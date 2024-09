Informe especial: área por área, los $25.000 millones que Milei les debe a los mendocinos

Javier Milei Alfredo Cornejo Hebe Casado El presidente Javier Milei, que este viernes llegó a Mendoza para participar del foro de ejecutivos de finanzas, aún le debe a la provincia $25.000 millones de fondos que recortó, eliminó o de obras paralizadas. Foto: Prensa de Gobierno

►TE PUEDE INTERESAR: Tres puntos calientes en la causa de los medicamentos humanos acopiados en San Martín

"Esté Milei, esté Alberto Fernández, esté Cristina Fernández, esté quien esté, vamos a exigir que hagan bien las rutas nacionales, que construyan, que a las cosas que son competencias de la Nación las cumplan. En Vialidad Nacional estamos trabajando, restableciendo la variante Palmira, estoy metido de lleno en el tema", marcó como para rebatir esa idea de que ahora su gestión tiene un nivel de reclamo más benévolo o menos insistente con Milei que el que mantenían tiempo atrás con Alberto Fernández.

Hay que decir que en los años previos, la gestión de Rodolfo Suarez no paró de quejarse de cómo Fernández perjudicaba a Mendoza, no sólo con los fondos que obligatoriamente debía mandar la Nación, sino fundamentalmente con los fondos discrecionales que repartía el expresidente, en cuya lista la provincia aparecía última, en un triste puesto 24. De hecho, esa queja se instaló tanto en el relato político local que hasta se lo usó en campaña para responsabilizar al peronismo mendocino por lo que hacía Alberto.

fondos mendoza nacion lisandro nieri.jpg

Ahora aquel reclamo se entibió. Pese a que Milei no sólo no cumplió con deudas que la Nación arrastraba desde el 2023, sino que además recortó otros fondos que Mendoza debió cubrir -a regañadientes- con su propia caja. Y aun así, los radicales mendocinos sólo presentaron algunas quejas administrativas, pero no mucho más. De hecho, han desplegado una tremenda paciencia con los socios libertarios.

Anteponiendo la patentada frase de Milei de "no hay plata", en 9 meses la Nación ya acumuló una deuda con Mendoza de $21.300 millones, suma que incluye fondos "incobrables" y otros desactualizados que datan de marzo del 2023.

Esa cifra se compone de: la deuda por el Fondo de Incentivo Docente, que son $8.200 millones, de $3.700 millones que debe por el Fondo de Garantía y lo de obras de Educación paralizadas que rondan los $4.000 millones; al área de Transporte se le adeuda lo del Fondo Compensador que son $7.000 millones -que debieron pagarse en diciembre del 2023 por lo que si se actualizaran deberían al menos triplicarse-, y se adosan otros $2.100 millones de obras del Ente Nacional De Obras Hídricas de Saneamiento, que terminó pagando la provincia, cuando debieron salir de las arcas nacionales.

►TE PUEDE INTERESAR: Cornejo, Milei, el ofrecimiento para presidir el Consejo de Mayo y las palmeritas de la Pichona

La deuda que Francos desconoció y que encendió alertas

Una alerta se encendió la semana pasada cuando el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, acudió a la Cámara de Diputados a presentar su informe de gestión y dijo que la Nación no tenía ninguna deuda con Mendoza por el Fondo Compensador de Transporte que Milei eliminó.

Micros - Colectivos - zona Hospital Central El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que la Nación no le debía nada a Mendoza por el Fondo Compensador. Más tarde, el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mongetto, reconoció que esa deuda es de $7.000 millones.

Sin embargo, más tarde el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mongetto, -tal vez alertado por los mendocinos- reconoció que esa deuda que quedó pendiente del gobierno de Fernández "fue destrabada en diciembre y ahora estamos avanzando en el tratamiento administrativo de ese expediente para resolverlo".

Lo cierto es que esa deuda que efectivamente se generó entre marzo y diciembre del 2023 quedó congelada en $7.000 millones y con ella Cornejo tiene que resolver dos problemas: primero que la Nación la registre y después reclamar que la pague.

En Casa de Gobierno admiten que en materia de Transporte pasaron de una situación mala, que era que la Nación no les pagaba en tiempo y forma el subsidio del Fondo Compensador, a una pésima, ya que ahora ni siquiera existe.

"Nosotros iniciamos un reclamo administrativo ante el ministerio de Economía de Luis Caputo para que se registre esa deuda y nos han hecho saber que hay voluntad de pago", se esperanzó el ministro de Gobierno, Natalio Mema.

Es que el lujanino puede demostrar que Mongetto sabe de la deuda de la Nación con Mendoza, porque el funcionario nacional era secretario de Transporte de Córdoba durante la gestión de Alberto Fernández, y con Mema peleaban por los mismos fondos con los que la Nación se atrasaba todo el tiempo, por lo que ahora no podría fingir demencia y desconocer lo que se le debe a Mendoza.

Si bien no hay nada escrito, los radicales se esperanzan en que esa deuda podría pagarse en los próximos meses.

►TE PUEDE INTERESAR: El "tongo" de los jueces detrás de la liberación de los presos peligrosos

Los fondos "incobrables" de Educación y cuándo se descongelan las obras

Pasaron cinco meses ya desde que en abril pasado Alfredo Cornejo y el ministro de Educación Tadeo García Zalazar presentaban un reclamo administrativo a Milei por $18.800 millones de fondos educativos adeudados y es poco lo que han logrado avanzar.

Esa suma se componía de $8.200 millones del Fondo de Incentivo Docente (FONID) que la Nación también eliminó, otros $6.600 millones del Fondo de Garantía docente, que es el dinero que pone Nación para asegurar que todos los trabajadores de la educación tengan el mismo piso salarial y se completaba con $4.000 millones para obras de escuelas que el gobierno nacional había comenzado pero que luego paralizó.

De todo eso, la Nación sólo envió $2.900 millones en julio pasado, que son los fondos que el ministro decidió invertir en las capacitaciones rentadas para los docentes mendocinos. En el ministerio aseguran que hay rumores de que los $3.700 millones que deben de ese fondo de garantía aparecerían en los próximos días, pero por ahora eso aún es cuestión de fe. De aparecer se destinarían a infraestructura escolar.

Jornadas remuneradas docentes.jpg Con los $2.900 millones que la Nación envió a Mendoza para pagar parte de la deuda del Fondo de Garantía Docente se financiaron las capacitaciones rentadas para docentes mendocinos.

Al parecer lo que sí podría materializarse en breve es que la Nación libere los $4.000 millones para retomar las obras escolares que frenó. Se trata de unos jardines en Guaymallén y otras obras escolares en San Carlos que podrían revivir en las próximas semanas. Eso está pendiente de un convenio que García Zalazar está por firmar con el secretario de Educación nacional, Carlos Torrendell, para que en teoría se pudieran retomar esas obras en un par de meses.

En cambio, la deuda del FONID ya aparece en rojo, en categoría de "incobrable" como ese dinero que se le prestó a un amigo que entró en desgracia: se sabe que la deuda está, pero las chances de cobrarla son casi nulas.

Es que Milei lo eliminó por decreto a fines de marzo y pese a los pataleos de la oposición en Diputados para restituirlo, eso no llegó a buen puerto y ese fondo desapareció. Entre los argumentos, el libertario dijo que con ese recorte se ahorraba $1.4 billones.

Las obras que debió pagar Enhosa y financió Cornejo

Ante la acumulación de reclamos de varias provincias que salieron a marcarle a Milei que les adeuda interesantes sumas, la Nación respondió con un decreto en el que invierte la carga de la prueba y marca que ese dinero que adeuda se podría compensar con lo que las mismas provincias le deben a Nación por otros conceptos.

Ese no es el caso de Mendoza. Desde Hacienda juran y perjuran que Mendoza no tiene nada que compensar porque no le debe nada a Milei.

"Al contrario, hay obras que debió pagar el Enohsa (Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento) y para no paralizar las obras, la Provincia le continúo pagando a las contratistas. Ya se han certificado $ 4.000 millones, de los cuales Enohsa transfirió al comienzo del programa $ 1.900 millones y la provincia tuvo que hacerse cargo del resto de los pagos por un monto de $ 2.100 millones", afinan desde Hacienda.

Se trata de las obras de Colector Centro (trasvase de cuenca); del Colector cloacal Colonia Segovia- Paramillo (primera etapa); de la renovación del Colector cloacal suroreste (en el tramo de Elpidio González y Estrada de Guaymallén) y la ampliación de la Planta Depuradora de Cuadro Nacional, en San Rafael (tercera etapa).

Al parecer, en Casa Rosada aún no hay ningún gesto que indique que pagarán en breve esos $2.100 millones que puso Cornejo para esas obras nacionales.