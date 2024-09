Francos desconoció la deuda de transporte con Mendoza pero desde Nación adelantaron que hay voluntad de pago

Francos aseguró que "no existe deuda con Mendoza"; y que si hubo provincias que no cobraron la totalidad de los periodos del Fondo de Compensación fue porque no cumplieron con la rendición de fondos de periodoso anteriores. "A la fecha no existen deudas pendientes", ratificó el jefe de Gabinete de ministros.

