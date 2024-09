Hebe Casado en Nihuil: "Macri fundó el Pro pero yo estoy más cerca de Patricia Bullrich"

Hebe Casado, la política y el cambio de vida

Asumió la vicegobernación de Mendoza en diciembre último. Venía de ser diputada provincial. Ser la segunda autoridad de la provincia le significó "un cambio de vida". Sus padres son, allá en San Rafael, también sus vecinos y muy colaborativos en la difícil empresa de criar hijos, llevándolos y trayéndolos hacia y desde las actividades.

La vicegobernadora Hebe Casado reparte cada semana en dos: media semana en el Gran Mendoza, atendiendo en forma directa los temas de la gestión política y legislativa que se presentan en esta zona, y el resto en su lugar en el mundo: San Rafael: "No correspondía que les cambiara el lugar de residencia", confiesa. "Hubiera sido muy traumático para mis hijos, que están cultivando sus relaciones personales con fuerte arraigo".

Sus días en el Sur de la provincia también son aprovechados para la función pública. Casado cuenta que viaja a Alvear y Malargüe para seguir haciendo política. Va con los tiempos organizados aunque, admite, "la política muchas veces rompe todos los cronómetros".

Hebe Casado, la médica neumonóloga

Se formó profesionalmente en Medicina entre el Hospital Teodoro Schestakow y el Hospital Central. Se recibió hace 23 años y hace más de 15 que tiene consultorio propio. Veinte mil historias clínicas de pacientes acumula en su historial. "Muchos son pacientes crónicos, todos tienen mi celular y los sigo atendiendo, ya sea por mensajes"

"Siempre he cultivado la relación médico-paciente y a veces, a ciertos pacientes, los cito y atiendo en el consultorio ya sea sábado, domingo o feriado"

-Entre la medicina y la política, ¿qué elegirías?

- Mi profesión, mi vocación de médica -sonríe.

- ¿Cómo compatibilizás ambas actividades?

- He podido encontrarle la vuelta y en política puedo participar mucho en temas de salud, que en la práctica diaria he visto que había que corregir. A comienzos de año, por ejemplo, se presentaron y aprobaron en la Legislatura 26 proyectos vinculados a mejorar la salud pública que ya están dando resultados. Como la modificación del sistema de residencias médicas, por ejemplo, que impulsa ciertas especialidades por sobre otras. Tendremos más pediatras y más clínicos, por ejemplo, en los próximos años.

"La reglamentación de la ley fue rápida y ya se notan los resultados: tenemos el 60% más de inscripciones para especialidades críticas"

"El sistema de salud en el país debe tener cambios importantes"

Hebe Casado, la picante tuitera y las vacunas del Covid

El Covid y sus consencuencias: tema ineludible. Casado, en versión médica, habla de las vacunas -"Soy pro vacunas", repite, como desde 2020-.

Y cuenta que el encierro social por el virus provocó que muchos desatendieran controles y tratamientos de enfermedades crónicas que debieron retomarse no sin esfuerzo. Diabetes, hipertensión, entre otras. Peor aún: aparecieron patologías complejas, como la afectación de la salud mental.

"Por cuestiones ideológicas, en el país se aplicaron vacunas que no tenían los estudios correspondientes, como las de origen ruso y chino. Otras, como la Pfizer, eran óptimas pero llegaron tarde a pesar de la prioridad que teníamos y del precio más conveniente. Desde el gobierno de Alberto Fernández nos pusieron en desventaja"

"Con el Gobierno provincial de la época discutí muchas veces para que no colocaran esas vacunas a niños; debíamos resguardarlos hasta tener más información sobre esas dosis no autorizadas porque los chicos no eran grupo de riesgo como los mayores. Gracias a Dios, la vacunación de los chicos se demoró bastante".

Casado cuenta que ya no usa tanto la red social X, antes Twitter, a través de la cual se mostró siempre cáustica y crítica.

- ¿Decís lo que pensás sin filtro?

- No, pero creo que hay ciertas discusiones que debemos darnos y la publicación en las redes,luego publicada por los periodistas, sirve para instalar el debate -ríe-.

- Volvamos a la politica... ¿Cómo se está armando el Pro en Mendoza y el país? Te vemos muy cerca de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich, ahora distanciados...

- Macri fue el Pro pero yo estoy más cerca de Patricia Bullrich porque me he sentido apoyada por ella y porque tenemos formas de ser y de actuar muy similares. Eso me acerca a su sector. En Mendoza, después de una interna bastante amañada, es importante que mi sector haya ganado la mayoría de los departamentos.

"Bullrich perdió las elecciones y de inmediato se puso a disposición de la Argentina y de Javier Milei porque Sergio Massa era más kirchnerismo"

- ¿El Pro debe ser parte de La Libertad Avanza?

- Juntos por el Camio duró bastante tiempo como alianza electoral. En 2025, cuando habrá elecciones legislativas, La Libertad Avanza se integrará con partes del Pro y también del radicalismo, que está trabajando en el mismo sentido que el Gobierno nacional.

Ser la vicegobernadora de Alfredo Cornejo

- ¿Cómo te llevás con el gobernador Alfredo Cornejo? Sabido es que tiene carácter fuerte...

- Los dos tenemos caracteres bastante fuertes pero nos conocemos y sabemos cómo llevarnos mutuamente. Podemos tener distintos puntos de vista sobre algunos temas pero nos ponemos de acuerdo. Tenemos el mismo objetivo: mejorar los procesos de gestión para Mendoza. Cornejo es un politólogo de mucha experiencia y yo vengo de la actividad privada y eso me demostró que algunas cosas tienen otros tiempos en política.

Casi al cierre de la entrevista, Hebe Casado tira una bomba: "No me disgustaría volver a mi consultorio", dice cuando Carina Scandura le pregunta si continuaría en la función pública cuando termine el mandato de vicegobernadora, a fines de 2027.

"Disfruto de mi profesión", jura. Sin embargo, da medio pasito atrás: Bueno, no hay que cerrar ninguna puerta porque dfisfruto mucho de la gestión mediante leyes que nos mejoren la vida ciudadana. Veremos qué pasa de aquí al cierre de la gestión, porque falta un montón".