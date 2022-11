Otra vez multaron al Polo Obrero en más de $200.000 por cortar el tránsito

Las infracciones se aplicaron luego de que los manifestantes violaran el Código de Convivencia y no respondieran al cese de su conducta, pese a la advertencia de los agentes de la Dirección de Tránsito.

El accionar de estas personas se encuentra penado como gravísimo por el artículo 1 de la ordenanza Nº3.016/90, decreto Nº863/08 y artículo 19º de la ordenanza Nº3.877/14 (actos o eventos en la vía pública – Código de Convivencia).

Es por esto que se aplicó una multa que podría llegar hasta los $216.000 pesos (o 20.000 UTM), la cual deberá ser cancelada en el plazo de 10 días hábiles. En su defecto, se otorgará vista para oponer defensa en el plazo establecido por la Ley 9.003, artículo 160º.

En todo el país

Marcha Polo Obrero.jpg La marcha del Polo Obrero en Buenos Aires.

Unidad Piquetera, que reúne a organizaciones sociales de izquierda, realizó una protesta frente al Ministerio de Trabajo de la Nación, en reclamo por el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, de los montos de los planes sociales y de mayor asistencia alimentaria para los comedores. Las movilizaciones se replicaron en todo el país.

La manifestación generó demoras en el tránsito sobre la avenida 9 de Julio entre la avenida Belgrano y Moreno.

El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, expresó: "Primero vimos el partido (de la selección argentina de fútbol en el Mundial de Qatar), hinchamos por la Argentina, pero ahora vamos a hinchar por salarios dignos, por encima de la inflación, porque el salario mínimo no puede estar por debajo de la línea de pobreza".

Antes, el dirigente social denunció que "hubo una campaña en contra de la Unidad Piquetera" tras los rumores acerca de que no iban a marchar durante la Copa del Mundo, ya que la protesta coincidió con el primer partido de la Selección en el Mundial de Qatar 2022.

"Nunca se me hubiese ocurrido decir tal cosa. El fútbol a mí también me gusta, pero no puede postergar las necesidades del pueblo", afirmó el dirigente social.

