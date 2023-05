Omar Parisi: "A mí Alberto Fernández no me representa; perdió toda mi confianza con la fiesta de Olivos"

"A mí no me representa Alberto Fernández. Y no soy albertista. Se rompió mi confianza hacia él a raíz de la foto de Olivos, cuando organizó una fiesta de cumpleaños en plena pandemia", se despachó. "Y no sólo conmigo, ¿eh? Perdió el respeto y la confianza que tenían muchos argentinos para con el Gobierno. Hubo mucho descreimiento a partir de eso", aseguró en Séptimo Día, el programa político de Canal 7.

fiesta en olivos.jpg El 14 de julio de 2020, en medio de las restricciones por la pandemia, la primera dama Fabiola Yañez organizó una fiesta con Alberto Fernández y otros allegados.

Pero Parisi, a pesar de la distancia que puso con el Presidente, sí se siente una pieza más del kirchnerismo. Y lo dice. De hecho ratificó que él es un kirchnerista que -según ve- está inserto en un escenario de distintas miradas. En palabras, definió al Frente de Todos (o a su versión local, Elegí) como "una multisectorial del peronismo". Desde ahí siente que está lanzada su candidatura. Al menos, de acuerdo a lo que dijo.

"Ojo. Hay que reconocer que Néstor Kirchner asumió con el 22% de los votos y que no todo este proceso fue de inflación o de malos momentos económicos. Al contrario: hubo años de crecimiento de salarios y de pago de la deuda externa, entre otras ventajas. No hay que olvidarse de eso", apuntó el dirigente, justo cuando se cumplían 20 años desde la asunción del patagónico, aquel 25 de mayo de 2003.

"Rodolfo Suarez no trabaja; no se dio cuenta de que es gobernador"

Parisi le apuntó directamente al mandatario local. Lo acusó de perseguir a movimientos sociales, de castigar a los docentes, de estancar la matriz productiva y, concretamente, de no trabajar. De no haber hecho "nada para el futuro de la provincia", de acuerdo a sus palabras. Para el impulsor de la "Revolución de las viviendas" –su punchline de campaña-, el sancarlino ni siquiera está en su lugar de trabajo todo el tiempo que debería.

Omar Parisi Lucas Ilardo.jpg Parisi va en la fórmula junto al senador Lucas Ilardo. Impulsan una de las cuatro listas internas en el peronismo mendocino.

"Suarez no trabaja, lo sabe todo el mundo. ¿Qué hizo con el turismo, la vitivinicultura, el petróleo? Hoy tenemos menos actividad petrolera que hace años. En su discurso de despedida, el 1 de mayo, creo que él mismo lo dejó bastante claro: no hay un solo resultado demostrable. Fue una despedida en la que no pudo nombrar nada que haya dejado para el futuro de Mendoza", golpeó.

No se quedó ahí. Dijo que Suarez "no se ha dado cuenta de que es gobernador", porque, en su opinión, sólo conduce para el Gran Mendoza, como si fuera un intendente más. Además de eso, aseguró ver persecución a los movimientos sociales de parte del Gobierno y castigos a los docentes a través de herramientas como el ítem aula (al cual repitió que borraría de un plumazo). "Son todas cosas que le han hecho muchísimo daño a la provincia", señaló.

Por último, Parisi le reconoció algunas pocas cosas a Suarez. Sólo el programa Mendoza Activa, al que mencionó casi como la única política rescatable, y algunos avances en minería, a los que ponderó brevemente. Incluso dijo que, si gana, no hará otro proyecto minero que los tres en los que avanzó esta misma gestión: Potasio Río Colorado, Hierro Indio y Cerro Amarillo. "Son los que tienen consenso. No voy a perder tres años como él, queriendo cambiar la 7.722", cerró.

