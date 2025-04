Omar Félix le respondió a Cornejo: "Insiste en trasladar los problemas de seguridad a los municipios"

Omar Félix San Rafael.jpg El intendente de San Rafael, Omar Félix, chicaneó a Cornejo y le devolvió una frase que utilizó el gobernador cuando fue la pelea por la financiación del gasoducto: "Zapatero a sus zapatos".

"Capital tiene 320 efectivos y 165 preventores para 57km2. Cuántas personas necesitamos en San Rafael para cubrir toda la extensión: deberíamos llenar de empleados nuevos el municipio”, consideró Félix, sucesor de su hermano Emir, quien en tres mandatos resistió a la idea de crear un equipo de preventores municipales.

Al respecto, sobre este punto consideró que "en lugares donde se aplican estos sistemas el delito está fuera de control. Mendoza está rosarizada” y puso en duda su efectividad para hacerle frente a la inseguridad.

Las palabras del intendente de San Rafael también fueron una respuesta para el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, quien en un encuentro partidario de la UCR dijo: "San Rafael tiene que involucrarse más en seguridad. Hay municipios que tienen guardia urbana municipal, tienen sistemas de alarmas comunitarias, tienen ojos en alerta, tienen móviles equipados con tecnología”.

Félix utilizó una frase de Cornejo para chicanearlo

El intendente sanrafaelino recordó aquella frase que el gobernador pronunció cuando estaba la disputa para ver quién financiaba la obra del gasoducto de San Rafael: "Cuando estábamos haciendo el gasoducto, el gobernador dijo 'zapatero a sus zapatos'. Ahora que el plantea lo de la policía nosotros le decimos lo mismo: 'zapatero a sus zapatos'”.

Además afirmó que "siempre peleamos solos" y que "lo seguiremos haciendo como con el aeropuerto".

Omar Féliz. El anterior intendente de San Rafael, su hermano Emir Félix, también se negó a crear un grupo de preventores municipales. Foto: Gentileza Municipalidad de San Rafael

“Mientras ellos no se hacen cargo de sus responsabilidades nos quieren decir cómo manejar nuestros recursos. Nosotros no podemos distraernos de nuestras responsabilidades”, concluyó.

Las sugerencias de Cornejo que molestaron a los intendentes del Sur

En el fondo, el debate político y mediático gira en torno al pedido de los intendentes del Sur por mayor autonomía municipal y, la clave de esta discusión, es quién paga los fondos qué se delegan a las comunas.

Por su parte, Félix explicó que "no vamos a ceder ante iniciativas que puedan afectar el desarrollo de nuestra gestión, que nos lleven a incrementar la planta de personal sin transferencia de recursos, trasladando esos costos a todos los sanrafaelinos".

Mientras que Cornejo fue duro con el pedido: "La autonomía no les cambia la vida a los municipios ¿En qué les va a cambiar? En el fondo lo que buscan es crear nuevas fuentes de financiamiento, nuevos impuestos".

"La pregunta que yo me hago es: ¿les dimos a los municipios la facultad de asumir responsabilidad sobre el tránsito sin lesiones y no lo están ejerciendo ni San Rafael ni Lavalle? Todo lo estamos cubriendo nosotros, cosa que en otros departamentos no es así. Se pide autonomía, pero cuando la tienen no la quieren ejercer", resaltó para mostrar lo que lee como una contradicción.

Otro dirigente cornejista, Andrés Lombardi, quien es el presidente de la Cámara de Diputados también criticó a los jefes comunales: "Hay muchas herramientas de autonomía municipal que hoy tienen las comunas sin necesidad ni de modificar la constitución provincial, ni la Ley Orgánica de Municipalidades. Nosotros poníamos, por citar un caso, el tema de la Seguridad. Hay muchos municipios que también se involucran en salud y otros que tienen una acción activa con el tema de educación.

"Con los fondos que vienen de la Nación y que la Provincia coparticipa se articula qué va a atender cada uno, y podemos hacer escuelas en forma conjunta. Pongo de ejemplo inclusive a gobiernos peronistas, como es la Municipalidad de Maipú, que ha construido una escuela con esos fondos y la Provincia la va a equipar. O el caso de Alvear, donde la comuna pone la sala de monitoreo de seguridad y la Provincia va a poner el software", completó.