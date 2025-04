Alfredo Cornejo.jpg El gobernador Alfredo Cornejo afirmó que las comunas ya cuentan con autonomía pero se mostró a favor de hacer una declaración en la Constitución de Mendoza.

"La pregunta que yo me hago es les dimos a los municipios la facultad del tránsito sin lesiones y no lo está haciendo ni San Rafael ni Lavalle. Todo lo estamos cubriendo nosotros, cosa que en otros departamentos no es así. Por eso, se pide autonomía pero cuando la tienen, no la quieren ejercer", mostró la contradicción.

"La autonomía en tiempos de Milei, le vamos a poner nombre y apellido, en cambios de orientación económica la idea que subyace a la autonomía es para crear nuevos impuestos, sino no veo para qué se quiere autonomía", analizó.

Y disparó en tono de humor: "Si crean nuevos impuestos, los libertarios los van a salir a matar en Twitter".

En una reforma de la Constitución hay que incluir la autonomía

El dirigente radical se mostró a favor de la inclusión de la autonomía de los municipios en una eventual reforma de la Constitución de Mendoza, aunque volvió a insistir que este estatuto ya está previsto en la Ley Órganica de Municipalidades y la comunas cuentan con estas competencias.

"Creo que lo podríamos establecer por una legislación provincial como propuso y en la Legislatura hubo un caso de declaración de necesidad", admitió.

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, quien realizó en conjunto con el gobernador la presentación del plan para mayores controles en la cárcel, sumó a la consulta de UNO, que durante la gestión del gobernador Rodolfo Suarez se buscó presentar un proyecto de declaración para la autonomía de los municipios que no fue acompañado por la oposición.

mercedes rus alfredo cornejo seguridad penitenciaria.jpg La ministra Mercedes Rus y el gobernador Alfredo Cornejo en el penal de Cacheuta, Almafuerte II.

Qué reclamó el intendente Omar Félix en la apertura de sesiones del CD

El intendente de San Rafael, Omar Félix (PJ), aseguró en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante que avanzará en la autonomía municipal, porque es un reclamo de diversos sectores, entre ellos, la Cámara de Comercio.

“La Cámara de Comercio, nos ha planteado que es hora de que la política mendocina reclame por la autonomía de los municipios” destacó el Intendente, quien prometió “poner en agenda el tema durante este 2025”.

“La autonomía está consagrada en la Constitución de 1994 y nunca se modificó la Constitución de Mendoza para incorporarla. La actual Ley rige a todos los municipios por igual sin distinguir realidades locales o regionales”, observó el cacique peronista y prometió avanzar en las gestiones políticas para que se incluya este estatuto en la nueva Constitución, ante una eventual reforma.