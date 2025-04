Omar-Felix-en-el-teatro-Roma-apertura-sesioens-ordinarias-Concejo-2025-2-1024x683.jpg El intendente de San Rafel, Omar Félix, puso en agenda el tema de la autonomía municipal y le aclaró al gobierno provincial que sabe cuáles son sus responsabilidades y cuáles le quieren transferir. Foto: Gentileza Municipalidad de San Rafael

Es más, el sanrafaelino se plantó firme: "No vamos a ceder ante iniciativas que puedan afectar el desarrollo de nuestra gestión, que nos lleven a incrementar la planta de personal sin transferencia de recursos, trasladando esos costos a todos los sanrafaelinos", marcó.

Aludía, sin nombrarla, a la Ley de Seguridad Ciudadana que impulsa la ministra Mercedes Rus y que regula el accionar de los preventores municipales, pero que también enumera una serie de acciones con las que las intendencias pueden involucrarse en aportar a la prevención ante la inseguridad.

Es que en la comuna sureña están convencidos de que idea de crear un cuerpo de preventores no aporta seguridad: "No funcionan, es duplicar costos y sumar personal al Estado sin que reporte beneficios", dicen cada vez que se los consulta. Tal es así que no los creó Emir Félix en sus 3 gestiones y tampoco está dispuesto a hacerlo su hermano Omar, hoy al frente de la intendencia.

En su discurso, Félix le endilgó a la Cámara de Comercio de San Rafael un reclamo puntual que asumió que va a conducir: "Es hora de que la política mendocina reclame por la autonomía de los municipios", insistió y recordó que nunca se reformó la Constitución para darle la relevancia que debiera tener.

Previamente su par de Malargüe, Celso Jaque, también había avanzado con un proyecto similar que mandó al Concejo Deliberante.

Celso Jaque.jpg El intendente de Malargüe, Celso Jaque, también avanzó con un proyecto para lograr la autonomía municipal.

Allí declara la autonomía municipal de Malargüe, apuntando a los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional (que hablan del régimen municipal autónomo) y convoca a la elecciones de convencionales municipales en las próximas elecciones de concejales, para que sean ellos quienes dicten la "Carta Orgánica de la Municipalidad de Malargüe".

Tanto ruido alrededor de la autonomía municipal hizo que el gobernador marcara su postura. En medio de la consulta de una conferencia de prensa soltó: "La autonomía no les cambia la vida a los municipios ¿En qué les va a cambiar? En el fondo lo que buscan es crear nuevas fuentes de financiamiento, nuevos impuestos".

"La pregunta que yo me hago es: ¿les dimos a los municipios la facultad de asumir responsabilidad sobre el tránsito sin lesiones y no lo están ejerciendo ni San Rafael ni Lavalle? Todo lo estamos cubriendo nosotros, cosa que en otros departamentos no es así. Se pide autonomía, pero cuando la tienen no la quieren ejercer", resaltó para mostrar lo que lee como una contradicción.

Para qué reclama autonomía municipal la Cámara de Comercio

Según Félix, la raíz del reclamo de una mayor autonomía municipal surgió en la Cámara de Comercio de San Rafael, que viene presentando varios planteos, entre ellos que Mendoza no haya replicado en su constitución ese nivel de autonomía que contempló la reforma de la Constitución Nacional de 1994.

"Hace más de 30 años de esa reforma y nosotros no hemos avanzado en nada. Hoy el único control que tenemos sobre lo que hace un intendente es seguir lo que plantea en el presupuesto, pero creemos que debemos avanzar en una autonomía impositiva, que nos permita ser más competitivos y que haga que un intendente pueda reducir impuestos para atraer inversiones por ejemplo", precisó Bernardo Mercado, del directorio de aquella cámara de comercio.

El referente sureño también planteó la necesidad de discutir el rol de los estados comunales y cómo se inmiscuye en la productividad de su departamento. "Acá hay una pulpera cuyo único socio es la municipalidad y nosotros creemos que el rol del Estado es intervenir en la actividad privada con el fin de subsidiar si es que eso provoca el bien común de los vecinos, pero luego retirarse para que el privado pueda hacer su trabajo", marcó.

Entre los planteos de esos comerciantes e industriales sureños aparece toda una reforma de la estructura administrativa actual de las comunas, que se puedan crear juntas vecinales que le den mayor poder de control a los pobladores y que tengan más independencia.

Se quejan, por ejemplo, de que en la actualidad, para hacer un trámite en Catastro se debe acudir a una oficina en el centro del Gran Mendoza, e incluso para disponer de cortar un árbol que está deteriorado deben viajar para hacer un engorroso trámite en Recursos Naturales Renovables.

Autonomía: una puja que se podría reflotar en la Legislatura

El planteo de los intendentes sureños no es sólo una expresión de deseo. Al parecer el PJ está dispuesto a reflotar el proyecto que sus representantes presentaron el año pasado en la Legislatura, con la idea de hacer una enmienda al artículo 199 de la constitución provincial para avanzar con la autonomía municipal.

adriana cano ley sueldo penitenciarios.jpg La titular del bloque de Senadores del PJ, Adriana Cano, adelantó que su sector buscará reflotar el proyecto para enmendar un artículo de la Constitución de Mendoza y avanzar con la autonomía municipal.

"Lo hemos hablado con legisladores oficialistas, e incluso con algunos intendentes que no son peronistas, y avanzamos con un consenso para avanzar con esa enmienda porque entendemos que hay que reconocer constitucionalmente esa autonomía municipal", contó la presidenta del bloque de Senadores del PJ, Adriana Cano.

La reforma que plantea Cano de aquel artículo de la Carta Magna quedaría de la siguiente manera: "Los municipios gozan de autonomía política, administrativa, económica, financiera e institucional, siendo además independientes del resto de poderes provinciales".

Para que esa enmienda avance y la autonomía municipal pueda ser una realidad, el Ejecutivo debería convocar a un referéndum para que los electores provinciales se expresen a favor o en contra y debería hacerlo en la próxima elección legislativa en que se elijan a diputados provinciales.

Dada la cercanía de esa elección legislativa, y el debate que hace falta dar en materia de autonomía municipal, todo hace suponer que si ese referéndum se diera no sería en las próximas elecciones de este año o de principios de 2026, sino en los comicios de 2027.

Qué fondos se les coparticipa a las comunas y qué autonomía tienen

Cada vez que un intendente reclama una mayor autonomía municipal, de fondo también está pidiendo una mayor autonomía económica y financiera, es decir tener los fondos para hacerse cargo de brindar otros servicios.

Y antes de que aparezca el primer pataleo desde el Ministerio de Hacienda se encargaron de recordar que Mendoza está entre las 3 provincias del país que más recaudación les coparticipa a las comunas.

Reparto de coparticipación a los municipios por provincia.jpg

"Contemplando que Mendoza les coparticipa a las comunas el Fondo Educativo que viene de Nación, en total se les da un 20% de la coparticipación federal. Además, de los impuestos provinciales por ejemplo, del Automotor, 70% va a las comunas", se escudan desde el ministerio que comanda Víctor Fayad.

Por si hiciese falta recordarlo, desde esa área marcan que a diferencia de otras provincias como Córdoba o Santa Fe, en donde las comunas sostienen el transporte público, en estas tierras a ese subsidio también lo cubren las arcas provinciales.

"Nos encantaría que las comunas se hagan cargo del transporte, como también de la cobertura de obra social de los empleados municipales, que hoy también cubre la provincia", enrostraron.

A esa respuesta del Gobierno se sumó en las últimas horas la que marcó el presidente de la Cámara de Diputados, y titular de la UCR provincial, Andrés Lombardi. En diálogo con una radio sanrafaelina dejó en claro la mirada del Gobierno ante el planteo de una mayor autonomía municipal.

"Hay muchas herramientas de autonomía municipal que hoy tienen las comunas sin necesidad ni de modificar la Constitución provincial, ni la Ley Orgánica de Municipalidades. Nosotros poníamos, por citar un caso, el tema de la seguridad. Hay muchos municipios que también se involucran en salud y otros que tienen una acción activa con el tema de educación. Con los fondos que vienen de la Nación y que la Provincia coparticipa se articula qué va a atender cada uno, y podemos hacer escuelas en forma conjunta. Pongo de ejemplo inclusive a gobiernos peronistas, como es la Municipalidad de Maipú, que ha construido una escuela con esos fondos y la Provincia la va a equipar. O el caso de Alvear, donde la comuna pone la sala de monitoreo de seguridad y la Provincia va a poner el software", ejemplificó Lombardi.