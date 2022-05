Ojeda a Difonso: "Le diría que basta de discursos vacíos y que me diga cómo acabo con el hambre"

"Lo invito a que me diga cómo acabar con el hambre en los 43 mil kilómetros de superficie que nuestro departamento. También le diría que deje de usar combustible y gasoil para la agricultura, ya que viene de Malargüe y se saca por estimulación", lanzó el sureño, en relación a la postura proambiente del legislador.

Difonso ya se ha manifestado contra de toda modificación de la ley 7.722 -lo que le valió cierto alejamiento del gobernador Suarez- y le dijo a UNO que el intento de Ojeda le parecía progresivo: "Van a ir departamento por departamento. Primero Malargüe, después van a pedir Las Heras, y así".

Jorge Difonso editado.jpg "Es increíble discutir esto en medio de la sequía que hay. Me desespera que no vean cómo nos estamos quedando sin agua mientras se discute (este tipo de) minería", dijo Difonso a Diario UNO.

Datos sobre su proyecto para zonificar la minería

Ojeda dio detalles de su proyecto para exceptuarse de la ley actual. Según contó, el texto define que el 1.5% de lo que ganen las empresas se dividirá en dos mitades. Una para el departamento y otra para el resto de la provincia o para la cartera de Irrigación. Un 0.75% de las regalías para cada uno, de acuerdo a esas palabras.

"Yo dije dos meses, pero lo vamos a estar llevando a la Legislatura dentro de 30 o 45 días", anunció. Eso fortalece la idea de que esperarán al regreso de Suarez desde Canadá antes de presentar la norma (justamente, va al mayor congreso de minería del mundo). Según fuentes oficiales, el regreso del gobernador será el jueves 16 junio.

Rodolfo Suarez en General Alvear editada.jpg El Gobernador estará en Canadá entre el 10 y el 15 de junio, buscando inversores para la mina de Potasio Río Colorado.

Según el malargüino, no se está respetando la determinación de los vecinos en las comunas. Dijo que es el principal defensor de que otros departamentos no quieran minería, pero pidió que sí se lo permitan a ellos. Argumentó que tienen licencia social porque su Concejo Deliberante la declaró como una localidad pro minería.

"No pasa en otros lados. Acá está claro nuestro apoyo a la actividad, y hay que respetar esas decisiones. Yo entiendo que los alvearenses no quieran minería, pero ellos no tienen minas de oro. No tienen petróleo. Y nosotros sí. Entonces ¿por qué a nuestras decisiones las tienen que tomar en otros sectores de la provincia"?, se quejó en el programa Hola Mendoza, de Canal Siete.

Portezuelo: qué harán si hay un fallo en contra

"Si termina de caerse la obra, vamos a pedir un resarcimiento histórico", afirmó en intendente. "Pero no sólo por Portezuelo, sino por las pérdidas que nos ha generado la ley 7.722 a lo largo de 15 o 16 años. Podríamos cuantificar esas pérdidas en cuanto a desarrollo", agregó.

jesica laferte senadora cambia mendoza malargüe.jpg Se espera que la senadora Jessica Laferte, malargüina y pareja del intendente, sea una de las voces que acompañen el proyecto para zonificar la minería.

El anuncio está atado a lo que finalmente decida Alberto Fernández. En el Sur mantienen la esperanza de que en la letra chica del laudo haya alguna chance más para la represa, más allá de que haya anunciado su pedido de más estudios de impacto ambiental.

A pesar de su enojo por el retraso del departamento, Ojeda admitió sentarse en una mesa negociadora para llegar un acuerdo en torno a los fondos. Ya son varios los jefes comunales que anticiparon sus pedidos, y a eso se suman las obras hídricas que ya dan casi por descontadas en el Departamento General de Irrigación.

De todos modos, antes de tales definiciones hay que espera el laudo formal de Alberto Fernández. Para presionarlo, vecinos, empresarios y el propio intendente, decidieron hacer un caravanazo desde Malargüe hasta la propia Casa Rosada, pidiendo por un fallo favorable a su construcción.

"Es que da mucha impotencia. Estamos en uno de los lugares más ricos del país, que tiene petróleo, minerales, metales preciosos, zonas turísticas; y sin embargo, tenemos que luchar contra la pobreza", resumió, ofuscado, Juan Manuel Ojeda.

