Ojeda denunció que peligra la continuidad de 1.000 contratos en Malargüe

Ese cuerpo probablemente sea el más dividido de la provincia, ya que allí conviven 6 bloques. De hecho está presidido por Andrés Risi, que pertenece al Partido del Pueblo, uno de los que integra el Frente de Todos. Pero tampoco el peronismo está unido: en ese Concejo hay 3 bloques de orientación peronista.

Nuevas autoridades del Concejo Deliberante de Malargüe.jpg El nuevo presidente del Concejo Deliberante de Malargüe, Andrés Risi, y las dos vicepresidentas de ese cuerpo, Daiana Varas y Paola Rojo.

Esa ínfima cantidad de concejales y esa división han colaborado para que Ojeda haya llegado hasta fines de junio gobernando con el presupuesto de 2022, que se calculó a fines de 2021 con la pauta inflacionaria oficial de aquella época.

"Para funcionar Malargüe necesita un presupuesto de $7.000 millones y estamos gobernando con $2.500 millones. Y es justamente por eso que peligran unos 1.000 contratos que vencen este 30 de junio, porque sin tener aprobado el presupuesto al menos necesito que el Concejo Deliberante apruebe esas partidas presupuestarias para seguir pagándolos. Eso es urgente, pero acá la mezquindad política se impone por sobre la necesidad de esa gente", se quejó Ojeda en diálogo con Diario UNO.

El jefe comunal aclaró que no se trata de una falta de recursos, sino de la habilitación legal para usarlos: "Nosotros tenemos los fondos, pero no vamos a avanzar sin la habilitación necesaria del Concejo para pagar esas partidas, porque si lo hiciéramos podrían denunciarnos penalmente por cometer un delito, y no vamos a permitirlo, de ninguna manera lo vamos a hacer", apuntó.

"Así no se puede gobernar"

Como una forma de abrir el paraguas ante la crisis política que esto generará en su comuna, el sábado pasado el intendente blanqueó esta situación ante unos 600 contratados que se autoconvocaron en el Centro de Congresos. Ante ellos le atribuyó esa falta de aprobación de partidas a la especulación partidaria por la campaña electoral y aseguró que "así no se puede gobernar".

"Durante más de 8 meses, hablamos y aportamos datos incansablemente; dando todas las explicaciones para que el Concejo Deliberante habilite el presupuesto y así garantizar los recursos necesarios para el correcto funcionamiento de Malargüe: obras, servicios básicos, jardines maternales y salud. Sin embargo, esta falta de aprobación ya generó serias consecuencias (estamos 6 meses atrasados por la inflación real) y afectan directamente a nuestros empleados y a los servicios que brindamos. La creciente inflación que enfrentamos impactó de manera significativa en nuestras previsiones presupuestarias", precisó.

La situación de esos empleados que ven peligrar sus sueldos se tensó tanto, que se espera que en las próximas horas se manifiesten en la municipalidad, e incluso se presenten a pedir explicaciones al Concejo Deliberante.

Ellos, que en su mayoría son sostenes de familia, representan con sus grupos familiares, el 10% de la población de Malargüe, que hoy ronda los 40.000 habitantes.

"Esto lo hacen porque creen que me dejan entrampado a mí, porque debemos ser la única comuna que funciona sin presupuesto, pero en realidad están perjudicando a la gente, porque además de estos contratos tuvimos que frenar 4 obras públicas de servicios que presta la comuna porque no tenemos la pauta de gastos aprobada", concluyó el intendente.