El PJ impuso al presidente del Concejo Deliberante de Malargüe, comuna que comanda la UCR

Nuevas autoridades del Concejo Deliberante de Malargüe.jpg El nuevo presidente del Concejo Deliberante de Malargüe, Andrés Risi, y las dos vicepresidentas de ese cuerpo, Daiana Varas y Paola Rojo.

Al ser ahora presidente del Concejo Deliberante, Risi, es quien está facultado para hacerse cargo de la intendencia en ausencia del jefe comunal, y esa sola posibilidad encendió aún más el enfrentamiento entre radicales y peronistas en esa comuna del Sur, e incluso alertó sobre la feroz interna que allí hay dentro del radicalismo.

El primero en quejarse fue el mismo Ojeda, que ya adelantó que no piensa tomarse licencias ni irse de vacaciones como para no dejar la intendencia en manos de Risi.

"En 3 años y medio no me he tomado vacaciones y no pienso hacerlo ahora tampoco porque desde el principio tuve que lidiar con minorías en un Concejo Deliberante difícil. Desde que asumí pretendían quedarse con la presidencia del HCD y ahora lo lograron por un acuerdo del PJ con la izquierda y con cierto sector del radicalismo, que está en contra de esta gestión y de la gestión provincial", comenzó denunciando Ojeda, notoriamente molesto.

El jefe comunal tildó la maniobra, como una jugada de campaña electoral y marcó las diferencias que lo separan del nuevo presidente del Deliberante. "Esto es un contrasentido, yo soy intendente porque la gente de Malargüe me eligió porque saben que soy prominero, entre otras cosas que quiero para Malargüe, y ahora quien puede reemplazarme si me tomo licencia, es un concejal antiminero al que nadie votó en las urnas, sólo los concejales y sus acuerdos".

"No podemos gobernar con una ley de municipalidades que es de 1934"

En el análisis de Ojeda, este tipo de maniobras electorales de elegir a un presidente del Concejo Deliberante que no es del mismo color político del intendente y así pretender hacerse del poder cuando el jefe comunal se ausente, se terminarían si se modificase la ley orgánica de municipalidades que data de 1934.

"No podemos seguir gobernando con una ley de municipalidades que es de 1934 y que quedó obsoleta. Todo eso cambiaría con una figura de vice intendente o dejando escrito en una ley que el presidente del Deliberante debe ser del mismo color que el intendente, porque es él el que asume cuando el jefe comunal está de licencia por más de 5 días, y es clave que sostenga la misma forma de gestionar que el intendente", lanzó el sureño.

La ley a la que alude el intendente malargüino establece que el presidente del Concejo Deliberante debe elegirse por mayoría de los votos de los concejales.

Por eso es que tanto en Malargüe, como pasó también en Maipú días atrás, los partidos opositores al conseguir mayoría en esos concejos se aseguraron elegir al presidente de ese cuerpo.

Tanto en una comuna como en otra, esa maniobra se leyó como una ruptura institucional, ya que lo que en otros momentos se acordaba era que los partidos que eran oficialistas pudieran elegir al presidente del HCD, a sabiendas de que esa figura era clave en la línea sucesoria del mando si el intendente debía ausentarse.

Sin embargo, ahora aquellas sanas costumbres cayeron por el piso, y en la estrategia de ambas comunas primó quedarse con esa figura con la pretensión de ir construyendo poder desde el legislativo e intentar incidir en las gestiones de sus intendentes.

Cómo fue la elección en Malargüe

Para entender cómo se hicieron las alianzas que permitieron que un peronista sea el presidente del Concejo en esa comuna radical, se debe repasar la elección y la extraña conformación del Deliberante malargüino.

El peronismo logró elegir a edil Andrés Risi (integrante del partido del Trabajo y del Pueblo y de la Corriente Clasista Combativa , actual integrante del bloque Frente de Todos) con el aval de 5 de los 10 concejales.

Otros 4 ediles votaron al concejal independiente Martin Palma (no alineado con el Gobierno municipal ni provincial) y el sufragio restante fue para la ex presidenta del HCD, Paola Rojo.

La vicepresidencia Primera fue para la concejal Daiana Varas (concejal oficialista de Cambia Mendoza) y la vicepresidencia Segunda para Paola Rojo, también del oficialismo.

Actualmente el HCD está conformado por 10 concejales que están divididos en 6 bloques: