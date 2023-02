De Marchi criticó a los concejales radicales de Maipú por la elección del presidente del Concejo Deliberante

Las críticas de De Marchi al radicalismo de Maipú

Concejo Deliberante de Maipú.JPG La sesión del Concejo Deliberante de Maipú en la que el radicalismo impuso su mayoría para elegir al presidente.

De todos modos la crítica de De Marchi no fue porque la elección del nuevo titular del Concejo se produjera al mismo tiempo en que Stevanato afrontaba una situación familiar complicada. El diputado nacional lo que cuestionó fue que el radicalismo no respetó lo que se entiende como una "costumbre republicana" de que la oposición no ocupe el cargo que es la primera línea sucesoria del jefe comunal ante eventuales ausencias

Dijo De Marchi: "Hay costumbres arraigadas que merecen respeto. El presidente del Concejo Deliberante es línea sucesoria del intendente y reemplazo frente a ausencias transitorias. No me gusta lo que pasó en Maipú. Eso no se hace. El camino nunca es la prepotencia del número".

Pero a pesar de ese fuerte concepto -"eso no se hace"- De Marchi lanzó un elogio hacia el nuevo presidente del Concejo -Mauricio Pinti- de quien dijo que es "buena persona", del mismo modo que considera a Stevanato con quien tiene una buena relación e incluso no hace mucho el intendente también le dedicó comentarios positivos al legislador.

Lo cierto es que en relación con lo sucedido en Maipú, De Marchi sumó: "Matías Stevanato y Mauricio Pinti so buenas personas. No ayuda el arrebato de apropiarse de un lugar sin acuerdos. Romper puentes entre Intendencia y HCD no le sirve al maipucino. Se instala en Mendoza una tendencia extraña al respeto institucional y las buenas formas".

La justificación de las radicales maipucinos

mauricio pinti presidente del concejo deliberante de maipú.jpg Mauricio Pinti, del radicalismo, jura como presidente del Concejo Deliberante de Maipú.

Desde el radicalismo maipucino aseguraron que no sabían lo que había sucedido con una hija de Stevanato y que los representante peronistas nunca pidieron la postergación de la sesión. No dijeron nada -en cambio- sobre el reproche de ocupar la presidencia del Concejo cuando el partido gobernante es otro y se ampararon en que ahora son mayoría de acuerdo con lo que votaron los ciudadanos del departamento en 2021.

"En Maipú se vienen produciendo cambios desde hace tiempo, nuevas demandas, requerimientos de los ciudadanos a la clase política, hacia quienes conducen al municipio. En 2021 la ciudadanía se expresó en las urnas. Un apoyo que se tradujo en mayoría en el cuerpo legislativo. Eso nos posiciona como los verdaderos intérpretes de esos cambios así como de los requerimientos urgentes de los maipucinos".

