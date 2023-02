En Maipú asoman tres candidatos radicales para arrebatarle la intendencia a Matías Stevanato

Esas cifras les llegaron desde la consultora de Martha Reale, pero no son públicas. Según pudo averiguar Diario UNO a través de charlas con dos de los analizados, la clave en esa mejoría de la imagen no tuvo que ver con intención de voto. Afirmaron que lo que debe observarse es otro aspecto, quizá más decisivo en la previa de las primarias: el nivel de conocimiento entre los vecinos. Es aquel el punto que elevaría las chances de las dos dirigentes.

Nèstor Majul.jpg Majul, hombre fuerte del Ministerio de Seguridad en Mendoza.

"Hay un mayor piso de llegada y de cuánto se las conoce. Además, es algo sostenido en los últimos meses, ese ritmo que se eleva. Pero Majul sigue siendo el más conocido y es lógico: tiene campañas encima y encabezó la boleta para la intendencia en 2019; lo cual, como sabemos, es determinante", contó otra fuente. Con eso ya alcanza para posicionarlo al frente de un largo anhelo que tiene Cambia Mendoza: cristalizar su raid ganador dando el batacazo en un departamento "imposible" para la UCR.

Imposible porque, en 40 años de democracia, Maipú no conoció otras gestiones que las peronistas. Y la maquinaria de los hermanos Bermejo, ahora con Stevanato en el Ejecutivo, ha demostrado ser ampliamente exitosa. En los últimos comicios ya se dio la misma batalla electoral que asoma para abril y septiembre de este año: el ahora intendente contra Néstor Majul; sólo que esta vez, en la vereda justicialista puede haber algo de ruido interno, con el malestar -y posible candidatura a la PASO- de un aliado ríspido, como el diputado Duilio Pezzutti.

En la acera de enfrente, entre los correligionarios, también se cuece la chance de una interna, pero mucho menor. Es la que podría enarbolar el médico y político Sergio Dragoni, reconocido militante de la UCR maipucina y a quien algunos ven con ganas de subirse al ring. No lo descartan, pero si confían en que su apoyo a Alfredo Cornejo (que, por sus dichos, sería casi incondicional) lo aleje de querer forzar una candidatura a la mejor oficina del municipio. No implica que no pueda acoplarse en otra rama de la gestión, o como concejal.

mercedes rus martin kerchner senadores.jpg Rus es una de las espadas legislativas del radicalismo en el Senado.

La pregunta seguirá siendo cuánto margen tienen, tanto Rus como Sabadin, para pegar el salto a la candidatura. Una fuente casi inmejorable explicó por qué, en la UCR, la opción de las legisladoras toma forma: "Es un pensamiento pragmático, como el que hemos mantenido siempre. Quienes realmente tengan chances de producir un cambio, o lograr la continuidad, son los que van a pelear. Néstor tiene mucho respaldo y los mejores números, pero también podríamos llevar a una mujer. Sentimos que traccionaría fuertemente una candidata femenina y no se descarta a nadie", confiaron.

Quiénes son los que asoman en Maipú

Néstor Majul es el de más llegada y -como se cuenta arriba- mayor nivel de conocimiento entre los radicales maipucinos. No sólo es Subsecretario de Relaciones Institucionales, en Seguridad, desde hace años, sino que además asoma como uno de los hombres en los que más parece confiar Alfredo Cornejo. Lidera el espacio "Identidad Maipucina" con bastante presencia de jóvenes de la UCR. A su sector responden los antes mencionados y otros legisladores provinciales, como la diputada Giuliana Díaz.

image.png Fernanda Sabadin (izquierda) y Giuliana Díaz, dos legisladoras surgidas de la UCR maipucina junto a Néstor Majul.

Quizás con menos visibilidad que el funcionario, pero con buenas chances, aparecen las dos senadoras. Fernanda Sabadin asumió como subdirectora del hospital Paroissien en 2016, impulsada por el propio Majul. En 2018 pasó a ser directora ejecutiva y, en plena pandemia de coronavirus -en2021-, llegó a la Dirección Regional de la Metropolitana Sur, que pertenece al Ministerio de Salud y alberga a Maipú, Luján y Godoy Cruz.

Es senadora desde mayo del 2022 y, previsiblemente, una buena parte de lo que ha desarrollado en la Legislatura tiene que ver con el sector sanitario. Por ejemplo, el proyecto para la digitalización de los registros clínicos de pacientes, o el hecho de que se instaurasen más espacios de concientización sobre patologías como el cáncer de mama, con el programa denominado "Semana Rosa".

María Mercedes Rus también es senadora. Comenzó su carrera siendo asesora de la ex diputada Rosa Lemos, con quien tiene algún grado de parentesco. Estuvo en el sector de Juan Carlos Jaliff, y en 2010, cuando Cornejo, aún desde Godoy Cruz, comenzó a armar el proyecto que ganaría Mendoza cinco años después, la sumaron a sus equipos de trabajo. En ese tiempo comenzó asesorando al bloque radical en temas legales, lo cual es su especialidad.

Sergio dragoni horizontal El doctor Sergio Dragoni, otro de los que podría presentarse como candidato a la intendencia.

Es una espada legislativa, una de las que enarbola discusiones contra la oposición. En 2022 viene de impulsar 44 proyectos en la cámara: el último, antes del receso, fue uno que busca desalentar el robo de cobre, un mal que parece hacerse más frecuente en Mendoza. Hizo aportes a la redacción de leyes clave, como la de Alfabetización, los cambios al Código Contravencional, y el desarrollo de la Boleta Única. En tres meses, ella misma podría estar debutando en ese nuevo instrumento electoral.

Por último, fuera de este sector, el mencionado Dragoni tiene años de pertenencia a la política del departamento. Su llegada a la comunidad la logra desde su consultorio privado: es oncólogo y radioterapeuta. Confía en sus números, y no descarta ir a buscar la intendencia.

"Tenemos un problema. Y es que esto no es Las Heras, que venía de la gestión Miranda, ni muchísimo menos Guaymallén, donde persiste el recuerdo de Luis Lobos. Esto es Maipú y la verdad es que el vecino no tiene una imagen de desgobierno", confesaron sorpresivamente desde el corazón de la UCR departamental. "El Matías tiene buenos números, es cierto. Pero estamos trabajando para poder ganar y que nuestra muy buena gestión en la provincia llegue acá". Hoy, frente contra frente, les ganamos", lanzaron.

Concientes de esto es que han acelerado la presencia en el departamento cada vez más. En la última semana ha habido actividades para "marcar territorio". Tras la tormenta de granizo, el propio gobernador Rodolfo Suarez fue al departamento y por supuesto, también fue Majul. El viernes arrancaron con las especializaciones por el tema de la implementación de la Boleta Única y también decidieron empezar por Maipú. Lógicamente estuvo en la movida Majul.

