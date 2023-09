Movimientos sociales del PJ se reagruparon en Mendoza detrás de la consigna "Massa Presidente"

PJ LAS HERAS PLAZA.jpg La gente se reunió en una convocatoria a la vieja usanza: debatir ideas y necesidades en la plaza.

Sin embargo, esto que ocurre en el departamento que fue el eje de los confictos en la campaña 2023, no es exclusivo. Urquiza explicó que es lo que la militancia peronista está promoviendo en otras comunas, salir a la acción, mientras la dirigencia sigue analizando los números de la derrota.

Una plaza peronista a la vieja usanza

Urquiza, en conjunto con Lautaro Cruciani, dirigente del Movimiento Evita y candidato del Parlasur, Willy Donato de Nuestra América, Peque Medina y Martín Rodríguez de la Red de Organizaciones Populares, Nilda Giménez, del Evita, se propusieron empezar en Las Heras con esta movida proveniente del peronismo de base, el que trabaja en el territorio.

Lo hicieron a la vieja usanza: convocando gente con un megáfono y reuniéndolas en una plaza. Fueron 400 personas, en Panquehua.

La gente quiere, necesita ser escuchada, y eso fue lo que hicimos. Poca o mucha, fueron personas que se reunieron voluntariamente y a la que pudimos explicar cuál es la propuesta de Sergio Massa presidente La gente quiere, necesita ser escuchada, y eso fue lo que hicimos. Poca o mucha, fueron personas que se reunieron voluntariamente y a la que pudimos explicar cuál es la propuesta de Sergio Massa presidente

Una acción concreta, en medio de una inestabilidad que se está haciendo crónica en el peronismo local.

"Qué linda es la plaza con el pueblo adentro. Gracias por acudir al llamado a construir la Patria que viene con Sergio Massa Presidente. Con esperanza, la tarea está en la calle, barrio por barrio, casa por casa, voto a voto", sostuvo Urquiza en sus redes sociales y según explicó, esto es lo que buscan construir: una militancia peronista genuina, de cara a la gente.

Dónde está el PJ hoy

La pregunta es retórica, y no tiene una respuesta concreta. Según los promotores de esta movida popular, alguien tiene que salir a militar los votos para Sergio Massa en Mendoza, porque la realidad es que en la provincia, la aguja se movió hacia el lado de Javier Milei.

Si bien los militantes son orgánicos y ordenados, solo han tomado el megáfono porque no había quien lo hiciera, por lo bajo las bases están muy enojadas y quieren que los hacedores de las sucesivas derrotas que viene sufriendo el partido, den explicaciones. Barajar y dar de nuevo para no desparecer, parece ser la consigna.

Mientras tanto, nadie a visto a ningún dirigente después de la derrota. Al parecer están de reunión en reunión, con los intendentes a la cabeza, tratando de determinar a quien tiene línea directa con Sergio Massa.

El punto es que son los militantes los que se reúnen en las plazas a intentar convencer a la gente de que el candidato peronista a Presidente de la Nación es la mejor opción para los comicios de octubre.