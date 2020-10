Montoneros Mendoza: Alberto, representa "un neoliberalismo dadivoso"

El médico, en coautoría con Roberto Sosa y con prólogo de Miguel Bonasso, acaba de publicar el libro “La Revolución pendiente, su vigencia”, y dice que la publicación “tiene una intensión, más allá de un libro de academia o biblioteca: Es un libro / documento y hay una propuesta definitiva en las últimas 50 páginas realizada por los compañeros de la Agrupación Montoneros, que están mencionados en el libro”.

-¿Ustedes se sienten dentro del Peronismo?

-Nosotros, troncalmente, nos sentimos dentro del peronismo tal cual como se configuró. Como una revolución, pero que no se terminó. Pertenecemos a un peronismo de origen movimientista, nacional. Un peronismo que, como decía Evita, sería revolucionario o no sería.

-¿Qué piensan de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner?

-Somos muy críticos. Nunca nos identificamos ni con el menemismo ni con el kirchnerismo. Esa revolución inconclusa no la llevaron adelante ninguno de los dos.

-¿Se sienten identificados con algún gobierno latinoamericano o del mundo?

-No, no nos sentimos identificados. Rescatamos a Cuba, a Venezuela en su gran resistencia a Estados Unidos, rescatamos Nicaragua. Rescatamos a los pueblos que pelean por subsistir en medio del avasallamiento imperial norteamericano, que es gran capital. Pero somos críticos. Criticamos bastante los procesos que quedaron a mitad de camino, como el de Ecuador, Paraguay en su momento, Honduras... O se hace una revolución o no se la hace. Pensamos que la revolución está pendiente, está vigente y se puede llevar adelante.

-¿Cómo se compone hoy Montoneros Mendoza? ¿Hay gente joven?

-Algunos somos los que hemos ido quedando. El kirchnerismo tomó mucha gente. Montoneros fue bastante grande en Mendoza y hubo un gran éxodo en el kirchnerismo, pero hay algunos están de vuelta, porque el kirchnerismo no contentó, porque solo se rescataban algunas parcialidades que se habían podido tener en los ´70, pero nada más. Nosotros no somos una parcialidad, somos una integralidad en donde sostenemos que la política tiene que ser un instrumento de las necesidades del pueblo, de la construcción de un verdadero poder popular, cosa que no hicieron ni el menemismo ni el kirchnerismo. Ahora estamos con algunos compañeros jóvenes, con mucha fuerza, y por eso estamos presentes en las luchas sindicales, como en la CTA autónoma, en la lucha por el agua y los bienes comunes.

Firmenich

-¿Habla regularmente con su cuñado, Mario Firmenich?

-Nos hablamos periódicamente. Firmenich tiene una visión muy global donde ve que, así como vamos, no terminamos en buen puerto, ni el mundo ni el país.

-¿Piensa en volver al país?

-Si, su intensión es volver. Está trabajando con algunos países de Latinoamérica desde Barcelona y viaja a algunos países. Siempre tiene la idea de poder volver, en la medida que haya un espacio posible para estar haciendo política en el país.

Cuántos son

Polo Martínez Agüero se define como “un militante montonero desde hace muchos años, se podría decir que soy de los históricos, en el sentido de que estoy desde el inicio de montoneros, en el 70. Participé mucho en lo que fue toda la primera historia de Montoneros, inclusive en esos años estuve clandestino hasta el advenimiento de Héctor Cámpora, que fue un espacio que se abrió, después de las persecuciones de Onganía y Lanusse”.

Define al breve gobierno de Cámpora como “controvertido” y recuerda que “estuvimos en el retorno del general Perón” y luego de las luchas internas en el Movimiento, “nosotros continuamos la revolución inconclusa, esa que mencionamos en nuestro libro, que es hacia donde queríamos ir y hacer del movimiento peronista un movimiento revolucionario. Una revolución en serio”.

Luego, repasa: “después nos tocó la dictadura de Videla, con todo lo que significó en pérdidas de compañeros, en la persecución al pueblo, a los trabajadores. Nosotros, en Mendoza, continuamos como Agrupación Montoneros Mendoza en esa línea de lucha, en las que estamos actualmente insertos en distintos movimientos sociales, sobre todo en los sindicales y sociales. Yo estoy en la Asamblea Popular por el Agua y fui secretario general de la CTA Autónoma en Mendoza, hasta hace un año y medio. Pero también defendemos los bienes comunes, como la ley emblemática 7722, que hemos defendido y restituido”.

Por qué el libro

Martínez Agüero sostiene que en “La Revolución pendiente, su vigencia”, están “todas estas impresiones” y acota que “hemos querido llevar, más que un mensaje, un objetivo a plantearnos en una lucha en donde vemos agotadas todas las instancias que están cobijadas por el neoliberalismo, el capitalismo. Nosotros sostenemos que, si no se derrota al capitalismo, este mundo tiene poco por delante. Desarrollamos esto desde lo histórico, político e ideológico y también desde una visión económica”.

El médico agrega que “esta no es una democracia directa, una democracia participativa, es una democracia representativa republicana. No es una democracia popular y no se benefician las masas”.

-¿Por qué eligieron este momento para publicarlo?

-Este libro iba a ser un documento y comenzamos a trabajar sobre él a fines de 2016, comienzos de 2017. Tiene mucho que ver la crisis ambiental y la emergencia climática en la que estamos viviendo, desde un ámbito político, social cultural y no desde un ámbito meramente ecologista. Veíamos, a mediado de 2017, que el mundo, si no sale del capitalismo voraz, muere la madre tierra, la Pacha Mama. Vemos que nuestra Pacha Mama va en camino a fenecer si el capitalismo no desaparece.

La pandemia

Polo Martínez Agüero tiene 74 años, es médico y aún ejerce la profesión, a pesar que ya se jubiló después de 30 años trabajando en el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cargo al que accedió por concurso. Y por su profesión, es inevitable no consultarse sobre su visión sobre la pandemia.

“La pandemia está haciendo estragos, pero no hay que tenerle miedo, pero si respeto. No se puede mirar como con tema de salud o economía, sino que hay que tener una visión integral. No podemos descuidar el trabajo, hay gran desempleo y las poblaciones están muy vulnerables”, dice.

Además indica que, para ganarle al virus, “además de atacarlo, hay que cuidar el nivel inmulonológico de la población”.

También sostiene que “el Ser Humano a descuidado muchísimo el medio ambiente, ha sido demasiado antropocéntrico en todo. Entonces ha destruido aspectos ecológicos que afectan para la sustentabilidad humana. Se ha generado un desequilibro ecológico que nos ha llevado a situaciones como esta” y responsabilizó a “los grandes negocios monopólicos, los gestores de la clase política que tenemos” y dijo que hay que poner atención “a la verdadera sustentabilidad y al equilibro socio político económico”.