Militantes libertarios furiosos con Lourdes Arrieta,la acusan de esconder 2.400 afiliaciones

Se fue del partido, pero no deja de darles un dolor de cabeza. Lourdes Arrieta ya no es diputada nacional de La Libertad avanza y tampoco está al frente del armado del partido en Mendoza, pero no termina de soltar sus lazos con los libertarios. Ahora un grupo de militantes la acusa de esconder unas 2.400 afiliaciones que son clave para poder crear el partido en Mendoza y tener el aval de la Justicia Electoral.