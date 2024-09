Lourdes Arrieta se enfrentó Milei en medio de una interna libertaria cada vez más caliente

La semana pasada, Lourdes Arrieta había decidido renunciar antes de ser expulsada de LLA y formó el monobloque FE (Fuerzas del Cielo - Espacio Liberal). Si bien la mendocina afirmó que seguirá siendo parte del oficialismo, anticipó que votará a favor del aumento a jubilados si vuelve al recinto del proyecto de reforma previsional, algo que debe haber enfurecido al entorno presidencial.

"Le informo, Señor Presidente"

Así arrancó Arrieta un hilo de X para responderle a Javier Milei.

En un punteo con tres tuits, Arrieta se dirigió al Presidente y le remarcó: "Si un juez me otorgó custodia es porque la gravedad de los hechos lo ameritaba. Por tanto, lo de falsa denuncia está de más. No sé quién le hizo llegar tal info".

Además, la diputada nacional negó que haya sido expulsada de LLA: "Me fui del bloque, no me expulsaron para que usted no siga pagando el costo político de que se le van los diputados"

Y agregó: "Existe un verticalismo nefasto en La Libertad Avanza y como liberal no lo pienso tolerar. Seguiré alzando mi voz aún más alto y defendiendo mis valores".

Por último, la mendocina puso en valor el aporte de Mendoza para que Milei llegase a la presidencia: "Sepa además, que en Mendoza se hizo un trabajo de todo un equipo y ciudadanos de a pie para que llegue a ser Presidente. En Las Heras, obtuvo el 68% y todavía tienen esperanzas de llegar a fin de mes. No se olvide del pueblo. Dios le bendiga".

Javier Milei quiere el peor de los castigos para Alberto Fernández

En la entrevista televisiva, el presidente Javier Milei también cargó duramente contra su antecesor Alberto Fernández, al advertir que le parece "aberrante" la denuncia por violencia de género contra él presentada por su ex pareja Fabiola Yañez. Consideró que "merece el peor de los castigos" y aseguró que es un delito "propio de los kirchneristas".

"A mí me parece algo aberrante, propio de los kirchneristas", expresó Milei sobre la situación de Alberto Fernández, mientras aseguró que el hecho "tiene un montón de agravantes".

"Arrancó con una investigación por corrupción que hicimos nosotros. A partir de ahí, aparece un problema de violencia de género", añadió.

En la misma línea, siguió criticando al kirchnerismo al expresar: "Después ellos son los grandes defensores de las banderas del género".

Milei sobre la vice: "Es entendible que Villarruel tenga su propia agenda".

En otro tramo de la entrevista, el Presidente se refirió a su relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel y señaló que "es entendible que tenga su propia agenda".

"Tiene su historia, una lucha de vida. Ella no debería renunciar a ninguna de sus causas", expresó, y recordó que cuando la eligió como compañera de fórmula, no lo hizo como "decorado", sino como "una profesional de fuste".

En cuanto a las diferencias de Villarruel con la postulación del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema, Milei dijo que "no es algo grave porque ella no vota".

"Por lo tanto, ella está dando una opinión personal que no tiene ningún impacto relevante en la selección de un juez de la Corte", concluyó.

Milei admitió que no existe pleno acuerdo con la vicepresidenta y aseguró que él toma decisiones "en soledad".

"Nosotros en algunas cosas estamos de acuerdo, en algunas no. Lo que sucede es que, cuando uno enfrenta la toma de decisiones, tengo a los ministros, a los asesores.... Y a pesar de todo eso, la toma de decisiones es en soledad", adujo al respecto.

Críticas a Macri

El Presidente, además, defendió la gestión económica de su gobierno y para hacerlo lanzó un cuestionamiento a la gestión de Mauricio Macri.

En ese sentido, el líder libertario recordó que la gestión macrista recibió un déficit fiscal en el Tesoro similar" al que encontró al hacerse cargo del Ejecutivo, pero la administración macrista "en cuatro años no lo arregló".

"De hecho, llegó al déficit cero primario por licuación, no por ajuste, que vino después de lo que fue todo el proceso caótico del 2018 y se logró con liberamientos sin pagos, por lo tanto, el eje central de todos los problemas del país, ni de cerca lo arregló y nosotros sí lo hicimos en un mes", argumentó en el mismo sentido.