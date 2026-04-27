Milei: "Por más que le duela a los progres, los desalmados liberales sacamos más gente de la pobreza"

El jefe de Estado destacó que el equilibrio fiscal se logró sin recurrir a deuda ni subir impuestos, porque "ambas opciones son inmorales y un ataque a la propiedad".

javier milei en la cena fundacion libertad

"A diferencia de otros programas de estabilización que buscaban que le explotara la bomba a otro, o que hacían aberraciones donde destruían los derechos de propiedad. Nosotros gracias a la enorme de tarea de Santiago Bausilli, en el Banco Central, a Pablo Quirno, hoy canciller, reconstituimos las finanzas públicas y la hoja de balance del Banco Central. No existe más el déficit cuasifiscal", explicó.

"Al eliminar el déficit fiscal -continuó Milei- la deuda dejó de crecer y sólo hay que garantizar el roll over".

En la misma sintonía, subrayó que el kirchnerismo es el mayor responsable de la deuda "comprometiendo el futuro del país".

Asimismo, recordó que la inflación en Argentina ha ido aumentando con cada gobierno de los últimos años: "Néstor Kirchner dejó más inflación que recibió. Cristina más que Néstor. Macri más que Cristina. Y Alberto Fernández mucho más". El presidente Milei se apoyó en una serie de diapositivas para acompañar su disertación:

image Los datos de la inflación en Argentina desde 1990 a 2026.

image La inflación minorista de 2014 a 2026.

Con respecto a las diapositivas aclaró: “Lo que hicimos no fue magia. Fue liberalismo puro y duro. Control de la política fiscal y monetaria. No quiere decir que la inflación esté resuelta, 33% es un número horrible. Pero hay que tener en cuenta de dónde venimos".

“Vamos a seguir haciendo lo que dice la teoría económica y la evidencia empírica. No nos vamos a apartar un ápice de nuestra ortodoxia. La base monetaria sigue siendo la misma, por lo tanto, en algún momento va a caer”, sentenció.

Luego, se refirió a la elección de mayo y denunció un "saboteo donde se coordinaron empresarios, medios de comunicación, políticos y opinadores para destruir el programa económico".

"Tiraron 40 leyes para tratar de destruir el equilibrio fiscal", dijo.

Sobre la generación de empleo afirmó que "subió". "Los no registrados vienen ganando por goleada. Por eso enviamos la Ley de Modernización Laboral. No nos dejemos psicopatear por los kukas, no les demos lugar para que vuelvan, no les voy a dejar pasar nada del discurso mentiroso que tienen", mencionó.

Además, aseguró que el consumo está en un "pico histórico porque cambió la forma en que se consume".

"¿Por qué no miran lo que está pasando con otras formas de consumo que están volando? ¿No será que está cambiando la forma de consumo?", preguntó refiriéndose a Mercado Libre y otras plataformas.

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Después, destacó lo que consideró “hitos” de su gobierno: “Mandamos la ley de modernización laboral, concretamos el déficit cero, aprobamos el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur, aprobamos la Ley de Glaciares y bajamos la edad de imputabilidad. En un mes y medio sacamos más leyes que en los últimos 40 años”.

A una hora de comenzar su discurso mencionó la palabra ajuste y dijo: "¿Saben a quién le fue peor en términos reales? A mí. Soy el único que no se modificó el sueldo desde que asumí. Soy el presidente que menos gana en América. Cayeron los salarios del sector público y el consumo está en su pico histórico".

"El atraso cambiario es otra de las mentiras. Es el atraso cambiario más loco del mundo, vamos a llegar a U$S 100.000 millones en exportaciones. El análisis del atraso cambiario mirando sólo el tipo de cambio real es muy precario. Si viene el diluvio universal el ticket del arca se llama dólares. Si hay confianza en la moneda, tiende a apreciarse", subrayó.

Y remató: "Además omiten un pequeño dato: hicimos una corrección de 15 puntos del PBI. Claramente va a generar una moneda más apreciada. Si a eso se suma el RIGI, el shock exportador, el campo, el gas, es obvio que los dólares nos van a salir por las orejas y la moneda se va a apreciar. A los que están pataleando les preguntamos entonces qué hay que hacer".

Y en ese momento aprovechó para renovar su ataque al periodismo y le pidió a los argentinos "no comprar la mentira de los ensobrados y corruptos".

La solidaridad de Milei con Trump

El Presidente se solidarizó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el tiroteo durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca en Washington: “Quiero expresar mi más enérgico repudio al intento de asesinato a Trump. Estamos ante un nuevo auge de la violencia política contra el mundo libre. Debe ser detenido en sus inicios. Hay muchos que no toleran perder la batalla en las urnas. Esas personas no son compatibles con la democracia. Debe ser castigado con todo el peso de la ley”.

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“Nosotros los liberales cometimos un gran error tras la caída del muro de Berlín, de creer que con la sola caída alcanzaba. La realidad demostró que no. De hecho, lo que hizo el marxismo fue reconstruirse y dar la batalla cultural en otros aspectos. Trasladó la lucha de clases a otro tipo de debates de la sociedad. Terminaron tomando la escena. Y no tienen ningún problema en matarnos si les es necesario”, advirtió.

El presidente estuvo acompañado por la secretaria general de Presidencia Karina Milei y por el Jefe de Gabinete Manuel Adorni.

La cena anual de la Fundación Libertad reunió a más de 1000 invitados y tuvo como figuras destacadas al expresidente Mauricio Macri, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el ministro del Interior, Diego Santilli, entre otros referentes del oficialismo y la oposición. También participó el ensayista peruano Álvaro Vargas Llosa y la dirigente venezolana María Corina Machado, quien envió un video.

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