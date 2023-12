Milei espera su primera reunión con los gobernadores y sabe que Ganancias será el tema central

El encuentro fue reconfirmado horas atrás para después de las 12 en el salón “Eva Perón” de Casa Rosada, a nueve días del ascenso formal al poder del economista. Luego de ciertas dudas respecto a su presencia (se especuló con que estuviera sólo el ministro del Interior, Guillermo Francos), quedó definido el primer cónclave con gobernadores. Se da en pleno debut del ajuste económico y se espera que el libertario les pida explícitamente apoyo a esos jefes territoriales.

En Buenos Aires aseguran que el mitin será a agenda abierta y que los convocados podrán hacer valer sus puntos de vista ante el jefe de Estado. En ese amplio abanico de temas, trascendió que habrá planteos por el congelamiento de la obra pública (el Gobierno ya dijo que cualquier proyecto no empezado debe directamente descartarse), el esquema de retenciones ya anunciado (ahí Cornejo tendrá su cruzada particular para pelear que no le suban el 8% al vino) y el detalle fino de la ley ómnibus y la quita de subsidios energéticos que se comunicó el lunes.