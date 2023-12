La lista de reclamos que Cornejo lleva a la reunión de gobernadores con Javier Milei

gobernadores jxc reunión 28 de noviembre edit.png Los gobernadores de Juntos por el Cambio ya le habían planteado a la gestión de Javier Milei la posibilidad de coparticipar el impuesto al cheque para compensar lo que perdieron con la reforma del impuesto a las Ganancias.

"Si lo quieren restablecer, y esa es una decisión del Gobierno nacional, nosotros lo vamos a apoyar. Si de hecho votamos en contra cuando se evaluaba modificar Ganancias", advirtieron desde Casa de Gobierno, dejando en claro que la decisión debía partir de la Casa Rosada y que su función será acompañar desde el Congreso de la Nación, con sus legisladores.

Hay que recordar que por aquella modificación de Ganancias, Mendoza perdería - con un cálculo hecho en septiembre pasado- unos $45.000 millones anuales, lo que le significaba a la provincia el pago de un mes y medio de toda la planta de empleados estatales.

"El objetivo es que no se toque -léase que no se recorte- lo que la provincia ya recibe por ley. Si se reducen los fondos discrecionales no nos preocupa demasiado porque Mendoza no venía recibiendo casi nada de eso de parte de la Nación. De hecho estaba última en la lista", blanquearon desde la mesa chica del gobernador.

Pero además de tratar de definir qué pasará con esos impuestos, Cornejo también pretende que la discusión política pase por cómo se repartirán los futuros fondos.

"No es posible que los que votaron a favor de esa reforma de Ganancias, y ahora descubrieron que no les alcanza para pagar los sueldos, tengan el mismo beneficio que aquellos que tienen sus cuentas ordenadas y pueden costear sus gastos sin la asistencia de la Nación", se quejaron desde Casa de Gobierno en clara alusión a los reclamos de los gobernadores del PJ que avalaron aquella reforma de Ganancias que impulsó el ex ministro Sergio Massa.

Alarma por qué pasara con el Fondo de Incentivo Docente

Otra de las preocupaciones de Cornejo y de quienes manejan la caja de la provincia es qué pasará con el Fondo de Incentivo Docente que al parecer podría recibir recortes.

Por ese fondo Mendoza recibe entre $1.000 y $1.500 millones por mes y ese aporte es clave para las arcas de Mendoza, porque se usa para igualar los salarios de los trabajadores de la Educación de la provincia con la paritaria nacional. Por tanto si se recortara de cuajo ese aporte nacional, la provincia debería salir a compensarlo para evitar que caiga el sueldo de los docentes.

"Aún no se sabe si el Gobierno nacional presentará cambios al proyecto de Presupuesto del 2024 que ya presentó la gestión anterior o si reconducirá el del 2023 lo que supondría imprimir un recorte del 70%. Es fundamental definir eso porque si mandan las mismas partidas que el año pasado alcanzarán para cubrir dos meses porque se licua por inflación", advirtieron en el entorno de Cornejo.

El Fondo de Incentivo Docente, creado por ley en 1998 (en plena protesta de la Carpa Blanca), se destina a los salarios de los maestros. Para eliminarlo la aprobación la debe dar el Congreso y, además, abriría un enfrentamiento con los docentes. Este año representa 17,2% del global de transferencias no automáticas a las provincias.