Miguel Ronco habló del ítem aula, generó polémica y terminó pidiendo disculpas a los docentes

Fue a propósito de lo que había dicho horas antes durante un discurso: “¿Quién puede hablar de Alfredo Cornejo? ¿Qué pueden decir, los que a lo mejor siempre fueron tramposos? Lamento aquellos que no saben entender (sic) que en la vida hay que ser cumplidor, hay que ser honesto. No hay que tapar. Imagínense que tuvieran cuatro intendentes en Rivadavia. Porque yo me tomé licencia, porque me duele un pie. Porque el otro se tomó licencia porque había estornudado. Porque el otro se tomó licencia porque iba a ser mamá: cuatro intendentes en un aula”.

Alfredo Cornejo Asamblea Legislativa.jpg Cornejo fue el creador del ítem, en 2016. Es el único precandidato a gobernador que no ha hablado de revisar la herramienta. Foto: Axel Lloret / Diario UNO

Uno de los primeros en levantar el guante fue el precandidato a gobernador Guillermo Carmona. El referente de Avanza Mendoza dijo que, en esas palabras, Ronco estaba diciendo “lo que Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez disimulan: que el ítem aula obliga a trabajar a docentes con problemas de salud, vulnerando los derechos de los trabajadores/as de la educación”. A eso agregó que la propuesta de Cambia Mendoza está lejos de los “postulados populares del radicalismo”, y cerró diciendo que ratificaba su propuesta de eliminar el ítem aula, incorporándolo al salario de los educadores.

El propio intendente, en la parte final del pedido de disculpas que publicó horas atrás, dijo comprometerse a llevar adelante propuestas que “mejoren y dignifiquen la calidad del trabajo docente”. Sus palabras sirvieron para volver a poner en agenda al ítem, al que al menos nueve de los diez precandidatos a la gobernación se han referido, y al que estarían dispuestos a cambiar o directamente borrar por completo, según sus promesas.

Las propuestas del precandidato a intendente

El precandidato a intendente Hernán Amat salió este domingo a hablar de los docentes y de la calidad educativa, casi sumándose a la polémica que había estallado horas antes en el Este. Lo hizo al brindar sus propios lineamientos en torno al tema, pero aprovechó para dejar en claro, según él, que valora y considera “fundamental” el rol de los educadores. A ello agregó que el tema educativo sería central en su gestión.

“Ellos son el pilar para que Rivadavia avance y pase a otro nivel. Seguiremos acompañando la lucha de docentes jubilados, de quienes actualmente ejercen la docencia y generando incentivos concretos para poner en valor la formación, su enorme vocación, el compromiso social en pos de mejorar las condiciones laborales de los educadores. En mi plataforma de gobierno, la educación será primordial”, prometió.

Hernán Amat presidente del Concejo de Rivadavia.jpeg Amat, presidente del Concejo Deliberante de Rivadavia y precandidato oficialista.

La coincidencia entre los aspirantes al Sillón de San Martín es casi total: “al ítem hay que revisarlo”. Y desde Omar De Marchi hasta otros referentes opositores, una de las fórmulas que más se han mencionado como posibles salidas es la de incorporarlo directamente al sueldo básico.

Para el oficialismo, es una idea que no tiene sentido, porque sería exactamente lo mismo que brindar un aumento de ese porcentaje: un 10% que se aplica sobre otros ítems del salario, como la asignación de clase, el estado docente, la zona y la antigüedad.

