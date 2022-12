Mientras parte de la tropa se rebela, la UCR se prepara para buscar consenso con partidos aliados

►TE PUEDE INTERESAR: Los detalles de la gran encuesta que esperan Cornejo y Suarez para definir al candidato

Tadeo García Zalazar UCR.jpg Como presidente de la UCR, Tadeo García Zalazar encabezará la mesa de acción política de cara a las Elecciones 2023 junto a la diputada provincial Evelin Pérez.

"Todavía no tenemos una agenda pero ya comenzaron las conversaciones informales y desde el año que viene se formalizarán los encuentros", aseguró Pérez en diálogo con Diario UNO.

Mientras tanto, hacia dentro de la UCR la interna sigue firme. Por más de que los congresales pactaron un documento en el que aseguran que irán a las PASO de Cambia Mendoza con un solo candidato a gobernador, Luis Petri confirmó que seguirá adelante con la suya.

Consenso hacia fuera pero falta de consenso hacia adentro

"Desde la mesa de acción política partidaria buscaremos el consenso con los otros partidos políticos, acordar directrices con los aliados, propuestas y cómo se encarará la campaña", explicó Pérez.

"Todavía no se ha empezado a trabajar con una agenda pero claro que tenemos diálogo con los partidos aliados. Seguramente a lo largo de diciembre se mantendrán las charlas informales y a partir del 2023 se formalizarán los encuentros", indicó la diputada provincial.

También desde la UCR, en el documento que se firmó en el congreso, reivindicaron las PASO pero aseguraron que como partido llegarán "con una sola candidatura a gobernador".

Según resaltaron, esto es así porque "somos capaces de renunciar a los personalismos por un bien mayor y colectivo".

Y que "las aspiraciones son legítimas, pero los límites nos lo imponen las urgencias de la gente". Que entonces, "no podemos ni debemos dilapidar tiempos ni esfuerzos (...) en definiciones preelectorales" y trataron de "narcisista" a quienes no lo entiendan así.

Entre esos que no están de acuerdo con aquella definición a la que se llegó en el congreso está Luis Petri. El exdiputado nacional había advertido días antes de ese encuentro que competiría en las PASO rumbo a la gobernación con cualquier otro candidato radical o no que se presentara dentro de Cambia Mendoza, fuera o no Alfredo Cornejo.

El documento que salió del congreso partidario, al que Petri no fue invitado por no ser congresal, se interpretó como una especie de respuesta a aquellas declaraciones vertidas en Séptimo Día.

En diálogo con Diario UNO, Petri no solo ratificó sus intenciones de ser candidato sino que agregó que sigue trabajando por su cuenta y que está "construyendo un espacio con personas del PRO, de la Coalición Cívica e independientes", aunque siempre como radical y, por ende, dentro de Cambia Mendoza.

Luis Petri confirma su candidatura en 7D.jpg Luis Petri ratificó su candidatura y aseguró que no la va a "condicionar a nada". Dejó abierta la puerta a una fórmula combinada.

"Creo que lo de ir con un solo candidato no es más que un anhelo de algunos dirigentes de la UCR pero no puede ser una imposición porque, legalmente, todo aquel que cumpla con los requisitos, puede presentarse", señaló en primer lugar Petri.

"Espero que me convoquen pero yo ya estoy trabajando por mi cuenta y no voy a pelear por fuera", ratificó y consideró que el radicalismo comete un error al demorar las definiciones de quién o quiénes serán los precandidatos.

"Los mendocinos necesitan que les demos certeza respecto de la oferta electoral del radicalismo", dijo y advirtió: "En la Nación ya sabemos que al menos habrá tres candidatos en Juntos por el Cambio: Bullrich, Larreta y un radical, mientras que acá en Mendoza no hay nada porque, salvo la mía, no hay más definiciones", dijo también dando un tiro por elevación a Omar De Marchi, que es quien pretende ser candidato por el PRO.

"Independientemente de lo que haga o no la oposición, Cambia Mendoza tiene que blanquear ya los candidatos y las propuestas que refieran a los debates centrales que nos tenemos que dar los mendocinos", dijo con firmeza Petri.

¿Fórmula combinada como en la Nación?

Mucho se habla en Juntos por el Cambio de la posibilidad cierta de que se armen una o más fórmulas combinadas con precandidatos del PRO y el radicalismo para las PASO.

Esa chance podría trasladarse también a la Provincia, al menos desde el sector de Petri. "Hoy nadie está hablando de nombres pero sí los estamos evaluando", confesó y abrió la puerta: "Podría conformar una fórmula combinada, por qué no".