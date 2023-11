Metrotranvía.jpg El Metrotranvía podría arribar hasta el aeropuerto Francisco Gabrielli.

Del otro lado tendrá en contra a Gustavo Cairo, “Lula” Balsells Miró y Gabriel Vilche del PRO demarchista (es decir, La Unión Mendocina) y a dos aliados más del lujanino, enemistado desde hace meses con Cornejo: Mercedes Llano del Partido Demócrata y Jorge Difonso, del Frente Renovador - Unión Popular. Este último se descuenta en esa posición contraria, aunque sus colaboradores dicen que tiene que estudiar el proyecto más a fondo antes de emitir su postura.

“La Unión Mendocina debería votarlo a favor, porque el año pasado Sebastián Bragagnolo lo pedía insistentemente”, se quejó a UNO el titular de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi. Su reclamo fue en consonancia con lo que la propia fuerza oficialista había marcado en el recinto: horas antes hasta reenviaron tuits de 2022 en los que el intendente lujanino festejaba que la traza llegase hasta esa comuna. “Dar la pelea valió la pena”, refería a finales de ese año. De Machi ya estaba mal con el Ejecutivo, pero aún no se iba de la coalición.

Cómo será la búsqueda del voto peronista

En el Partido Justicialista por lo pronto no dan definiciones. Conocedores de que el Gobierno tiene que conseguir su aval, esperarán a que el oficialismo haga sus propios movimientos para buscar su apoyo. “Estamos trabajando en eso”, fue la única respuesta del jefe de la bancada mayoritaria que tiene la oposición, Germán Gómez. A pesar de ciertas versiones que apuntaban a eso, desde el sector de los intendentes y desde los colaboradores de Anabel Fernández Sagasti neegaron a UNO que hubiesen existido encuentros para discutir el asunto.

Legislatura.jpg La próxima semana será determinante para el proyecto que llevó el oficialismo.

Lo que sí queda claro es que los jefes comunales, la presidenta del partido, Flor Destéfanis, y los peso pesado como la mencionada Sagasti son los que tienen poder de tracción en el camino que vaya a tomarse.

“Sabemos que a las comunas gobernadas por el peronismo les interesa reclamarle a Suarez por algunas obras en esos departamentos. Cosas que todavía están esperando. Es probable que algo de ese malestar, y el pedido por que se avance en eso, terminen colándose en el trajin de la negociación”, comentó otro de los legisladores que tiene el justicialismo y que por ahora no mueve el pulgar ni hacia abajo ni hacia arriba.

El frente se compone también del monobloque de José Luis Ramón, Protectora. El ex diputado nacional contestó a este medio que, por el momento, la medida no tiene su visto bueno, aunque no cerró la puerta a la posibilidad de finalmente aprobar el endeudamiento: “En principio, ante la falta de respuestas por parte de los ministros, es en contra. Y en el medio llevaron al boleto de transporte a las nubes. Difícil darles más poder”, contestó Ramón.

Andrés Lombardi Cámara de Diputados de la Provincia legislatura.jpg Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados.

Fugazzotto (Partido Verde) se quejó de que el endeudamiento contemple la chance de hacerse en dólares y Mercedes Llano dijo que la misma obra se podía hacer achicando el "despilfarro oficial"

El oficialismo no larga prenda respecto a qué estrategias utilizará para convencerlos, aunque se sabe que avanzará en busca de esos consensos. Con el “sí” opositor, Cambia Mendoza se garantiza la toma de deuda por 29 mil millones de pesos, que le permitiría avanzar hasta un 30% o más en sus planes para el Metrotranvía durante 2024. Paso fundamental para hacer que de acá al próximo lustro ese medio de transporte pueda conectar el Aeropuerto con zonas de Luján de Cuyo.

