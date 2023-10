El balotaje se coló en la discusión del Presupuesto y se anticipa una semana de intensa rosca

presupuesto legislatura 2024 (3).jpg El ministro de Seguridad, Raúl Levrino, como el resto de sus colegas, pasó por la Legislatura para explicar el presupuesto 2024.

A los aumentos del Automotor y el Inmobiliario, un no rotundo

El oficialismo logró el despacho para las leyes impositivas la semana pasada y quedaron listas para ser tratadas en la Cámara de Diputados. La intención es que este martes la ley de Presupuesto 2024 también obtenga despacho y que todo se vote en la sesión del miércoles. ¿Podría dividirse su tratamiento? Sí, también es posible.

Sea cuando sea ese tratamiento, difícilmente se vean manos levantadas de la oposición para votar Avalúo e Impositiva. Estas leyes son hermanas de la del Presupuesto y son clave para el Gobierno, dado que en ellas se basa el balance de ingresos para compensar los gastos e inversiones, pero vienen con una suba importante en los impuestos Automotor e Inmobiliario que no le cierra por ningún lado ni al peronismo ni al demarchismo.

"El Inmobiliario viene con un cambio de fórmula que aún no sabemos cómo van a hacer para aplicarlo en la práctica. Lo único que nos quedó claro es que el impuesto se va por las nubes", dijeron a Diario UNO desde el peronismo mendocino.

Lo que explicó el ministro Víctor Fayad es que el proyecto incluye una actualización del avalúo de las construcciones en base a la inflación de 136% y otra del avalúo de los terrenos que esta vez se hará en base a un porcentaje del valor estimado de mercado.

presupuesto legislatura 2024 (1).jpg El ministro Víctor Fayad presentó los proyectos de las leyes presupuestarias 2024 ante los legisladores de ambas cámaras.

"Para eso tendrán en cuenta el valor de la zona y lo que tiene el terreno a su alrededor", agregó un legislador opositor que pone en duda cómo se llegarán a esas conclusiones.

Fayad argumentó que esos cambios y subas en el impuesto Inmobiliario son necesarios para "recuperar la recaudación. Hay que adecuar estos valores procurando hacer el avalúo más cercano a la realidad", dijo.

Sobre el Automotor hay menos dudas. La base de cálculo para modelos de vehículos posteriores a 2000 se hará -como cada año- según el valor fijado por la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA).

La diferencia con respecto a la ley actual -y fundamento de la negativa al apoyo de la oposición al proyecto 2024 - es que el tope de aumento para vehículos con valor inferior a los $15 millones estará basado en el porcentaje anual de incremento del salario mínimo, es decir, que se posará en el 151,80%, incluso por encima de la inflación real proyectada.

"Analizamos con legisladores e intendentes de La Unión Mendocina las leyes de Avalúo e Impositiva y la postura es clara: no creo que aprobemos esos aumentos", analizaron desde el demarchismo.

Lo cierto es que el ojo de la oposición está puesto en el Automotor y el Inmobiliario; aunque en lo que respecte a Ingresos Brutos y a Sellos la ley 2024 sea más beneficiosa.

Desde el Ejecutivo provincial aducen que en ellos se sigue la política de reducción de alícuotas en pos de una mayor inversión y generación de empleo.

El primer presupuesto de Alfredo Cornejo

El análisis del proyecto de ley de Presupuesto 2024 está súper verde en los sectores de la oposición. "Los ministros vinieron a hacer un balance surrealista de su gestión y a justificar todo por la macroeconomía en vez de explicar el presupuesto del año que viene", se quejó alguien de la comisión de Hacienda en Diputados.

Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados y referente de Cambia Mendoza, les mete presión a sus colegas legisladores y dice que es "simple y sin mayores decisiones", y que además "llevamos un tiempo prudente de estudio". La intención del oficialismo es que entre lunes y martes de esta semana se cierre ese período, se saque despacho el mismo martes y se trate el miércoles.

Se advierte como necesario para CM que los proyectos se traten con esta composición de la Legislatura, es decir antes de los traspasos del 10 de diciembre. Por varias razones: lo más importante es porque si se extendiera, el Gobierno de Cornejo comenzaría sin presupuesto aprobado y encima se debería dar un tiempo suficiente a los nuevos legisladores para analizar los proyectos. Pero, por otro lado, y aunque no lo digan, porque políticamente la nueva composición no lo favorece ampliamente como la actual.

"Debería tratarlo la nueva Legislatura", dicen abiertamente algunos legisladores demarchistas. Ellos se verán fortalecidos a partir de diciembre, pero el argumento que dan para presionar por una postergación del tratamiento del presupuesto es que la política nacional influye y mucho en el andar provincial y es por ello que se debería esperar al menos hasta conocer quién será el próximo presidente.

A pesar de ese deseo de LAUM, lo cierto es que sin dudas se acelerarán las charlas a comienzos de la semana y las mismas tendrán como eje, al menos en el peronismo, una dicotomía que se ha apoderado de muchos de sus representantes: ¿se acompaña por sana costumbre el primer presupuesto de un gobernador? ¿El triunfo de Sergio Massa en las elecciones nacionales y su posible presidencia deja al bloque mejor parado a la hora de negociar con el oficialismo provincial?

Estas son preguntas que ya comenzaron a hacerse internamente y que podrían tener una respuesta antes de la sesión de Diputados del miércoles. Saben que acompañar la ley de presupuesto -porque el oficialismo no lo necesita en cuanto los votos- no sería más que un buen gesto, pero que su decisión sí pasa a ser clave cuando de aprobar el endeudamiento para el Metrotranvía se trata.

Ahí Cambia Mendoza no tiene los votos para la mayoría absoluta y La Unión Mendocina no le va a prestar ni uno, así que el acompañamiento o no del peronismo valdrá oro.

Con esa carta en mano el peronismo mirará de reojo especialmente a los radicales que se manifestaron "neutrales" de cara al balotaje... Sí... es que a la hora de negociar en política todo entra en juego.