El presidente de Diputados se enfureció con el demarchismo por no votar la extensión del Metrotranvía

"Ahora La Unión Mendocina va a ser la nueva Cámpora, van a decir que no porque no, sin ningún motivo" (Lombardi) "Ahora La Unión Mendocina va a ser la nueva Cámpora, van a decir que no porque no, sin ningún motivo" (Lombardi)

Metrotranvia ampliación lujan de cuyo aeropuerto.jpg Lombardi destacó que en el 2023, el intendente de Luján de Cuyo, Sebastián Bragagnolo, pedía -a través de Twitter- a los legisladores peronistas que aprobaran el endeudamiento para realizar la ampliación del metrotranvía hacia su departamento

Las críticas de Lombardi a La Unión Mendocina

“No entiendo cómo no van a apoyar una obra que beneficia directamente a los vecinos de Luján de Cuyo”, sostuvo el legislador radical.

En el mismo sentido, recordó que “el año pasado, Sebastián Bragagnolo les pedía a los legisladores del PJ que aprobaran la extensión del Metrotranvía, ¿cómo es eso?”

Lombardi no se guardó nada y comparó al demarchismo con el kirchnerismo. "Son la nueva Cámpora", aseveró.

►TE PUEDE INTERESAR: Un cambio de Fayad que perjudica a intendentes propios, pero beneficia a Stevanato y Allasino

Qué hará el bloque demarchista

Por el momento, el bloque que acompaña a Omar De Marchi en Diputados continúa siendo el PRO, aunque más adelante, se conformará un interbloque con las demás fuerzas políticas que integran LAUM. El titular de esta bancada es Gustavo Cairo, que fue quien se refirió al endeudamiento.

No estamos en contra de la obra. Sí de colocar títulos de deuda, si hay que hacer un ahorro es dentro del presupuesto (Cairo) No estamos en contra de la obra. Sí de colocar títulos de deuda, si hay que hacer un ahorro es dentro del presupuesto (Cairo)

Cairo apuntó a que el Estado tiene formas de hacer economía.

“Hay organismos y dependencias del Estado que no se sabe para qué están, como el Ecoparque, que nadie sabe de qué se trata. El EPAS (ente regulador del agua) o el doble comando en Turismo, que tiene un ministerio por un lado y una agencia de turismo por otro”, sostuvo el presidente del bloque opositor.

Además, explicó que acordarán el voto junto con Gabriel Vilche y Laura Ballsels Miró. No así con Enrique Thomas, que si bien es del PRO, se quedó en Cambia Mendoza.

►TE PUEDE INTERESAR: Con el aval ambiental en mano, Suarez buscará un guiño peronista para endeudarse por el Metrotranvía

Otras propuestas del Ejecutivo que el demarchismo no acompañará

Además de no apoyar el endeudamiento para la extensión del Metrotranvía, los integrantes del PRO que quedaron del lado de Omar De Marchi tampoco votarán a favor del artículo que versa sobre la mayor recaudación.

Esto porque, según explicó Cairo, el presupuesto 2024 contempla una inflación anual del 69%, la que está completamente subvaluada, y un tipo de cambio cercano a 400 pesos, que si bien se trata del oficial, tampoco coincide con las proyecciones reales.

Es probable que el demarchismo tampoco vote a favor de las leyes de Avalúo e Impositiva, por contener una fuerte suba de impuestos automotor, inmobiliario y sellos