Mercedes Rus destacó la integración de la base de datos en Cuyo

Sobre los controles unificados explicó que “se ha avanzado muchísimo con San Juan y ya se firmó el convenio de zona de jurisdicción unificada”, que estará en el límite de ambas provincias. “Luego con San Luis se firmará también un convenio específico de área de control unificada, cuando termine de definirse dónde va a estar va a estar esa área”.

“Por primera vez tenemos una excelente coordinación con las tres policías, están trabajando en operativos conjuntos, en investigación. Esto es muy importante en materia de datos, en vinculación para dar con el paradero de bandas”.

Mercedes Rus detalló que la semana que viene tendrán una reunión las tres provincias sobre el tema de las policías rurales “porque hay que unificar criterios, sobre todo en los transportes de animales”.

Reconocieron que desde Seguridad tienen en carpeta incorporara a Neuquén a la base de datos del sistema unificado.

Mercedes Rus dijo que reforzaron la seguridad en Ciudad

Sobre los robos y la chica tiroteada en la Sexta Sección, Mercedes Rus detalló “esos casos están bajo investigación y que en todo Capital hemos reforzado la seguridad, con más policías en toda esa zona, en la Cuarta, en la Sexta, también en la zona comercial de Ciudad”.

La ministra dijo que coordinan “muy bien con la seguridad local de la Ciudad y hoy justo tenemos otra reunión operativa. Estamos fortaleciendo y generando vinculación con la comunidad y con todos los actores y las víctimas también para darles una asistencia integral”.

“Sí, se hace la prevención, es importante que sepan los delincuentes que estamos en situación y que estamos en control, no solo a través de la presencia física, sino a través de la presencia tecnológica, porque en una gran cantidad de casos podemos llegar en aprehensiones, en flagrancia gracias a la tecnología”.

Mercedes Rus dijo que investigan el incendio en la Feria y el hombre calcinado

Sobre el cuerpo calcinado que encontraron en un descampado en Guaymallén dijo que se trata de “un hecho violento, por los adelantos de las pericias y resta todavía identificar bien al contexto y demás”.

Y sobre el incendio en la Feria de Guaymallén detalló que “lamentablemente tenemos que decir que hubo intencionalidad, lo que es absolutamente grave porque se trata además de un lugar donde podría haber sido mucho más caótico que lo que fue. También ahí hay una investigación que está avanzada que también tiene que ver con las cámaras y con lo que se está estudiando, pero también con las vinculaciones".