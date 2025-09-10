Cristina Kirchner tuvo visitas salteñas: Juan Manuel Urtubey y Emiliano Estrada

juan manuel urtubey y emiliano estrada En campaña: Juan Manuel Urtubey y Emiliano Estrada. Foto: X Juan Manuel Urtubey

Urtubey se sumó a los llamados a la unidad del peronismo

El ex mandatario salteño llamó a desde sus redes sociales “unir fuerzas para poner freno a la ceguera y la agresión, para ponernos juntos de pie y hacer escuchar la voz de quienes no son escuchados”.

Urtubey consideró que los candidatos de Fuerza Patria de Salta son “los únicos capaces de enfrentar y frenar a Milei” porque el resto, dijo, “son todos funcionales al presidente Javier Milei y a su lista” y remarcó que “muchos hoy se presentan como alternativa y en realidad son el lado B del partido del gobierno”.

"Unir fuerzas por Salta. Unir fuerzas por la patria. Unir fuerzas por nuestro pueblo. Nada se construye con odio. Mucho menos un país. Unamos fuerzas para poner freno a la ceguera y la agresión, para ponernos juntos de pie y hacer escuchar la voz de quienes no son escuchados. Fuerza Patria. Fuerza Salta", fue el menaje de Urtubey replicado en X,