Cristina Kirchner tuvo visitas salteñas: Juan Manuel Urtubey y Emiliano Estrada

Fue la primera reunión de Cristina Kirchner tras el triunfo peronista en las elecciones de Buenos Aires

Emiliano Estrada

Emiliano Estrada, Cristina Kirchner y Juan Manuel Urtubey en el departamento en el que la ex presidenta cumple prisión domiciliaria.

La ex presidenta Cristina Kirchner recibió en su departamento al ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey y al candidato a diputado Emiliano Estrada, en lo que fue la primera reunión de la ex mandataria con postulantes de Fuerza Patria para las elecciones del 26 de octubre.

Urtubey y Estrada, candidatos por Salta a senador y diputado, respectivamente, fueron recibidos por más de dos horas en el departamento de San José 1111 donde Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria, en un encuentro difundido recién en la jornada de este miércoles.

“Fuerza Patria es la herramienta electoral para frenar la motosierra de Milei”, sostuvo Urtubey, al tiempo que advirtió que la sociedad “se expresó en las urnas el domingo y lo volverá a hacer de manera contundente el próximo 26 de octubre en todo el país y, particularmente, en Salta”.

En campaña: Juan Manuel Urtubey y Emiliano Estrada.

Urtubey se sumó a los llamados a la unidad del peronismo

El ex mandatario salteño llamó a desde sus redes sociales “unir fuerzas para poner freno a la ceguera y la agresión, para ponernos juntos de pie y hacer escuchar la voz de quienes no son escuchados”.

Urtubey consideró que los candidatos de Fuerza Patria de Salta son “los únicos capaces de enfrentar y frenar a Milei” porque el resto, dijo, “son todos funcionales al presidente Javier Milei y a su lista” y remarcó que “muchos hoy se presentan como alternativa y en realidad son el lado B del partido del gobierno”.

"Unir fuerzas por Salta. Unir fuerzas por la patria. Unir fuerzas por nuestro pueblo. Nada se construye con odio. Mucho menos un país. Unamos fuerzas para poner freno a la ceguera y la agresión, para ponernos juntos de pie y hacer escuchar la voz de quienes no son escuchados. Fuerza Patria. Fuerza Salta", fue el menaje de Urtubey replicado en X,

