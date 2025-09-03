Inicio Política Cristina Fernández de Kirchner
Cristina Kirchner grabó un mensaje y pidió apoyo para la lista de Fuerza Patria para este domingo

La ex presidenta se manifestó desde su residencia, donde cumple prisión domiciliaria, para que la ciudadanía vote por Fuerza Patria

El mensaje político de Cristina Kirchner a días de las elecciones en Buenos Aires.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió este miércoles un mensaje grabado a la comunidad de Hurlingham, en el que resaltó el papel de la Universidad Nacional de esa localidad (UNAHUR) y convocó a respaldar a la candidata de Fuerza Patria, Florencia Lampreabe, en las elecciones del próximo domingo.

En el mensaje, Cristina recordó la creación de la UNAHUR en 2015 y destacó su aporte para ampliar el acceso a la educación superior en el conurbano bonaerense. “Esta Universidad de Hurlingham es muy querida y muy simbólica porque fue la última universidad que creamos a fines de mi segundo mandato. Durante nuestra gestión creamos 19 universidades. Cuando terminamos la gestión, cada provincia argentina tenía una universidad”, afirmó.

Cristina Kirchner defendió la universidad pública

La expresidenta subrayó que la UNAHUR permitió que el 80% de sus estudiantes sean la primera generación de universitarios de su familia y defendió la universidad pública como “una obligación irrenunciable” para quienes tuvieron la oportunidad de formarse en ella.

Cristina Kirchner reapareció con un mensaje grabado y defendió la universidad pública.

Cristina también puso en valor la trayectoria de Lampreabe, exdiputada nacional y actual jefa de Gabinete municipal, quien encabeza la lista de concejales de Fuerza Patria en Hurlingham. “Florencia, valiosa compañera, fue una de las autoras de la ley de etiquetado frontal de alimentos, esa que contribuyó de manera fundamental a la salud de todos los argentinos”, señaló.

Para cerrar, la exjefa de Estado hizo un llamado explícito al voto local: “Este domingo 7 de septiembre, acompañemos a Flor y a Fuerza Patria”.

