Cristina Kirchner grabó un mensaje y pidió apoyo para la lista de Fuerza Patria para este domingo

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió este miércoles un mensaje grabado a la comunidad de Hurlingham, en el que resaltó el papel de la Universidad Nacional de esa localidad (UNAHUR) y convocó a respaldar a la candidata de Fuerza Patria, Florencia Lampreabe, en las elecciones del próximo domingo.
La ex presidenta se manifestó desde su residencia, donde cumple prisión domiciliaria, para que la ciudadanía vote por Fuerza Patria