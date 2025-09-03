Cristina Kirchner grabó un mensaje y pidió apoyo para la lista de Fuerza Patria para este domingo

En el mensaje, Cristina recordó la creación de la UNAHUR en 2015 y destacó su aporte para ampliar el acceso a la educación superior en el conurbano bonaerense. “Esta Universidad de Hurlingham es muy querida y muy simbólica porque fue la última universidad que creamos a fines de mi segundo mandato. Durante nuestra gestión creamos 19 universidades. Cuando terminamos la gestión, cada provincia argentina tenía una universidad”, afirmó.

Cristina Kirchner defendió la universidad pública

La expresidenta subrayó que la UNAHUR permitió que el 80% de sus estudiantes sean la primera generación de universitarios de su familia y defendió la universidad pública como “una obligación irrenunciable” para quienes tuvieron la oportunidad de formarse en ella.