Mendoza es la provincia que más días de clases impartió en todo el país, según especialistas

En el mismo lugar del listado, que se ocupa únicamente del Nivel Primario en este caso, están San Luis y Formosa, que también se propusieron tener 43 días frente al aula y los cumplieron a todos. De ahí surge otro de los datos llamativos que exhibe este escáner nacional: menos de la mitad de los gobiernos pudo cumplir todos los días que había diseñado en su plan original. Otras jurisdicciones sí lo lograron, pero con una semana menos de ciclo lectivo que Mendoza.

cornejo stevanato tadeo garcia zalazar escuelas dge.jpg Inauguración en Maipú entre el gobierno provincial y el intendente Stevanato.

En la vereda de enfrente está Neuquén, la peor provincia del país para este ranking. Allí figura con sólo 24 días de clases completos, contra los 13 de paros docentes que tuvieron y que determinaron menos del 50% de asistencia. Además de lo que marca el listado, Diario UNO pudo saber que sólo tuvieron dos semanas “normales” en el año (es decir, semanas de cinco días yendo a la escuela).

El promedio de días de paro por provincia es de 4,68 y donde más se sintieron, además de Neuquén, fue en Misiones, que tuvo ocho días en los que los docentes decidieron no estar frente al aula. El porcentaje de cumplimiento pone entre los últimos a Neuquén (60,5%), Misiones(65,1%), Entre Ríos (69,7%)y Santa Fe (69,7%). Prácticamente, en una de cada tres jornadas, las escuelas de esas localidades no funcionaron de manera normal.

DGE Escuelas Clases Colegio Privado (8).jpeg Mendoza, San Luis y Formosa, las mejores tres provincias del ránking. Foto: Axel Lloret / Diario Uno

"El ítem aula incide, pero hoy menos que antes" explicaron a UNO desde la DGE. "Pero además se descuenta el día de paro en Mendoza y, más allá de eso, el SUTE libera a los docentes a que acaten o no, entonces no hay una acción directa de ellos. Los gremios están siendo cuestionados, por otra parte: la gente necesita mejores salarios, pero sabe que con los paros no los consigue. Todos estos son componentes fundamentales para analizar el fenómeno", cerraron.

Ya van 61 días de clase en la provincia

Mendoza se propuso a finales de 2023 lograr los 190 días de clase que sugiere el Consejo Federal de Educación, entidad precisamente presidida por quien fue el último director General de Escuelas, José Thomas. El ciclo empezó el 14 de febrero para los alumnos y una semana antes para los docentes, que ya el 8 y 9 de ese mes tuvieron jornadas en sus colegios.

Enterando en la última semana de mayo, el Ejecutivo ya tiene logrado el 32% de esa cantidad de jornadas. Una diferencia bastante amplia con otros gobiernos, que por los paros, feriados provinciales (en La Rioja hubo uno) y “otras causas" -como consigna el informe-, los hicieron quedar lejos de ese 100% óptimo.

image.png El ciclo en las secundarias arrancó el 14 de febrero de 2024.

La entidad que confecciona el informe es la Coalición por la Educación y tiene un representante en Mendoza que es el que suministra los datos a partir de chequeos con la DGE y otros educadores. El grupo integra a docentes, expertos, padres y agrupaciones sociales, con presencia de tres exministros a nivel nacional. Entre sus miembros están el dirigente político del PRO Esteban Bullrich (titular de Educación durante el Gobierno de Mauricio Macri) y el exdirector general de Escuelas de Mendoza, Jaime Correas.

Entre otros relevamientos, días atrás publicaron sus estadísticas respecto al Nivel Primario. Allí remarcaron que –de acuerdo a sus estudios- en Argentina seis de cada 10 egresados de séptimo año no tienen los conocimientos básicos que se necesitan para poder ingresar a la secundaria. Un golpe al mentón no sólo de la cantidad de clases impartidas, sino del propio diseño estratégico y de contenidos, probablemente.

“Los paros y las jornadas en que no hay clases son negativas para todos, pero lo son más para los chicos que tienen trayectorias dificultosas”, marcó hace poco Martín Zurita, secretario de la Asociación de Institutos Privados de Buenos Aires y uno de los voceros de la coalición. Además, hicieron hincapié en que, cuando el motivo de la falta de clases es la huelga, normalmente afecta más a escuelas públicas que a las privadas.

