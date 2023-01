"Me dicen que soy empleada de Cornejo": Hebe Casado denunció que el demarchismo la hostiga en las redes

Esos que ella llama "soldaditos" serían, según sus sospechas, parte del demarchismo, el sector que en Mendoza lidera el PRO y que hoy está en conflicto interno en Cambia Mendoza tras las intenciones manifiestas de Omar De Marchi de aspirar a ser precandidato a gobernador dentro del frente.

HEBE CASADO PATRICIA BULLRICH.jpg Patricia Bullrich y Hebe Casado, quien viajará a Mar del Plata para participar de un encuentro con la líder del PRO a nivel nacional.

Los ataques por las redes sociales coincidieron con el encuentro que el frente tuvo el lunes y al que Hebe Casado decidió concurrir, como parte del sector del PRO que no está de acuerdo con la conducción de Álvaro Martínez y Omar De Marchi.

Mujeres de Propuesta Participativa Liberal en defensa de Hebe Casado

La comisión de Mujeres del PROpuesta participativa liberal emitió un comunicado en el que destacó que "debido al hostigamiento permanente a nuestra dirigente Hebe Casado, vemos la necesidad de hacer notar que toda persona puede expresar sus ideas sin denostrar personalmente a otra".

"Parece ser que el hecho de ser mujer la ubica como blanco de la persecución en redes sociales de los varones del sector opositor", analizaron las mujeres liberales del PRO.

"Esta permanente conducta de menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir el ejercicio político de Hebe, vulnera su derecho a una vida política libre de violencia y/o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los hombres", dijeron y cerraron: "No vamos a permitir que estas conductas pasen inadvertidas, y mucho menos que sean normalizadas".

Este comunicado llegó a los ojos de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien justamente por estas horas se reunirá con Hebe Casado en Mar del Plata, como parte de un encuentro en el que se continuirá analizando la situación del partido en Mendoza y el accionar de la conducción de De Marchi.

Omar de Marchi presentación PRO (8).jpeg Omar De Marchi, uno de los referentes del PRO en Mendoza. Foto: Martín Pravata

"Me dicen que Cornejo me paga para que critique a De Marchi"

Al ser consultada por el tono de los mensajes que recibe, Casado aseguró que en su mayoría tienen que ver con Alfredo Cornejo. "Me dicen que soy empleada de él; que me paga para que critique a De Marchi", afirmó.

"La verdad es que al no tener cargo yo tengo la libertad ciudadana de hacer lo que quiera", retrucó ella.

Desde el PRO, en tanto, advirtieron tras la reunión de Cambia Mendoza a la que la cúpula no asistió que aquellos que actuasen en forma contraria a lo que resolvió la mayoría por votación podrían ser sancionados.

Claro está, entre esos pasibles de sanción está Casado (también Enrique Thomas y Sol Salinas, por ejemplo).

"Esas amenazas de sanciones son permanentes. Me amenazan con echarme del partido desde que estábamos en pandemia. Cuando no es por una cosa, es por otra", contó Casado, aunque reconoció que efectivamente "pueden hacerlo si quisieran porque tienen el manejo del órgano de control".

Si así sucediera, y ella quisiera, podría apelar la sanción ante el partido nacional donde cree que tiene las de ganar.

"Lo cierto es que los que están en falta son ellos por no llamar a elecciones como lo venimos exigiendo", dijo.

La mesa nacional de Juntos por el Cambio ya se expidió respecto de aquellos miembros que decidieran jugar por fuera del frente en las elecciones provinciales, como se especula que podría suceder con De Marchi yendo por la gobernación en Mendoza, sin pasar por las PASO ante el radicalismo.

"En ese caso, ya se advirtió que el que saque los pies del plato, no podrá llevar el sello del partido", recordó Casado.

Sobre este análisis que De Marchi realiza de ir por fuera de Cambia Mendoza en las elecciones próximas, la exlegisladora aseguró que no se trata más que de una "estrategia para conseguir cargos", coincidiendo así con la opinión que vertió Tadeo García Zalazar, presidente de la UCR local.

"En 2019 se le ofreció ser vicegobernador de Rodolfo Suarez, lo que hubiese sido muy bueno para el PRO en Mendoza, y él no quiso porque quería ser gobernador; y a las dos horas estaba anunciando que sería candidato a diputado nacional", recordó Casado intentando dejar en evidencia lo que ella llama una estrategia.

¿Y su futuro político en el PRO?

En esta pelea interna por cargos, Casado fue consultada acerca de su futuro. Desde que dejó de ser diputada provincial no volvió a tener un cargo público aunque sí está metida de lleno en política y no descarta volver a estar en una lista.

"Me siendo útil siendo parte del equipo técnico de Patricia Bullrich. Si me piden que acompañe en una lista lo haré pero no disfruté tanto la actividad legislativa y en cambio sí valoro hoy mi libertad desde la actividad privada", dijo la inmunóloga.

