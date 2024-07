Alberto Fernández rechazó la invitación al Pacto de Mayo

En tanto, el exmandatario Alberto Fernández rechazó la invitación al advertir que no está dispuesto a avalar "propuestas peligrosamente imprecisas que puedan concretar objetivos no deseados" por la sociedad.

Fernández sostuvo que los diez puntos que integran el documento promovido por el Gobierno "pueden, por no especificarse, obviar normas constitucionales" y "dar lugar a la ejecución de políticas muy nocivas" para el país, más aún si se tiene en cuenta que el Congreso "le acaba de delegar funciones" a un mandatario que dice que "odia al Estado".

"Nadie, en su sano juicio, puede oponerse a que se respete la propiedad privada, a que se garantice la educación de excelencia o a que se propicie una reforma del sistema provisional que asegure su sustentabilidad", expresó el expresidente a través de un documento publicado en sus redes sociales.

En la misma línea, indicó que la frase de Milei en la que confiesa que busca "destruir el Estado desde adentro" expone su objetivo "de atentar contra las reglas que emanan de la Constitución", que es un texto basado "en el consenso social y político que en su momento" le dio origen y sustento al Estado.

Cristina Fernández de Kirchner y Eduardo Duhalde los otros dos expresidentes que no irán

Los ex presidentes Cristina Kirchner y Eduardo Duhalde avisaron que no asistirán a la firma del Pacto de Mayo. Desde el Instituto Patria aseguraron que llegó la invitación, que fue respondida y que, además de agradecer, informaron que la ex mandataria no concurrirá. Por su parte, Hilda Chiche Duhalde aclaró que el dirigente bonaerense debe cumplir unos compromisos en el exterior.