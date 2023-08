Mauricio Badaloni advirtió que las restricciones a las importaciones ya aceleraron la inflación

►TE PUEDE INTERESAR: Mendoza encabeza el reclamo a la Nación por las trabas para importar insumos críticos

Mauricio Badaloni dijo que "hay un quiebre de pago"

Entrevistado en Radio Nihuil por Carlos Hernández y Carina Scandura, explicó que "después de las medidas lanzadas por el Ministerio de Economía de la Nación para dilatar los pagos 180 días comenzaron a aprobarse los giros. En algunos casos se cumplió pero la verdad es que ya llevamos dos semanas sacando pagos a cuentagotas".

"El problema -añadió-es complejo desde el punto de vista que no hay dólares pero la situación más grave la afronta el sector privado que es al que los proveedores las están demandando los pagos. Hay un quiebre de pago y esto impide que mucha de la mercadería que ya está cargada, pueda ser importada".

El miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina contó también que "en muchos casos empezaron a dividir el valor de la importación de los fletes y las logísticas y en esos casos se producen problemas con las navieras que no consolida los contenedores. Esto a su vez les genera dificultades a las empresas para más adelante, sobre todo a las que hacen programaciones anuales de ventas".

Badaloni volvió sobre sus conceptos iniciales: "Vamos a tener encarecimiento de los fletes, son momentos de mucha tensión. Esta semana hemos tenido reuniones en la UIA y es mucha la preocupación. Es que el faltante de insumos se nota. Está el ejemplo que señalé de la automotriz que fabrica el auto más vendido pero ya no puede terminarlo por falta de materiales".

El empresario aclaró que lo que "está faltando importar no son los productos importados, sino insumos para que la industria argentina siga trabajando. Y lo que está en discusión es cuántos dólares se pueden depositar para que no se pare la producción".

Cómo se va a cancelar lo que se debe

"Los acuerdos con el Fondo y otras disposiciones, como los 180 días de restricciones a las importaciones van a llevar a que la deuda por las importaciones llegue a quince mil o veinte mil millones de dólares. Cómo se va a cancelar eso"

Badaloni reiteró que "hay proveedores que confían en el sector privado y dan ciertas flexibilidades. Pero lo real es que esos acuerdos que tenemos de tantos años, se erosionan con estas medidas".

Como ya lo expresado la propia Unión Industrial, el dirigente empresario mendocino destacó que "todo lo que se traslada a precios empuja la inflación. Esto tiene que ver con un plan económico que no existe. Sólo meten parches pero no bajan la presión sobre los precios"

"Muchos proveedores no quieren vender. Y uno no termina de definir si le falta algo en el proceso productivo o no vender porque no se sabe el valor de las reposiciones", conjeturó.

En un repetido reclamo a la Nación Badaloni recordó: "Dicen que cuidan al que menos tienen pero las medidas que toman tienen un impacto directo, por ejemplo, en los precios de los alimentos. Ese 7,5% que aumentó el dólar en los últimos días están viendo cómo lo incluyen en los Precios Cuidados porque no está reglamentado en los convenios".

"Estamos viendo fuertes aumentos y una aceleración inflacionaria importante. Los 700 millones de dólares que prestó Qatar es porque en realidad no hay acuerdo con el Fondo. El FMI pide actualización del dólar o tener un solo dólar. Eso implicaría una devaluación pero esto no es positivo ideológicamente para el Gobierno y no lo hace"

Sumó también que "esto lo vamos a pagar mal. No es un problema de los que producimos, de los que prestamos servicios, del comercio... Es la falta de un plan económico, de una macroeconomía desordenada, de falta de liderazgo político, de que no hay consensos. Todo eso se traduce en inflación y en emisión descontrolada".

Finalmente reflexionó: "Todos los problemas los acarrea la política, no las personas que compran dólares. Nosotros, los empresarios, ponemos la cara. El 50% de lo que se transacciona son impuestos. Y ahí nadie dice nada".

