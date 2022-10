Matías Stevanato decidió bajar su candidatura a la presidencia del PJ  

La tensión en el peronismo está creciendo. A horas del cierre de presentaciones para la conducción 2023-2025, es una incógnita si sus dirigentes podrán ponerse de acuerdo y elaborar una lista de unidad, como vienen pregonando.

Matías Stevanato y su intención de conducir el PJ

Las intenciones de Matías Stevanato de llegar a la cúpula duraron menos de una semana, porque -según expresó- pensó que la propuesta podía traccionar un avance en conjunto con el sector K, que lideran Anabel Fernández Sagasti, Carlos Ciurca y Lucas Ilardo. Pero eso no ocurrió, y terminó motivando la drástica decisión.

"Hace pocas horas definí que finalmente no voy a jugar", dijo a Diario UNO. "No se generó el efecto esperado, que era unir al partido. Cuando me ofrecieron esta chance, dije que lo haría si mi nombre se transformaba en una herramienta para lograr esa unión. Y como veo que hoy no lo es, entonces prefiero correrme", agregó.

Aunque no quiso expresar más detalles de por qué lo hizo, otros dirigentes del sector vienen denunciando "mucha hostilidad" desde que apareció como un posible presidente del PJ. Según dijeron a este diario fuentes que pidieron reserva, esas presiones terminaron por motivar, en mayor o menor medida, su renuncia.

fuerzas vivas stevanato lacoste felix.jpg El grupo que se armó en torno a Félix, Stevanato y Righi había decidido la candidatura del maipucino este lunes.

A las 13 en punto comenzó la reunión entre Félix, Righi y Stevanato, a la que los caciques peronistas del Sur y el Norte provincial llegaron sin tener idea de lo que se les plantearía. Este viernes habían tenido un encuentro presencial en la Quinta Sección y se había hablado de las dificultades que se plantearon desde que oficializaron su interés en la competencia, pero nada se había dicho sobre la posibilidad de claudicar; ni mucho menos de torcer el rumbo que ya estaba fijado.

Ahora el sector de los intendentes -que además tiene el aval de un puñado de legisladores- tiene que elegir su nueva estrategia. Entre las posibilidades, surge otra vez una chance para Fernanda Lacoste, una de las colaboradoras que tiene el jefe comunal en Maipú.

Aunque nunca desistió formalmente de competir, Lacoste sí dijo que podía acompañar al intendente dando un paso al costado. Todavía no está resuelto si ella, y el grupo que la rodea -en el que está su padrino político Guillermo Carmona- también elige correrse de la competencia.

► TE PUEDE INTERESAR: La foto en la cumbre política de Félix que desnuda cada vez más la interna peronista

Los motivos de la decisión de Stevanato

"La gente tiene la cabeza en otra cosa, no quiere vernos peleando", agregó como otro de los motivos, ante la consulta de UNO; aunque es claro que las fricciones en el justicialismo son la causa madre de por qué todavía no hay un acuerdo entre los sectores en pugna. De hecho, se esperaba que este sábado ambos bandos tuvieran comunicaciones para agotar posibilidades de la mentada lista conjunta, pero ahora el cimbronazo cambió los planes de todos.

El jefe comunal manifestó que, aunque se hubo muchas expectativas con su posible llegada a lo más alto del partido, decidió no generar una “imposición” hacia adentro de la fuerza, ni tampoco impulsar mayores divisiones. Por eso retiró su nombre de la disputa.

Además, su equipo agregó que estaba profundamente agradecido con quienes habían visto en él una chance superadora de las opciones actuales, pero recalcó que seguirá sólo pensando en el año de gestión que tiene por delante. 2023 le ofrecerá, entonces, sólo el desafío de pelear por la reelección en el departamento. Al menos por ahora.

Entre quienes respaldan la candidatura de Flor Destéfanis todavía no hubo manifestaciones públicas al respecto, y se espera que entre domingo y lunes oficialicen quiénes la acompañarían en una eventual elección interna.

► TE PUEDE INTERESAR: El sector de los intendentes ya empezó a agitar la candidatura de Félix para gobernador en 2023