El sector de los intendentes ya empezó a agitar la candidatura de Félix para gobernador en 2023

"Sí, lo vemos como un posible candidato a la Gobernación; sin dudas", comenzó respondiendo Moyano a la pregunta casi obligada de la noche. "Aparte de ser un cuadro exitoso, exhibe un San Rafael que es una clara muestra de calidad de gobierno. A todas luces se ve que es un gran candidato", aportó.

moyano lacoste.jpg En 7D. Lacoste y Moyano no confirmaron si, de ir Matías Stevanato como candidato, pedirán las vicepresidencias del partido.

Lacoste sumó un dato más contundente: "Lo vemos, sí que lo vemos. De hecho, creemos que está trabajando para conseguir eso. Pero todo se tiene que discutir puertas adentro; se está recién construyendo este espacio. Es parte de lo que decimos cuando marcamos que queremos más consenso para el justicialismo; que las cosas se hablen.

Por último, casi al unísono, los precandidatos (hasta ahora no está establecido que se hayan bajado de la candidatura a liderar el PJ) marcaron lo que pareció un tiro por elevación a Anabel Fernández Sagasti: que quien surja como nombre propio para disputarle el poder a Cambia Mendoza, "sea elegido en la provincia y no en Buenos Aires". ¿Mensaje para la senadora nacional? "No. Para nada, acá no peleamos con nadie, ni tampoco sobra nadie. Estamos con los brazos abiertos", dijeron.

Con o sin lista de unidad, y la mira en las PASO del 2023

El domingo 30 de octubre vencen dos plazos en el seno del PJ: acaba el tiempo para la presentación de candidaturas y, al mismo tiempo, finaliza el espacio para que los bandos en pugna confluyan en una lista de unidad. La tarea es a contrarreloj y, según contaron a Diario UNO desde ambos sectores, hubo llamados en algunas de las intendencias que están impulsando a Stevanato, empezando a gestar el acuerdo. El intento de arreglar está presente de los dos lados, y nadie descarta que finalmente la propuesta sea una sola.

image.png Moyano, Carmona, Félix, Stevanato y Lacoste. Un equipo que terminó de congeniar en la cumbre política de este lunes en San Rafael.

En la vereda de enfrente, quien aparece es la jefa comunal de Santa Rosa, Flor Destéfanis, que cuenta con el aval del sector compuesto por Anabel, Ilardo y Ciurca; y quien sin haberse candidateado de manera explícita, es el nombre propio que el kirchnerismo quiere para los próximos años en la cúpula del PJ. A ese equipo debe sumarse también el intendente Fernando Ubieta, de La Paz, además de un nutrido grupo de legisladores.

También está la chance de que esa lista de unidad no termine por conformarse nunca. Al menos dos elementos sostienen esa posibilidad. El primero es el advenimiento de las elecciones generales para el año que viene, y la concepción de que quien maneje el partido tendrá más margen para impulsar a sus candidatos -tanto a la Gobernación como a cada uno de los lugares a llenar-. Esa cercanía con las urnas le da otra complejidad a la carrera, decididamente mayor -para el partido- que en las internas de 2020, que fue de cara a las legislativas.

Otro de los puntos es la ruptura que hay en la coalición entre kirchneristas y no kirchneristas (con el massismo en medio), y la manera en que ese fenómeno se cuela en el peronismo de Mendoza. Ya lo dicen en Buenos Aires, a propósito del último estiletazo cristinista al Presidente -en este caso por el aumento de la medicina prepaga-: "El Frente de Todos, con la unidad que supo tener, no existe más, y ahora hay que ver qué surge para llegar ordenados a la elección". Esas dos vías también están cada vez más diferenciadas en la provincia; lo que desalienta la imagen de un futuro juntos en estos meses. El alto nivel de críticas -incluso el exhibido este miércoles en la pantalla de Canal Siete-, avala tal hipótesis.

Emir Félix junto al gobernador Rodolfo Suarez.jpg Félix y Suarez, en el almuerzo de las fuerzas vivas en San Rafael, este lunes.

"Tenemos que ir por nuestra cuenta, porque sino vamos a seguir perdiendo votos en Mendoza", marcaron en off desde el bando de los intendentes. A futuro, lo que se alienta es la chance de una PASO peronista como la que se dio en junio de 2019, y en la que Fernández Sagasti aventajó a Alejandro Bermejo para finalmente competir contra Suarez.

Martín Aveiro, el intendente suelto

¿Y por qué no han sumado a Martín Aveiro? El espacio de los intendentes ya tiene a Stevanato, a Roberto Righi y al mencionado Emir Félix; pero le queda un intendente "suelto" que es el cacique tunuyanino. Aunque hace poco se mostraron juntos, en el Valle de Uco aún no se la juegan por el "nuevo" espacio, y por ahora se hacen esperar antes de decidir su posición. El hecho de que el candidato del kirchnerismo sea, por ahora, Martín Hinojosa -otro tunuyanino, aunque no del riñón de la intendencia- hace que el tema sea especialmente sensible para el PJ, aseguran.

Martin Hinojosa Martin Aveiro.jpg Martín Hinojosa y Martín Aveiro. Ambos suenan para ocupar espacios en las boletas del 2023.

"Estamos hablando con Aveiro, todavía hay tiempo", soltó Rafael Moyano. "La unidad se construye con consenso, no es que vamos a ir empujando a nadie. Esto es un tren al que se le han ido sumando vagones de a poco, pero cada vez somos más", aporto Lacoste, como entusiasmada con que el tunuyanino sea el próximo en acoplarse a la formación.

La intención del intendente es presentarse como primer concejal en su departamento, según los trascendidos peronistas. Eso ayudaría a traccionar la boleta y apuntalar a su delfín, Emir Andraos, a quien él mismo impulsa -abiertamente, además- hacia la candidatura. Incluso antes de las legislativas del 2021, ya había dicho que él era el elegido.

Así como tomó esa temprana decisión, ahora algunos lo instan a que elija una postura frente a las elecciones del PJ. Todos los otros intendentes ya lo hicieron.

