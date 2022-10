Adolfo Bermejo: "El proyecto del peronismo maipucino es buscar la reelección de Stevanato"

Twit del diputado Duilio Pezzutti por el estado de las calles de Maipú.JPG

Pero además no faltó quien atribuyó la "crítica constructiva" a la interna que enfrenta por estos días el PJ, que el 11 de diciembre deberá elegir a su próximo presidente partidario y que a 10 días de la presentación de listas, no logra llegar a la ansiada boleta de la unidad. Eso porque por un lado está la candidata del sector kirchnerista, Flor Destéfanis, y por otro la de los disidentes, que impulsan a Fernanda Lacoste, una funcionaria maipucina.

Ante esa ola de planteos, Adolfo Bermejo -patriarca del peronismo maipucino- salió a cortar las especulaciones con una frase contundente: "Acá no hay internas, el proyecto del peronismo en Maipú es buscar la reelección de Matías Stevanato".

La tajante afirmación del exintendente y actual diputado nacional sirvió para echar por tierra cualquier incipiente fractura o pretensión de quiebre de algún peronista maipucino que fuese a sacar los pies del plato y habría bastado para ordenar a la militancia.

"El Adolfo", como lo llaman en Maipú, conserva un fuerte peso político, no sólo en el partido, sino que es una voz de peso en la misma gestión municipal.

Tanto es así, que fue candidato a la gobernación en el 2015 y pese a que perdió la batalla con Alfredo Cornejo, hoy sigue siendo de los referentes mendocinos que más miden en las encuestas de los posibles candidatos del peronismo.

Por si hiciera falta reforzar la sana convivencia del peronismo maipucino, este mismo jueves el intendente Stevanato salió a mostrarse junto al senador provincial, Alejandro Bermejo, como para despejar alguna duda de quiebre con los hermanos que comandaron esa comuna por más de 20 años.

Adolfo Bermejo minimizó el pataleo

"Él planteó eso porque tiene mucho contacto con la gente y es probable que le reclamaran por esas calles, pero no pasa de eso. Tal vez no debió hacerlo de esa manera, pero no hay otra lectura de ese tuit, acá no hay internas ni grietas, en el peronismo nos decimos lo que pensamos, pero no por eso generamos fracturas", minimizó Bermejo.

Para minimizar el impacto del tuit de Pezzutti, el experimentado legislador nacional, recordó que él mismo tuvo diferencias con algunos de sus antecesores en la intendencia, y que su hermano Alejandro también las tuvo con el legislador Miguel Serralta, "pero eso no supuso quiebres, cuando llegó el momento, los peronistas maipucinos terminamos acordando para cuidar lo que hemos logrado", dijo como para dejar un mensaje hacia adentro del partido.

Aunque suene a frase gastada, el mensaje que dejó Bermejo viene a recordar el viejo lema peronista que indica que "cuando parece que los compañeros se pelean en verdad se están reproduciendo".