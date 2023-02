Martín Hinojosa reiteró su desacuerdo con la importación de vinos y las críticas llegaron en el acto

Hinojosa destacó que la última vez que hubo importaciones con volúmenes importantes (80 millones de litros, aproximadamente 3.500 camiones) "fue en 2017, bajo el gobierno de Alfredo Cornejo", actualmente precandidato a gobernador por el Frente Cambia Mendoza.

MARTIN HINOJOSA SERGIO MASSA.jpg El titular del INV, Martín Hinojosa, junto al ministro de Economía, Sergio Massa. Ambos aseguraron que protegerán la producción vitivinícola.

►TE PUEDE INTERESAR: El exfutbolista Osvaldo Gullace apareció después de más de dos días de búsqueda

La importación de vinos y las explicaciones

El Grupo Peñaflor, que reúne a bodegas líderes del mercado argentino como Trapiche, Las Moras o Navarro Correas, fue autorizado para importar 564.000 litros de vino en enero, justo antes de que el ministro de Economía, Sergio Massa, anunciara que "hasta que no esté vendida la última uva de producción argentina, no nos sentamos a hablar de importación".

Gabriela Lizana, productora vitivinícola y parte del equipo de Massa, explicó que se trató de "un caso excepcional" respecto a la variedad Sauvignon Blanc que se permitió solo para "que se puedan mantener las bodegas en funcionamiento porque si no iban a tener que parar las plantas".

"Sería ideal que el Gobierno provincial haga un mea culpa y no vuelva a entrometerse. Perjudica al sector y a sus productores. En ocasiones, provocan operaciones entre ciertas bodegas y el Gobierno provincial, con objetivos escondidos. Quizás exista algún interés oculto de actores, que, a partir de estos movimientos, procuran bajar el precio de la uva. Sólo les pido que paguen lo que corresponde al productor", cuestionó Hinojosa.

natacha-eisenchlas-780x470.jpg La presidenta provisional del Senado, Natacha Eisenchlas (UCR), no tardó en salir a contestarle a Martín Hinojosa. "Es una burla", dijo en relación a la autorización firmada para el Grupo Peñaflor.

Casi de inmediato, la presidenta provisional del Senado, Natacha Eisenchlas (UCR), salió a responderle usando el mismo medio que el funcionario nacional, su cuenta oficial de Twitter. "En plena vendimia, durante el proceso de formación del precio de la uva, mientras los productores sufren por las tremendas inclemencias climáticas y a pesar de las promesas de Sergio Massa, el gobierno nacional autorizó a un grupo económico a importar vino. Parece una burla", se despachó la legisladora radical.

Sin embargo, remarcó la senadora radical, los funcionarios nacionales en Mendoza -en relación a los tuits de Hinojosa- "responden minimizando este nuevo agravio, evitando la responsabilidad y no asumiendo que defienden a un gobierno que nos destrata sistemáticamente. Como si no fueran parte, como si no fuera necesario que, al menos una vez priorizaran a su provincia por sobre todo lo demás".

►TE PUEDE INTERESAR: Hoteles de Mendoza fueron excluidos del Previaje 4 por no cumplir el acuerdo de precios