El exfutbolista Osvaldo Gullace apareció después de más de dos días de búsqueda

Desde las 10 de ese día no había tenido más contactos con sus seres queridos. Estaba en estado de depresión por no tener trabajo, según contaron desde su entorno íntimo. Por eso, la gran preocupación que generó la falta de noticias de su paradero.

"Volvió sólo a casa. está muy mal, sólo llora y no dice nada más", informó Laura Sochi, la esposa del ex jugador nacido en Chile.

busqueda-gullace.jpg Esta imagen de Osvaldo Gullace se viralizó en las redes sociales con motivo de su búsqueda.

El Ministerio Público Fiscal también había realizado este miércoles un pedido para quienes pudiesen aportar datos acerca del paradero de Osvaldo Alfredo Gullace, quien salió de su domicilio de calle Villavicencio 3329, en El Challao, Las Heras. Conducía su auto, un Peugeot 206 de color gris y vestía remera verde con la leyenda Zoom y bermuda de jean.

La familia buscaba desesperadamente al exfutbolista

Laura Sochi, la esposa de Gullace, contó que su esposo trabajaba en la estación de servicio de calle Roca y Doctor Moreno, de Las Heras, y al cumplirse los tres meses de prueba volvió a quedar desocupado. "Él está en tratamiento psicológico y psiquiátrico y ya llevaba 15 días de haberse quedo sin trabajo. Eso lo tenía muy mal. El lunes fue a buscar trabajo a la (estación de servicio) Jocolí, y luego no supimos más de él", señalaba.

Luego agregaba: "Osvaldo estaba mal, pero nunca pensé que estuviera tan mal". También sumó que tomaba medicación, pero no en forma permanente por su problema psiquiátrico, sino cuando se "sentía mal".

"Hasta este miércoles no he tenido novedades de la Policía. El GPS del celular señala que estaba el martes a las 3 en Ruta 7 y Migues y la Policía fue al lugar, pero aún no me han informado nada", explicaba entre lágrimas Laura a Diario UNO.

"La pista más reciente ha sido esta mañana (miércoles), donde un muchacho dijo que vio el auto en la zona de Corralitos", destacaba la esposa del ex jugador.

El Mono es una figura muy conocida para el amante del fútbol en Mendoza. Su trayectoria es extensa y comenzó en las inferiores de Huracán (LH); luego continuó en Coquimbo y Santiago Morning (Chile), Luján de Cuyo, Aldosivi (MdP), Desamparados (SJ), Santamarina (Tandil), Sportivo Patria (Formosa), Maipú, Huracán (LH), Gutiérrez, Leonardo Murialdo y Atlético Argentino.