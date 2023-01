Marisa Uceda confirmó que participará en las exposiciones por el juicio político a la Corte

La dirigente del PJ local trabaja casi a contrarreloj. Forma parte de uno de los dos grupos que se han confeccionado en el oficialismo para llevar adelante la estrategia: el primero es el de los miembros de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados (en el que está Omar De Marchi) que comenzarán hoy a analiar los expedientes y que además deberán defender formalmente el proyecto en ese ámbito. El segundo es, precisamente, el de los firmantes. Desde ese lugar Uceda mantiene reuniones todos los días junto a pares, entre los que figuran Marcelo Casaretto, la fueguina Mabel Caparrós y, por supuesto, uno de los principales impulsores: el diputado Eduardo Félix Valdés.

Marisa Uceda.JPG "La cautelar que cedió un porcentaje de Coparticipación a CABA es sólo uno de los causales de este juicio", afirmó Uceda.

La mendocina estará en la apertura de sesiones en la comisión de Juicio Político, aunque será unos días después cuando tenga posibilidades de mostrar su postura. En esa segunda jornada se abrirá la etapa conocida como "informe de admisibilidad" del procedimiento, pero no será inmediato: primero, por el tenor de los debates -que, se estima, suscitarán también gran nivel de atención por parte la prensa y la opinión pública, y por las respuestas que se aguardan desde la oposición-. Segundo, porque no es sólo este avance del Gobierno lo que debe tratarse: hay al menos 12 procesos plausibles de derivar en destituciones acumulados en este tiempo.

Chats ilegales, maniobras poco usuales y lo que viene en el Congreso

Diario UNO habló con Uceda, quien confirmó su presencia en esas instancias, y además respondió sobre los elementos básicos del juicio político que impulsa hasta el propio Presidente. Respecto a si hace mella en su apoyo el hecho de que una de las pruebas esenciales sean conversaciones hackeadas de modo ilegal (debe recordarse que la diputada es, además, abogada), respondió que, al menos en parte, eso debe quedar en segundo plano:

"Para comenzar, los chats no son una prueba central de este proceso. Lo que hacen es apoyar una posición. Yo no estoy de acuerdo con ninguna filtración, pero lo que me parece extraño es que el fallo (presuntamente se refiere a que, este jueves, un juez federal archivó la denuncia contra Robles, el asesor de Rosatti) se centre en cómo fueron obtenidos los mensajes, y se desestime completamente lo que indican, lo que marcan", apuntó Uceda.

Corte Suprema.jpg Acusados. Rosatti, Maqueda, Rosenkrantz y Lorenzetti.

"Como esto es un juicio político, donde lo que se juzga es la conducta de los funcionarios, debe analizarse el desempeño, y, por lo tanto, lo que está demostrando ese ida y vuelta entre una mano derecha del presidente de la Corte y el ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Es claro que el tribunal está fallando a favor de intereses particulares; es lo que vemos. Pero insisto: si fuera fundamental esa prueba y no tuvieras otras, directamente no habría más juicio político. En este contexto, no es ese el caso", redondeó la diputada.

La mendocina apuntó que el interés que tienen es llegar con mensajes claros a la ciudadanía. Afirma, como muchos en el oficialismo nacional, que hay una avanzada de desprestigio contra el proceso y la "búsqueda de desinformar a la gente". Por ejemplo, diciendo que el juicio es inconstitucional, cuando su posibilidad está estipulada y ha sido varias veces puesta en práctica. Incluso, destituyendo jueces.

En cuanto a esa búsqueda de "mantener las vías institucionales" en el contralor legislativo de la Justicia, UNO le consultó si le parecía correcto que el Frente de Todos hubiese dividido sus bloques en el Senado, buscando con eso ganar un representante más en el Consejo de la Magistratura, o si ahí si consideraba que el peronismo había roto reglas tácitas. Aquello ocurrió en abril pasado y parte del intento no fue sólo conseguir esa silla extra, sino también quitársela a Juntos por el Cambio como consecuencia de la misma jugada. Desde esa fuerza denunciaron que todo había sido una estrategia de Cristina Kirchner y pidieron que se anulase el otorgamiento.

Omar de Marchi presentación PRO (4).jpg Omar De Marchi es el único mendocino en la comisión de Juicio Político. Foto: Martín Pravata

"No. No fue una idea de Cristina. Debemos discutir institucional y formalmente qué fue lo que ocurrió en esa instancia: fue una decisión de los presidentes de los bloques. Juntos por el Cambio tiene diez interbloques y en su momento también se los cuestionó. Y, como ejemplo de todo lo que estamos hablando, ese proceso también marcó una intervención incorrecta de la Justicia en asuntos legislativos", arremetió la dirigente.

Además, y enmarcándose en aquella idea de "ir con ideas claras a la población", hizo una salvedad respecto a cómo se suele presentar el conflicto, sobre todo en medios de comunicación. Pidió recordar que el proceso es contra los jueces y no contra la Corte. "La Corte es el organismo; es lo que estamos tratando de proteger. Son esas cuatro personas, esos jueces, los que se han desempeñado de modo incorrecto. No es un juicio político a la Corte Suprema", recalcó.

"Yo sé que no son todos iguales en la oposición"

Por ahora, ninguno de los cuatro miembros de la Corte ha hablado en público al respecto. Tampoco Silvio Robles, señalado como interlocutor de Rosatti ante el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta. El único que se expresó públicamente fue el propio ministro D'Alessandro cuando pidió licencia por este conflicto. Se limitó a decir que las denuncias eran falsas y que en pocos meses volvería a su cargo. Es uno de los muy probables citados a la comisión de Juicio Político.

Lo que hagan o digan los magistrados tiene trascendencia por distintos motivos. Entre ellos, que permitiría comprender cuál será su postura ante la posibilidad de que sean convocados al Congreso para ser interrogados. Es un hecho que el peronismo quiere verlos sentados respondiendo preguntas, pero no se conoce si ellos han tomado una decisión respecto a asistir o no. Es probable que, al estar de feria judicial y muchos de ellos ausentes (Lorenzetti en su Rafaela natal, por ejemplo), no se tome una postura hasta no estar todos juntos, pudiendo discutir una estrategia como cuerpo y no individual.

Adolfo Bermejo Julio Cobos.jpg Bermejo y Cobos. Dos mendocinos en la Cámara de Diputados, a donde irá el proyecto si es que logra salir de comisiones. Tiene los números para hacerlo.

Afuera de la comisión, los números dicen que el intento de juicio político no sobrevivirá. Tiene muy pocas perspectivas de conseguir la mayoría agravada que se requiere en la cámara (dos tercios de los presentes, no de los diputados totales) y además chocará contra la abroquelada y firme defensa que está haciendo gran parte de Juntos por el Cambio. Sin embargo, consultada al respecto, la única mendocina que estará entre los expositores dijo ser optimista:

"Cuando Néstor pidió que se avanzara sobre los juicios políticos (NdR: 2003 y 2004), no había consenso. Y en el desarrollo, cuando se fueron aportando las pruebas, y la evidencia de que existió falta de desempeño fueron tan grandes, se terminó construyó esa concordia necesaria. Así se destituyó a Eduardo Moliné O'Connor. Yo sé que no son todos iguales en la oposición. Y quiero creer que hay legisladores que no se dejan presionar por una carta de 10 empresarios, y que van a dar el debate que tienen que dar", cerró.

De Marchi calificó de "circo" el juicio político a la Corte Suprema

El otro mendocino que forma parte del proceso de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el diputado del PRO, Omar De Marchi.

Este miércoles, desde la reunión que se llevó a cabo dentro de Juntos por el Cambio para analizar el tema, disparó que el proceso no es más que un "circo que monta el presidente Alberto Fernández para esconder problemas reales del país, e intentar descalificar al Poder Judicial que condenó a Cristina Kirchner".

"Con 100% de inflación, 50% de pobreza, 70% de jubilados pobres, el kirchnerismo pone en agenda los asuntos judiciales de la vicepresidente", acusó.

"Sabiendo que no tienen las 2/3 partes de los miembros para formalizar la acusación, este es tiempo perdido en circo que no resuelve los problemas", analizó en las redes sociales.

Esto último tiene que ver con que el oficialismo cuenta con el número necesario en la comisión de juicio político para firmar el dictamen del proyecto, pero no con la mayoría de dos tercios que se precisa para aprobar el texto en el recinto de la Cámara baja.