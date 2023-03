Luján avanza en un reclamo de coparticipación que podría tensar aún más la cuerda entre el PRO y la UCR

Los resultados del censo que realizó el INDEC el año pasado arrojaron que la población en Luján de Cuyo creció más del 30% desde el 2010; por lo que, calcula el secretario de Hacienda Antonio Spezia: "El porcentaje de coparticipación por población debería estar unos dos puntos más arriba".

Mientras se evalúan los números finos, Luján adelantó a Diario UNO que se hará una presentación formal ante el Ministerio de Hacienda de la Provincia y que, si el resultado no es favorable, se agotarán los recursos hasta llegar a la Justicia.

El hartazgo de Luján y un reclamo retroactivo que puede traer cola

El Censo 2022 fue la gota que rebalsó el vaso. Los datos que se conocieron el último día de enero de este año llegaron para confirmar lo que en Luján ya sabían: que el Municipio del Sur del Gran Mendoza es uno de los más elegidos para vivir.

Concretamente, según aquellos datos oficiales del Censo Nacional de Población, hogares y vivienda, habitan en Luján 172.109 personas. 57.467 más que lo que arrojó el censo de 2010, cuando se registraron 119.888 personas (informe de elaboración propia de la DEIE en base a datos del INDEC).

Con estos números en mano, Luján tiene decidido avanzar en su reclamo. Uno que comenzó hace cinco años con el pedido de traspaso de las propiedades que, según la Corte Suprema, están en territorio de Luján de Cuyo y fueron asentadas en Las Heras.

Antonio Spezia explicó a Diario UNO el centro de la cuestión: la clave pasa por la población del nuevo distrito Vertientes del Pedemonte.

Piedemonte (14).jpeg Vertientes del Pedemonte es el distrito que se sumó a Luján de Cuyo en 2018. Foto: Diario UNO

"El censo demostró que Luján tuvo un crecimiento muy importante. Pero además de eso, en 2018 el Municipio obtuvo sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia sobre la porción del Pedemonte que se debatía con Las Heras y que hoy es Vertientes del Pedemonte", comenzó.

Y ahondó: "Buena parte de las propiedades que están allí hasta ese entonces se habían asentado en Las Heras y aún hoy siguen con Nomenclatura Catastral de aquel departamento, lo que repercute en la coparticipación de los impuestos Inmobiliario y Automotor".

"Nos hemos cansado de pedir en Catastro el traspaso de esas propiedades pero aducen excusas como que los propietarios mantienen deudas con Las Heras y hasta que no sean saldadas no pueden proceder al cambio de municipio; o que no tienen gente suficiente para hacerlo", disparó el funcionario municipal.

La importancia de ese traspaso en el que tanto insiste Luján tiene que ver directamente con los ingresos y gastos del departamento: la Justicia bien lo hizo responsable de ese distrito pero, dicen, de la Provincia no le llega la coparticipación justa por los impuestos Inmobiliarios y Automotor por propiedades y vehículos que están allí domiciliados pero aún asentados en otro municipio.

Así planteado el asunto, el reclamo general por la coparticipación municipal tiene dos puntas: la primera, importante y más "sencilla" sería la del porcentaje que le toca a Luján de Cuyo por población.

"Hoy es de unos 6 puntos y medio aproximadamente pero estimamos que, por población, debería estar dos puntos más arriba", calculó el secretario de Hacienda.

Y la segunda, difícil de desenmarañar, tiene que ver con el traspaso de nomenclaturas catastrales del Pedemonte.

"Se está haciendo un análisis histórico junto al Concejo Deliberante. El reclamo por la reparación es retroactivo pero primero buscaremos un acuerdo para que al menos se acomode el porcentaje de ahora en adelante", advirtió Spezia.

Cómo se compone la coparticipación municipal

Según la Ley Nº 8.127 que modificó el artículo 1º de la Ley 6.396, desde el 1 de enero de 2010, las participaciones de las municipalidades de Mendoza en los recursos de jurisdicción nacional y provinical efectivamente percibidos por la Provincia se reparten según el siguiente detalle:

A) Régimen transitorio de distribución de recursos fiscales entre Nación y Provincias (Ley 23.548): 18,8%

B) Impuesto sobre los Ingresos Brutos: 18,8%

C)Impuesto de Sellos: 18,8%

D)Impuesto Inmobiliario: 18,8%

E) Impuesto a los Automotores: 70%

F) Regalías petrolíferas, uraníferas e hidroeléctricas y gasíferas y por derechos de asociación en la exploración, desarrollo y explotación de cualquier área de la Provincia de Mendoza percibido o por percibir: 12%

Según el informe público del Ministerio de Hacienda de la Provincia, el índice de distribución en el ejercicio 2022 para Luján de Cuyo fue del 6,398% en los impuestos Inmobiliario, nacionales, sellos, ingresos brutos y Ley Nº 6.253; y del 8,276% en el impuesto Automotor.

En tanto que el índice de distribución de las participaciones en regalías petrolíferas y gasíferas fue del 8,771%.

¿Se tensa la cuerda entre el PRO y la UCR?

El presidente del Concejo Deliberante de Luján de Cuyo, Andrés Sconfienza, fue quien durante la apertura de sesiones ordinarias que realizó el intendente Bragagnolo puso sobre la mesa el reclamo de reparación histórica de la copa municipal.

Ese análisis que llegó desde el órgano legislativo fue tomado como propio desde el Ejecutivo y se comenzó a trabajar en conjunto en la evaluación de las vías para efectivizar el pedido y en los cálculos previos y necesarios para formalizarlo.

bragagnolo sconfienza stevanato.jpg En el medio, Sconfienza junto al intendente de Luján, Sebastián Bragagnolo, y al de Maipú, el peronista Matías Stevanato.

En diálogo con Diario UNO, Sconfienza reconoció que debido al momento particular de interna entre Omar De Marchi y las cabezas de la UCR: Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez, la avanzada podría interpretarse como una declaración de guerra política; aunque desestimó por completo esa intención.

"No vemos esta decisión como la declaración de una guerra política. Estamos defendiendo lo que le corresponde a Luján", advirtió.

Y contó que la decisión pasa por hacer, en primer término, una presentación formal ante el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia, pero dejando la puerta abierta a "realizar todos los actos útiles tendientes a defender los derechos de los lujaninos"; por lo que si no es suficiente con el reclamo administrativo, se irá a la Justicia.