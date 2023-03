Finalmente, Omar De Marchi no se reunirá con María Eugenia Vidal y su sector quedó enojado tras la visita

De esa manera, no hubo ni habrá desayuno entre Vidal y el lujanino, como tampoco habrá recorrido en el Mercado Cooperativo de Guaymallén con el senador Pradines Y aunque en los papeles no quisieron quemar las naves, los amarillos marcaron estar sumamente descontentos por el supuesto destrato que la ex gobernadora de Buenos Aires tuvo para con ellos.