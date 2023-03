María Eugenia Vidal condicionó su apoyo a Omar De Marchi siempre que juegue en Cambia Mendoza

"María Eugenia Vidal viene a colaborar con el Frente Cambia Mendoza en este proceso electoral complejo que tendremos en breve, ella está certificando que el PRO está dentro de nuestro espacio”, afirmó el precandidato a la gobernación.

Maria Eugenia Vidal.jpg Rodolfo Suarez, Mario Abed, María Eugenia Vidal, Alfredo Cornejo y Héctor Ruiz, en la planta de reciclado de Junín.

Consultado sobre el papel de De Marchi en las PASO, Cornejo fue contundente y dijo: "Vidal dejó en claro que se lo apoya por dentro del espacio Frente Cambia Mendoza no por fuera, nosotros no queremos hablar más de eso que se ha dilatado de forma innecesaria”.

En relación a las PASO municipales en Mendoza, Cornejo destacó que “son 7 departamentos y partimos en que no somos gobierno en ninguno de ellos, son administraciones del kirchnerismo que han adelantado las elecciones por debilidad provincial pero nosotros estamos firmes para competir en todos los espacios. Es un proceso virtuoso de competencia dentro del Frente Cambia Mendoza donde todos los partidos que lo integran han hecho su aporte”.

Sobre el proceso electoral a nivel nacional, Cornejo destacó que "en las PASO del 2021 en 17 provincias hubo PASO, en 16 estuvieron mezclados PRO y UCR en distintas listas, y en la elección general los candidatos se alinearon y la ciudadanía entendió el mensaje y lo premió con más votos aún y eso aspiramos a que suceda a nivel nacional”.

Finalmente, sobre la precandidatura de Gerardo Morales a la presidencia, el legislador nacional señaló que "el derecho de competir lo tienen todos, también está Facundo Manes y la competencia dentro de Juntos por el Cambio es sana. Con Patricia Bullrich tengo buena relación y hemos trabajado juntos por todo el país ya que nuestros candidatos radicales tienen mucho que aportar ya que nuestra prioridad es la unidad y dejar de lado la fisura que genera incertidumbre”.

Rodolfo Suarez-Mario Abed-Maria Eugenia Vidal.jpg María Eugenia Vidal recorrió una planta recicladora en Junín junto al mandatario Rodolfo Suarez y el vicegobernador Mario Abed.

María Eugenia Vidal en Junín

A la tarde, Suarez, Vidal y Cornejo visitaron la Planta de Reciclado, de luminarias ecológicas, Junín Punto Limpio. El lugar se utiliza para la reconversión de luces de sodio a Led y es único por sus características en el país. El espacio está en el barrio Los Barriales. Estuvieron acompañados por el vicegobernador Mario Abed; el intendente, Héctor Ruiz, y el presidente del Concejo Deliberante, Ricardo Morcos.

"Siempre es lindo venir a la provincia, ver su avance y ver cómo los gobiernos bien administrados se van superando. Esta planta de reciclado es un ejemplo para ver como todo aquello que nosotros consideramos basura puede convertirse en trabajo y contribuir al medio ambiente”, comentó.

En relación a lo observado en todo el país por Vidal en sus visitas dijo que "veo una enorme preocupación por la inflación y por el incremento de la seguridad y el avance del narcotráfico. Son respuestas que no pueden esperar y que todos debemos aportar desde nuestro lugar. No hay otro camino que no sean las reformas con cambios profundos y urgentes”.

“A nivel nacional habrá PASO en Juntos por el Cambio para que los argentinos elijan, en todo el país debe haber unidad que es lo venimos sosteniendo desde que nació nuestro espacio. Quienes no ganen en las PASO se unirán para trabajar juntos al otro día y para sumar equipos y grupo de trabajo. Agradezco a Alfredo y a Rodolfo que siempre me reciben muy bien y sostenemos juntos la unidad a nivel nacional y provincial”, finalizó la diputada nacional.

