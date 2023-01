Luis Petri y el presidente de la Coalición Cívica, los relegados del encuentro de Cambia Mendoza

"La reunión de hoy de Cambia Mendoza es una oportunidad perdida", dijo Petri en las redes sociales. "Una discusión plural y participativa supone convocar a los representantes de los partidos y a todos los que han manifestado intenciones de competir y presentar listas en el espacio, algo que no ha sucedido", advirtió.

Por su parte, Quattrini y el congresal Gustavo Gutiérrez dijeron que "no vamos a donde no nos invitan".

Los cuestionamientos de Petri y parte de la Coalición Cívica

Luis Petri, precandidato por el radicalismo a las elecciones 2023, opinó que la falta de convocatoria del encuentro de este martes "debilita a Cambia Mendoza, lejos de fortalecerlo".

Sin nombrar a los principales dirigentes de la UCR, como Alfredo Cornejo, Rodolfo Suarez y Tadeo García Zalazar -presidente del partido-, Petri remarcó que "se necesitan reglas de juego claras y fuertes consensos anclados en valores republicanos en el Frente".

Y ratificó su posición de presentarse a las elecciones: "Voy a seguir trabajando por los mendocinos, para generar una alternativa que transforme la provincia y encare la resolución de sus problemas".

Desde parte de la Coalición Cívica Ari - Mendoza, en tanto, comunicaron: "No asistiremos a una supuesta reunión citada para hoy de una supuesta mesa de Cambia Mendoza, simplemente porque no vamos a donde no nos invitan".

quattrini coalicion civica pro.jpg Ya desde mediados del 2022, Quattrini mostraba cercanía con el PRO en la inauguración de su sede en Mendoza.

"Lamentamos profundamente la dudosa vocación democrática por parte de los señores Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez al no comunicar la invitación a la reunión de hoy, orientada a la discusión de la conformación de un nuevo frente electoral por las vías orgánicas correspondientes", agregaron los firmantes Quattrini y Gutiérrez.

En el fuerte comunicado, comparan al actual Cambia Mendoza con el "kircherismo de Santa Cruz" en virtud de que consideran que se han "olvidado aquellos principios básicos" que fueron base para la creación de Cambiemos y Juntos por el Cambio, a nivel nacional.

"Invitamos al ex gobernador Cornejo y al gobernador Suarez a que reconsideren su forma de actuación, porque Mendoza nos necesita a todos, no sólo a algunos que resulten funcionales a su personalista construcción", determinaron.

La reacción legal de la conducción del PRO contra los rebeldes

El concejal de la Ciudad de Mendoza, Lucas Carosio, advirtió a sus compañeros del PRO que adelantaron que asistirán al encuentro de Cambia Mendoza a pesar del resultado de la votación del Consejo Directivo provincial que podría juzgarse su accionar conforme a la carta orgánica del partido.

"La institucionalidad pasa por respetar las decisiones que legítimamente adoptan los órganos partidarios", dijo. "Por el contrario, transgredir esta decisión del PRO es atentar contra la institucionalidad que dicen defender", agregó.

"Sean serios y acaten lo decidido por amplia mayoría", advirtió en relación a la votación por la que 24 a 6 el PRO resolvió no asistir al encuentro.

"Por ello, apelando a una verdadera defensa de la institucionalidad, y para el caso de que algún/a afiliado/a se arrogue una representación que carece, será tarea de los órganos competentes juzgar su conducta en violación de la decisión partidaria y la Carta Orgánica", dijo Carosio.

Con ello hizo referencia, aunque sin nombrarlos, a los referentes del "ala rebelde" del PRO compuesta por la concejal Sol Salinas, el diputado provincial Enrique Thomas o Hebe Casado y el senador provincial Pablo Priore, hoy más cerca de Alfredo Cornejo que del propio De Marchi.

