Luis Petri también invita a referentes de JxC a Mendoza: este viernes trae a Fernando Iglesias

Inclusive, basta revisar sólo los últimos dos mensajes en el perfil del legislador para advertir algo de conflicto: "Haré solamente este comentario: conocí personalmente a Gerardo Morales cuando lo rescataron, porque quedó encerrado en el ascensor del departamento de Carrió", lanzó sobre una noticia en la que se lee que "Lilita" pide recomponer relaciones con el jujeño. Más abajo, le preguntan si toma algo para incrementar su "tontismo" y responde que no, al tiempo que pide, justamente, recomendaciones.

Pero a Mendoza no lo traen esas hostilidades tuiteras, sino su última producción literaria. La obra se llama "Los Días Más Felices" y lleva un subtítulo sugerente: "El modus operandi económico de la leyenda peronista". Con prólogo del historiador Loris Zanatta, las páginas de Iglesias vieron la luz a mediados de este 2022, y describen la realidad monetaria y financiera de todos los años en los que el PJ ha conducido los destinos del país, desde el 46' hasta la fecha.

los dias mas felices fernando iglesias.png "A pesar de que gobernó 26 de estos últimos 32 años en que la pobreza no ha parado de crecer, el peronismo sigue instalado en el imaginario argentino como el representante de la justicia social", dice Iglesias en su libro.

La sede de Mendocinos por el Futuro, la fundación de Petri, será el escenario para la presentación y disertación del ex ARI. Es en plena Quinta Sección, en Martínez de Rosas al 337 de Capital. Luego del encuentro, habrá una cena a la que están invitados algunos políticos y colaboradores del sanmartiniano.

Petri quiere ser gobernador

Es difícil, porque no tiene el apoyo de todo el aparato radical de la provincia, pero Luis Petri no desiste en sus intenciones de competir dentro de Cambia Mendoza en 2023. Apuntalado por su nivel de conocimiento en Buenos Aires y por su discurso casi siempre centrado en seguridad, el esteño no sólo recorre la provincia, sino que también empieza a llevarse a otros nombres propios hacia el interior de su equipo.

Es el caso, por ejemplo, de Patricia Giménez, la ex diputada nacional y embajadora en Costa Rica, que desembarcó en esas filas, aunque no necesariamente pensando en una candidatura. "Ellos tienen una relación desde hace mucho tiempo y Patricia quiso sumarse para aportar en la parte estadística y educativa, que es la que mejor maneja", contaron desde adentro.

Luis Petri.JPG El ex diputado recorre la provincia y va sumando nombres propios a su espacio.

En el medio, el dirigente sigue caminando por distintos departamentos y hablando con comerciantes y referentes de los barrios. Desde principios de año se ha ido moviendo entre las distintas comunas y ya ha pasado por todas las regiones de la provincia. Según cuentan, arma un esquema de trabajo que pretende capitalizar en esa difícil campaña que se avecina.

Ahora suma esta jugada reciente, que lo lleva a traer a un político más de Juntos por el Cambio a disertar en Mendoza. En los últimos días ya pasaron Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Hernán Lombardi. Todos, además de cumplir su tarea en la provincia, ayudaron a visibilizar a los competidores locales; con lo cual puede ser uno de los objetivos que también logre Iglesias.

De cara al 2023, a Petri le sirve cada punto que tenga a favor, ya que del otro lado tiene a puros pesos pesados: Tadeo García Zalazar, Ulpiano Suarez y Daniel Orozco. Los tres sonando para una interna radical que aún no se desata por completo, pero que puede ser feroz. O no.

