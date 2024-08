Lourdes Arrieta declaró en la Justicia que Astiz la intimidó y nombró a Patricia Bullrich

Lourdes Arrieta La diputada libertaria Lourdes Arrieta apareció en una sesión de la Cámara de Diputados con el libro "Nunca Más".

La declaración se da en el contexto de la causa penal que ella misma abrió contra sus pares de la Cámara de Diputados por los delitos de coacción agravada, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos, conspiración y malversación de caudales públicos.

Además de los diputados que la acompañaron denunció a la mano derecha de Martín Menem, Sharif Menem, el sacerdote Javier Olivera Ravasi y el titular del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez.

El temor a Alfredo "el ángel de la muerte" Astiz

La diputada nacional por Mendoza, Lourdes Arrieta, ha dado señales contradictorias acerca de la visita a los genocidas el 17 de julio. En un primer momento, en declaraciones mediáticas, aseguró no conocer a Alfredo Astiz, uno de los represores condenados por torturas, desapariciones y asesinatos de civiles. Hasta dijo que tuvo que "googlear" quién era. Luego, se filtró una foto de ella posando con una sonrisa en medio de los represores.

Ahora, en el escrito judicial, reiteró que no lo conocía y se refirió al condenado a cadena perpetua como alguien que la intimidó y le generó molestias.

"Una de las cuestiones que más me ha movilizado, y también hoy me genera un gran temor, se relaciona con que uno de los internos (Astiz) conocía mi nombre, sabía que me haría presente en el lugar y sabía que mi papá es veterano de Malvinas. Este sujeto no me sacó la vista de encima, algo que por momentos llegó a intimidarme y molestarme, pero al estar rodeada de mis compañeros de trabajo, y funcionarios del lugar, entendí que estaba segura”, expresó.

Sin expresar el motivo, pidió "protección" para ella y su familia.

La explicación sobre el grupo de Whatsapp

Arrieta expresó que el motivo del grupo de Whatsapp que conformó con otros diputados libertarios y donde se gestó la visita: "Se habló de reestablecer la paz de gente inocente privada de su libertad y que había heridas del pasado que cerrar en la sociedad”.

Según manifestó la legisladora de LLA, durante la visita de los diputados libertarios no hubo ninguno de los controles reglamentarios que deberían existir en una cárcel.