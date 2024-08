El youtuber que recorrió barrios peligrosos de Mendoza, ahora se metió en el Santa Teresita

Youtuber en el Santa Teresita.jpg El youtuber Joaco Santos rescató las calles anchas y el buen estado de las acequias del barrio Santa Teresita en Las Heras.

"Somos un barrio unido contra todo lo que se venga, no dejamos que roben en el barrio, a la gente mayor se la respeta, acá a los vecinos los cuidamos", expresa uno de los jóvenes entrevistados por Joaco. Y ese mismo testimonio revela que los enfrentamientos ahí adentro se dan casi todos los días con gente que viene de otros barrios y sobre todo con la Policía.

"La guerra es con la yuta", confirma uno de ellos, aunque reconoce que en su barrio "tenés de todo, tenés el pipero, tenés el drogadicto y también tenés ratas", dando a entender que a veces también las peleas mortales se dan entre vecinos.

►TE PUEDE INTERESAR: Las primeras fotos en libertad de los rugbiers franceses que fueron acusados de abuso sexual

La barra de Huracán Las Heras, presente en el Santa Teresita

La pasión por Huracán Las Heras, el club de fútbol de ese departamento que es catalogado como el de "la hinchada más grande" de Mendoza, también quedó plasmada en el video del youtuber.

Y cuando el youtuber y comunicador porteño afirma durante la visita que la barra de Huracán tiene fama de ser picante, sin más el grupo que lo acompaña en el recorrido no duda en mostrar sus revólveres. "Mirá cómo estamos, estamos activos", repiten casi al unísono. Mientras, uno de ellos le dice: "Acá no estamos al 100, acá estamos al 420".

Es que Joaco se metió al Santa Teresita acompañado por parte de la barra de Huracán, que le aseguró que "el 90% de la gente del barrio, labura; es gente honesta, buena y por eso mismo nos tienen a nosotros" para protegerlos.

Embed

Los vecinos que brindaron testimonio para el video, y que se consideran los "guardianes" del barrio, en su mayoría aparecen con sus rostros encapuchados. Y rescatan que el buen estado general del lugar se da "después de 20 años", antes "éramos la peor villa de Mendoza".

El barrio Santa Teresita, considerado uno de los más peligrosos del Gran Mendoza, tiene una larga historia atravesada por años en los que no ingresaba ni el camión de residuos. Y, según manifiestan en este video los entrevistados, esa realidad cambió: "Somos nosotros mismos los que limpiamos y mantenemos el barrio, ahora sí entran los servicios, hemos avanzado mucho".

►TE PUEDE INTERESAR: Un tatuaje de estrella en la cara, la prueba clave de un juicio por el asesinato de un fletero

"Un pibe menos en la esquina, un chico más en el playón"

Uno de los entrevistados por el youtuber es profesor de fútbol en el espacio deportivo del barrio, que en horas de la noche mostraba mucha actividad con niños y jóvenes jugando a la pelota, y al que asisten a diario centenares de chicos y chicas. En este contexto, el "profe" declara ante cámaras:

Tenemos una frase que nos encanta transmitir y es que 'un pibe menos en la esquina, un chico más en el playón "Tenemos una frase que nos encanta transmitir y es que 'un pibe menos en la esquina, un chico más en el playón'".

Y comenta que vecinos de otros barrios cercanos como El Plumerillo Norte o el Álvarez Condarco "vienen acá y nos juntamos a jugar un picadito o a comer un asado".

"Yo a los chicos les inculco que estudien, no tienen que andar en la calle; a vos te muestro el fierro porque te ando cuidando a vos, pero a ellos no", le dice a Joaco Santos el profesor del playón deportivo del Santa Teresita. Y le remarca que a los chicos que van a practicar deportes al centro deportivo municipal "le pedimos la libreta de la escuela para que puedan ingresar a la escuelita de fútbol, cosa que no nos corresponde pero lo hacemos igual porque les incentivamos a ser alguien más en la vida".

Youtuber en el Santa Teresita playon.jpg Los vecinos del barrio dijeron que unos 300 niños y jóvenes juegan al fútbol en el playón deportivo del Santa Teresita.

Para Diario UNO, Joaco Santos contó que en el Santa Teresita, a diferencia del Campo Pappa, "vi un barrio mucho más activo, con un playón donde decenas de nenes juegan al fútbol, me sentí más cómodo grabando ya que mucha gente me acompañó y querían mostrar su realidad".

Y agregó que "pese a que alguno de ellos llevaba armas, no me sentí inseguro o tenso, y creo que pude mostrar una realidad que pocos conocen". Y descubrió por qué le dicen "lasherindio" a quien vive en el departamento norteño de Las Heras. "Somos diferentes al resto de Mendoza, somos más pendencieros capaz, más indios, más pobres... más humildes", declaran.

►TE PUEDE INTERESAR: La UCIM consideró que el escándalo de Alberto Fernández disimuló la escalada de la pobreza

El youtuber mostró al héroe del barrio Santa Teresita

En un momento de la recorrida, y mientras quienes acompañaban a Joaco Santos confiaban en que les gustaría que sus hijos crezcan en el barrio Santa Teresita "porque ha evolucionado, si el barrio sigue mejorando claro que quiero que mis hijos se queden acá; algunos de nosotros tenemos hasta 3 trabajos para vivir y nos levantamos a las 6 de la mañana para ir a laburar".

La visita del youtuber también transmitió que las calles del "Santa" están casi vacías de día y el movimiento se da más en horas nocturnas, justamente porque la gente sale bien temprano y regresa casi a la noche de sus ocupaciones laborales.

Y entre los vecinos, distinguen a uno como "el héroe" del barrio. "Todos quieren ser como él, juega en la primera de Huracán, es un orgullo para nosotros, un ejemplo a seguir", manifiesta uno de los jóvenes al ver caminando por las calles a Matías Dieli, futbolista profesional que juega en el Globo y vive en el Santa Teresita.

Youtuber en el Santa Teresita con Matias Dieli1.jpg "Esfuerzo y sacrificio" se necesita para alcanzar los sueños, según el futbolista de Huracán Las Heras y vecino del "Santa", Matías Dieli.

"Pasaron muchas cosas, ellos están siempre desde que la empecé a pelear", expresa Dieli sobre sus vecinos del barrio. Y remata: "Siempre es complicado llegar, pero todo es esfuerzo y sacrificio". Más tarde aparecerá su madre en el video, emocionada, relatando que "a mis 7 hijos los he criado sola acá en el barrio, al Boli (por Matías Dieli) como a los otros siempre los acompañé y los alenté en sus sueños, no hay que dejarlos solos".

Historias durísimas de resiliencia, paredones de casas marcadas con agujeros que dejaron las balas en los tiroteos que se suceden cada tanto allí, recuerdos de muertes jóvenes injustas, acrobacias en moto; todo quedó expuesto en "Mendoza ATR-Barrio Santa Teresita", la nueva entrega del youtuber Joaco Santos en su paso por la provincia para meterse en las zonas más oscuras y mostrar otras realidades, tal como lo hace aquí y en diferentes partes del país y del mundo.

►TE PUEDE INTERESAR: Los hermanos de Loan registran transacciones millonarias y la compra de una moto de alta gama