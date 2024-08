Un tatuaje de estrella en la cara, la prueba clave de un juicio por el asesinato de un fletero

► TE PUEDE INTERESAR: Testigos y el pasado carcelario complicaron a los sospechosos del crimen del fletero en Guaymallén

En tanto que el abogado defensor Marcos Hurtado -ejerce junto a Mariano Tello- ratificó que Marcelo Mendoza no participó del hecho de sangre en Guaymallén. "Hay diferencias entre el aspecto físico de Marcelo Mendoza y el sujeto que verán en las cámaras de seguridad. No me cabe duda de que el veredicto que van a otorgar va a ser de no culpabilidad", manifestó.

El crimen del fletero de Guaymallén

Eran las 21 del domingo 10 de abril de 2022, cuando Mauricio Villanueva, de 55 años, llevó a su madre y a una amiga hasta su casa de calle Gutemberg al 2365, a pocos metros de calle Colón, en Guaymallén. Las mujeres habían salido de misa y el las llevó en su Nissan Frontier, la camioneta que usaba para trabajar. Antes de bajarse del vehículo, fueron atacados por dos delincuentes que los amenazaron a los tres con armas de fuego. De esa manera bajaron a la fuerza a las dos mujeres, pero Villanueva se resistió.

El agresor no podía con el fletero, por lo que le disparó, lo bajó de la camioneta, y los dos asaltantes se subieron. A pesar de estar herida, la víctima se colgó de la caja de la Nissan y fue arrastrada por lo menos por dos cuadras, hasta que los ladrones lo vieron. Le dispararon de nuevo y allí Villanueva se soltó y quedó tirado en el cruce de calle Gutemberg y Los Álamos, donde fue auxiliado por los vecinos que llamaron varias veces al 911.

Luego de ser asistido por una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado, fue llevado al Hospital Central, donde quedó internado en grave estado. Una de los proyectiles entró y salió de su brazo derecho, pero otro que entró por su pecho había quedado alojado entre su esternón y la columna. La salud del hombre se agravó con el correr de las horas, luego de haber sido sometido a una cirugía. El 19 de abril confirmaron que Villanueva había muerto en terapia intensiva del Central.