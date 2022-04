Testigos y el pasado carcelario complicaron a los sospechosos del crimen del fletero en Guaymallén

Desde que Villanueva fue baleado en la puerta de su domicilio para robarle su camioneta Nissan Frontier los sabuesos supieron que no estaban ante un caso fácil. La madre de la víctima que presenció el hecho dijo que no podía reconocer a los autores, los videos de las cámaras de seguridad aledañas no eran del todo claro como para identificarlos y, de postre, el rodado apareció incinerado al día siguiente y no se pudieron levantar huellas.