Los ministros de Cornejo confían en una ratificación exprés de la adenda por los U$S1.023 millones

La adenda al convenio original para el Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento fue firmada por Alfredo Cornejo y los ministros nacionales Luis Caputo y Guillermo Francos el 25 de abril; y aprobada por decreto el pasado 9 de mayo.

La ratificación a ese decreto es la que se va a buscar en las próximas semanas. Entró por Diputados, donde podría votarse el miércoles que viene, y luego pasará al Senado. Tras ello, deberá ratificar la adenda también el presidente Javier Milei mediante un decreto.

La Cámara de Diputados será la primera en tratar la ratificación de la adenda que modifica el uso de los fondos que iban a destinarse para Portezuelo del Viento.

"Ninguna de las dos (ratificaciones) vale sin la otra. Necesitamos las dos para que esto tenga efectos legales plenos", explicó Mema.

"Una vez que tengamos la ratificación legislativa y por parte del Presidente, ya los fondos quedan disponibles", agregó.

El Gobierno confía en que la ratificación saldrá rápido de la Legislatura

"No ratificar este decreto sería extremadamente raro", analizó el ministro de Gobierno y argumentó: "En definitiva lo que está diciendo es que los fondos que corresponden a la provincia de Mendoza, se discuten en la provincia de Mendoza".

Mema explicó a su vez que la obra Portezuelo del Viento no ha sido abandonada, pero sí el COIRCO tiene que terminar de resolver los trámites y estudios que pidió para que esa construcción proceda. Y que, en relación a los fondos, "ha sido una voluntad política de este gobierno que no se destine un solo peso, ni ahora ni nunca, a gastos corrientes. Por lo tanto, sería un escenario muy raro oponerse".

Si ese "raro" rechazo se diera en la Legislatura, los fondos seguirían afectados a Portezuelo del Viento, una "obra en la que todavía hoy no podemos avanzar".

Qué dice la adenda

El nuevo convenio que Cornejo firmó con Caputo y Francos expresa que la Provincia se compromete a realizar obras de infraestructura para el desarrollo provincial con los más de 1.023 millones de dólares que la Nación fue transfiriendo en concepto de compensación por los daños ocasionados por la promoción industrial.

El convenio suma por escrito que la Provincia queda facultada a realizar inversiones transitorias de bajo riesgo necesarias a fin de preservar el valor real y constante de la moneda.

inversiones portezuelo.jpg

En el decreto que aprueba esa adenda, el gobernador agrega además que queda "expresamente prohibida su aplicación a gastos corrientes".

Mema aseguró que las obras más importantes son las hidroeléctricas, hídricas y energéticas pero "el convenio no está circunscrito a eso".

A su vez, Mema aseguró -aunque no está ni en la adenda ni en el decreto- que el Gobierno le sumó la necesidad de contar con un repago de esa obra. "Eso es una condición que nos autoimponemos justamente para que no sean fondos que ejecute una sola gestión, sino que sea un fondo permanente de todos los mendocinos y que el Estado lo tenga y que gobierno tras gobierno puedan ir disponiendo, generando una política pública con repago para que esa obra se pueda extender en toda la provincia".

Los proyectos para el uso de los fondos

El Banco de Inversión Pública recibe los proyectos que se proponen. Actualmente hay 70, "entre los cuales tenemos propuestas de impermeabilización de cauces que ha presentado Irrigación, tenemos proyectos de agua y saneamiento presentados por Aysam y por algún otro operador de agua. Tenemos proyectos también de la Dirección Provincial de Vialidad, de los diferentes municipios, de energía, de generación de energía, de transporte de energía y de distribución de energía".

El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, hizo hincapié en que es importante que los fondos "mantengan su capacidad de financiar obras para el desarrollo". Esto, mediante el recupero.

irrigacion canal hijuela estéban las heras lavalle obra riego 5.jpg

"Las formas son muchas, dependiendo del tipo de obra. En general si se lo asocia a obras productivas, hay privados que son los que producen o los que se benefician del incremento de productividad que les den esas obras, que son los que deberían aportar más al recupero.

En el caso de los servicios públicos, hay mecanismos de recupero ya diseñados desde el punto de vista de los entes reguladores para el caso de obras de infraestructura eléctrica; desde todo lo que es agua y saneamiento también se incorporan en las facturas los recuperos de esas obras; y lo propio sucede con Irrigación".

En la provincia, ese ejercicio ya existe en algunos casos y en otros no tanto. La deuda pendiente para el ministro es en cuanto a lo vial: "No hemos podido ni sabido diseñar infraestructura vial con recupero, pero la idea es poder hacerlo con el horizonte de que estos fondos duren".

Que "cada vez que se invierta un peso de este fideicomiso, se recupere y vuelva a ese mismo fideicomiso para seguir manteniendo la capacidad de alterar la actividad productiva".

Los autorizados a presentar proyectos son el Ejecutivo, los Municipios, Irrigación, la empresa de agua, ente regulador eléctrico o cualquiera de los ministerios. Se pueden recibir proyectos de terceros, pero siempre canalizados a través de un organismo que sea público.

Las obras de infraestructura en la provincia son importantes además para el desarrollo de otros proyectos, como los mineros, los petroleros o los que tienen que ver con energías renovables.

"Una obra importante que esperamos a principios del año que viene tener la lista es la del anillado eléctrico entre San Rafael y General Alvear", dijo Mema.

"Eso robustecerá mucho la capacidad y la calidad del sistema de energía", agregó.

Entre los proyectos que ya hay en el Banco, el ministro enumeró iniciativas "de energía eléctrica, de distribución y de transporte de energía eléctrica".

El tratamiento de la adenda en la Legislatura

Andrés Lombardi adelantó que se tratará en plenario de las comisiones de Hacienda y Legislación y Asuntos constitucionales. La intención es que el martes haya despacho y el miércoles se vote en Diputados.

"No es un tema que requiera debate", expresó apurando a los legisladores. Lo mismo aseguró el senador Martín Kerchner: "Vamos a participar en todas las comisiones y esperamos un tratamiento muy simple, porque esto es, se aprueba o no se aprueba, no hay otra opción".