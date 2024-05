Natalio Mema admitió que el Gobierno evalúa poner peaje en rutas provinciales

Fue ahí cuando Mema no descartó que parte de los fondos podrían ir a obras viales y reconoció que la forma de asegurarse aquel repago sería cobrando peaje.

Aquí, parte de la entrevista en #7D:

Embed

"El peaje es una posibilidad, no sólo para el repago, sino también para el mantenimiento", reconoció el ministro. Y si bien no dio detalles de en qué rutas provinciales podría aplicarse ese cobro, incluso amplió la posibilidad de que ese canon se cobre en las rutas nacionales, como son la ruta 7 y la 40, y hacer un convenio con la Nación para que se le transfiera a la provincia un porcentaje de lo que se cobre por transitar esas vías.

También abrió la puerta para que la reformada ruta 82, que aún está en obra, pudiera tener peaje a futuro. "No te puedo decir que arranca con un peaje, pero no está descartada la posibilidad", admitió.

Obras en la Ruta 40.jpg El ministro de Gobierno, Natalio Mema, abrió la posibilidad de que la reformada ruta 82, que aún está en obra, pudiera tener cobro de peaje para recuperar la inversión y asegurarse el mantenimiento. Fuente/ Vialidad Nacional

Hay que recordar que en la anterior gestión de Alfredo Cornejo, se avanzó con un cobro de peaje en esa misma ruta, en el ingreso al nuevo túnel de Cacheuta, pero ese sistema fracasó y se dejó de cobrar.

"Hubo problemas técnicos a la hora de captar el paso de los vehículos, se leía la patente y luego se cobraba. Pero no está descartado (el peaje) porque es una forma de reinvertir la plata de los mendocinos no sólo en ese tramo, sino que se pueda invertir en otro lado".

►TE PUEDE INTERESAR: Cornejo, Milei y Portezuelo del Viento: así se gestó en secreto el acuerdo por los 1.023 millones de dólares

"Con los fondos de Portezuelo vamos a tener en cuenta al Sur"

En medio de la fuerte puja que se generó luego de que la Nación le liberara a Cornejo las opciones para destinar los fondos de Portezuelo del Viento, y ante la presión de los intendentes de Malargüe y San Rafael, para que se priorizara al Sur, el ministro volvió a insistir con que la idea es hacer un "reparto federal" de los 1.023 millones de dólares.

"Es plata de todos los mendocinos, pero vamos a tener en cuenta al Sur", dijo escuetamente.

Y agregó que el Gobierno no ha descartado la posibilidad de hacer el dique El Baqueano, en el río Diamante, en San Rafael, pero a la par explicó por qué esa obra, que hasta tenía fijado el valor de la energía que podría generar, ahora tiene un freno administrativo.

Embed

"Tenemos el proyecto, y la realidad es que el ex gobernador Rodolfo Suarez firmó un convenio con el ex ministro de Sergio Massa, pero ese convenio no pasó a contrato de Cammesa, y el problema que tenemos es que Cammesa hoy está en duda, no sabemos cuál va a ser su función, a qué se va a dedicar y si va a ser el intermediario entre la oferta de energía y la generación de esa energía", explicó.

Según Mema, de esa definición depende que se arranque con toda la obra del dique sureño, porque la provincia se podría dedicar a la infraestructura de ruta y el aprovechamiento turístico de la zona, y un inversor privado podría encarar la obra del dique con la confirmación de cuánto podría cobrar por la energía como forma de recuperar aquella inversión primera.