Cornejo, Milei y Portezuelo del Viento: así se gestó en secreto el pacto por los 1.023 millones de dólares

Caputo y Francos.jpg Luis Caputo y Guillermo Francos fueron los ministros clave del acuerdo.

Para ampliar el uso del dinero con el que Mendoza ha sido resarcida por la aplicación de un decreto de Carlos Menem que prorrogó la Promoción Industrial en los noventa a otras provincias, se necesitó del acuerdo con Nación. Uno más, como con Néstor Kirchner en 2006 y Mauricio Macri en 2019.

Cornejo venía pensando en amplificar estos recursos desde que firmó el convenio con Macri en junio de 2019. Allí, se estableció la suma final de 1.023 millones de dólares y el cronograma de pagos que termina en octubre de este año. Antes de transformar aquel juicio que venía muy jugado a favor de Mendoza en letras intransferibles depositadas en una cuenta de la Provincia en el Banco Nación, el gobernador urdió con su por entonces ministro de Gobierno Dalmiro Garay una cláusula que permitía ampliar en parte el uso de ese dinero más allá de una represa hidroeléctrica sobre el río Grande, tal lo acordado en agosto de 2006 entre Julio Cobos y Néstor Kirchner.

Nuevo acuerdo por Portezuelo del Viento

Alfredo Cornejo y sus funcionarios intuyeron que el viento sería favorable a un nuevo acuerdo ahora con el presidente Javier Milei por el uso de esos fondos. El león libertario ya había dicho el año pasado que la plata de Portezuelo es de los mendocinos. Nada novedoso, pero en una Argentina tan extraña es bueno que se identifique de quién es cada recurso, para evitar disgustos. Así es que ni bien llegaron al gobierno para suceder a Rodolfo Suarez, los funcionarios de Cornejo se pusieron a trabajar en variantes para resolver el problema y ampliar el destino de ese recurso.

El equipo mínimo que trabajó en el nuevo contrato estuvo integrado por los ministros Natalio Mema (Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial) y Víctor Fayad (Hacienda), y por el asesor de Gobierno Ricardo Canet. Llegaron a la conclusión de que la adenda sería el mejor camino para modificar el objeto del convenio de 2019, y prepararon la primera andanada de documentación para pedirle a los ministros de Economía Luis “Toto” Caputo y Guillermo Francos, de Interior; la firma de Nación.

fayad mema allasino.jpg Ministros Natalio Mema y Víctor Fayad, con Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo.

Antes de aquella aproximación en plena Vendimia, la primera versión de la Ley Bases había naufragado en una votación en particular en la Cámara de Diputados de la Nación. Por lo que el momento político para encarar esta negociación fue más bien complejo. Tal vez por eso las conversaciones que siguieron entre Caputo, Francos y el gobernador Cornejo habrían sido sólo tres por este tema.

Las charlas derivaron finalmente en la firma de la adenda el jueves pasado al mediodía en el edificio del Ministerio del Interior en 25 de Mayo y Bartolomé Mitre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a una cuadra de la Casa Rosada. El trabajo técnico previo fue importante. Víctor Fayad, el ministro de Hacienda, estuvo en contacto permanente con Alcides Morales, el subsecretario de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior, y con el secretario de Provincias y Municipios Javier Milano Rodríguez. Por el lado de “Toto” Caputo, lo hizo su jefe de gabinete, el abogado Miguel Schmukler.

La ida y vuelta de papeles y documentación fue relativamente sencilla. Los funcionarios de Nación entendieron pronto que el dinero del que se hablaba es de Mendoza y que está depositado en unos bonos en dólares que no se pueden usar ni aplicar a ningún otro fin que el específico. Se ocuparon de estudiar la historia completa desde el juicio iniciado por la provincia en 1998 cuando era gobernador Arturo Lafalla y César Mosso Giannini ocupaba la Asesoría de Gobierno, pasando por la cadena de decisiones judiciales que derivaron en el acuerdo entre Cobos y Néstor Kirchner cuando era inminente un fallo definitivo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en favor de Mendoza. Luego siguió el convenio de Macri-Cornejo en 2019, hasta que el gobierno peronista de Alberto Fernández decidió “enterrar” Portezuelo del Viento obligando a reiterar estudios sobre toda la cuenca del Río Colorado, con la complicidad de los gobiernos peronistas y aliados que componen el COIRCO, entre ellos La Pampa y Buenos Aires. La represa que iba a cambiar la historia del sur mendocino probablemente no se construirá jamás. Al menos, tal como fue pensada e incluso adjudicada durante el gobierno de Suarez.

Alberto Fernández y Ziliotto.jpg Alberto Fernández y Sergio Ziliotto. Enterradores de Portezuelo del Viento.

El flujo de dinero acordado entre Cornejo en su primer mandato y Mauricio Macri siguió llegando durante el gobierno de Alberto Fernández, de manera independiente a las peleas en el COIRCO y el mal destino de la represa. El lunes último ingresó un pago de 7.048.872 dólares. Restan dos envíos: El 28 de julio Nación enviará 7.009.585 dólares y el 28 de octubre, terminará de saldar el resarcimiento a Mendoza por la suma de 350.479 dólares. Es decir, en las arcas de la provincia ya hay 1.009.304.465 dólares del total de 1.023.362.922 acordados.

La adenda se firmó luego de semanas de tramitar en secreto la ampliación del convenio que ahora hará posible obras de infraestructura para el desarrollo en todo el territorio provincial. No cualquier obra. Deberán multiplicar riqueza, tener un mecanismo de “re pago” que permita transformar esos mil veintitrés millones de dólares en una cinta sinfín, y se usarán sólo en parte de manera directa. Nada de poner plata “...como el hijo de la pavota…” dijeron en el Gobierno. El pacto con los ministros de Milei -el Presidente no intervino de modo directo- no habría implicado cláusulas políticas ocultas. Nunca se habló de intercambiar este nuevo contrato por apoyo a la Ley Bases y el paquete fiscal. “Esta fue una negociación sana” dicen las fuentes.

Ahora que el dinero está en casa es cuando empieza la pelea de verdad, que requiere de consideraciones previas.

Las razones para ampliar el objeto del convenio

El gobernador Cornejo nunca fue un fanático de Portezuelo del Viento. Si se lo preguntan en ámbitos no oficiales, probablemente dirá que las grandes obras hidroeléctricas son vetustas. Que ahora hay que ir a otro tipo de energías limpias: minería del cobre, hidrógeno verde, como insumos imprescindibles del mundo. Y la máxima explotación posible de lo que queda de petróleo en la provincia. Coincidencias del destino. El intendente de San Rafael Omar Félix -peronista- tampoco es un hincha declarado de las grandes represas. Aunque fue uno de los organizadores del verdadero malambo que se está armando en el sur mendocino para que los 1.023 millones se vuelquen en la zona, Félix preferiría que la plata de Portezuelo se utilice para apalancar todo tipo de inversiones turísticas, de servicios mineros, e infraestructura de caminos. También el estudio del modelo de negocio previo al proyecto del Paso Las Leñas, de baja altura. Que se derramen los recursos sobre la gente. Al intendente más importante del sur, El Baqueano no le "mueve la aguja". Por los complejos sobre el río Diamante, San Rafael recibe migajas. El turismo sí le importa. Hay 20.000 camas y sitios poco explotados. Todo el turismo de San Rafael facturaba menos que la fábrica Plastiandino antes de prenderse fuego.

Ambos pensamientos, el de Félix y el de Cornejo, son opuestos pero permiten formular una pregunta: ¿Realmente se hará la represa El Baqueano? Insumiría la mitad del dinero de Portezuelo y el precio de la energía hoy es incierto. A Cornejo no le entusiasma gastarse la plata en ese emprendimiento. No está dispuesto a poner más que una pequeña parte de esa inversión, el resto deberá hacerlo algún privado a cuenta del negocio de venta de energía.

El año pasado, cuando aún era gobernador, Rodolfo Suarez firmó con Sergio Massa (ministro de Economía) y Flavia Royón (secretaria de Energía) un convenio que fijaba un precio alto para la energía de El Baqueano. Recién corría el mes de abril y el año electoral estaba tibio. Ese acuerdo indicaba la firma de un contrato a 15 años con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa), con un precio que permitiría a la Provincia recuperar la inversión de 556 millones de dólares y recibir 1.200 millones de dólares más tarde, en concepto de energía inyectada a la red nacional. “Es como recibir otro Portezuelo” dijeron los funcionarios entonces.

Rodolfo Suarez-Sergio Massa-Flavia Royon- El Baqueano.jpg Rodolfo Suarez, Sergio Massa y Flavia Royón, cuando firmaron por El Baqueano.

Pero pasaron cosas. El nuevo gobierno libertario irá a un sistema de negociación directa de precios entre generadores y distribuidores de energía. Una versión que circuló con insistencia el viernes dice que Milei le quitará a Cammesa los contratos de compraventa de energía para pasarlos a Enarsa, hasta que se autogestione el sistema. Es raro. Enarsa está en la lista de privatizaciones prioritarias contempladas en la Ley Bases. Cammesa -el mercado mayorista- está detonada, porque el Estado le debe 1.300 millones de dólares. Las distribuidoras del país, a su vez, le deben más de 310.000 millones de pesos (345 millones de dólares al cambio BNA) y la propia Cammesa adeuda a las generadoras otros 1.200 millones de dólares. Milei anunció que destinará parte del superávit nacional para pagarle a Cammesa a mitad de año. Puede que la rueda siga andando. Pero hoy nadie puede asegurar plata ni precio para construir El Baqueano. Ni que Cammesa siga existiendo el año próximo.

En su discurso del primero de mayo, Alfredo Cornejo habló de la adenda, de ampliar el uso del resarcimiento por Portezuelo del Viento con “repago”, y de obras prioritarias de agua y energía. Dijo que el dinero debe repartirse en toda la provincia pero donde haya proyectos “rentables”. Esa es la cancha en la que se debe jugar.

Félix, Jaque y Molero

Los intendentes del sur peronista -Félix en San Rafael y Celso Jaque en Malargüe- tienen mucha presión de sus cámaras empresarias, de gremios y medios híper locales. Reclamar el dinero de Portezuelo es casi una cuestión religiosa para el sur mendocino. Por eso se reunieron para elaborar un comunicado y obtener una foto en la que el radical “Jani” Molero, intendente de General Alvear, se sintió emboscado. Pero la verdad es que los municipios -ni los del sur, ni los de ningún punto cardinal de la provincia- tienen proyectos de la envergadura de los que ya existen en otras súper estructuras del Estado.

Jaque, Félix y Molero.jpg Celso Jaque, Omar Félix y "Jani" Molero, el jueves.

El tándem Aysam-Emesa que conducen Humberto Mingorance y Pablo Magistocchi ya ha trabajado junto en Portezuelo y pulseará por parte de ese dinero. Se entienden muy bien. El proyecto estrella del dúo es una nueva toma de agua limpia para el Gran Mendoza, a la altura de Blanco Encalada, arriba de la central hidroeléctrica de Álvarez Condarco. Dicen que resolvería el 90 % de los problemas de provisión de agua potable y costaría unos 80 millones de dólares. Aún deben legitimarlo con Alfredo Cornejo.

Sergio Marinelli jugará sus fichas. Irrigación tiene siete proyectos por 100 millones de dólares que están pendientes de financiamiento del BID y el Banco Mundial, que Nación aún no autoriza, y además tiene proyectos de reservorios y agua presurizada en el Valle de Uco (permiten ahorrar agua y energía a regantes) y otro más para impermeabilizar un canal y regar de modo más eficiente en San Rafael, en el distrito Las Malvinas. Allí hay 5.200 hectáreas en las que hay agricultura creciente y hasta feedlots. En el DGI sonríen cuando dicen que el repago de sus proyectos está asegurado. También el ministerio de Energía y Minería que conduce Jimena Latorre tiene un banco de proyectos, incluso el dique Uspallata. Pero para construir esta represa habría que hacer una nueva traza de la Ruta 7, algo que hoy parece lejano.

Todos estos planes que necesitan financiamiento y en algún caso llevan años de estudio, reducen las pretensiones de algunos intendentes a la categoría de ocurrencias.

La idea de Félix y de Jaque no sería la de pelear a muerte por el dinero íntegro de Portezuelo, sino conseguir lo mejor posible en un marco en el que deben competir con todos y superar la prueba técnica y económica que habrá en la Dirección Provincial de Inversiones (hoy sólo hay dos técnicos de Hacienda y se designaría un director), y luego el filtro político. Es decir, que al gobierno provincial le parezca bien la obra propuesta y que tenga el famoso “repago”, que debe establecerse.

image.png Visita de 26 empresas y pymes a la zona de Portezuelo del Viento, en 2019. Gobierno de Mendoza

Celso Jaque, el intendente de Malargüe, salió con los tapones de punta a reclamar por los fondos de Portezuelo del Viento y dijo que la adenda anunciada por Cornejo era una “burla” a su departamento. Ahora está “en capilla”. El viernes por la mañana recibió una llamada de la ministra Jimena Latorre. Al intendente le habrían enrostrado una herida dolorosa para el peronismo mendocino. Por la tarde, la UCR departamental lo “atendió” en un comunicado.

Las culpas del peronismo

Los peronistas tuvieron una actitud resbaladiza, zigzagueante y culposa para defender la obra de Portezuelo del Viento durante el gobierno de Alberto Fernández, hasta que la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti los ordenó. Los refuerzos llegaron tarde, lo mismo que las cartas de peronistas locales al ex ministro del Interior Wado De Pedro pidiendo por la represa en el Río Grande. Fue un gobierno peronista el que enterró la obra, con Alberto Fernández, Axel Kicillof y Sergio Zilliotto -los gobernadores de Buenos Aires y de La Pampa- a la cabeza. Los mendocinos castigaron al peronismo muy duro en las últimas elecciones provinciales. No llegaron al 16 % de los votos. De las nacionales, ni hablar. Mendoza fue junto a Córdoba una de las provincias que mayor porcentaje de votos le dio a Milei: más del 71%

Ahora, lo que el gobierno provincial le está pidiendo a Celso Jaque es que juegue firme y sin dobleces en favor del Distrito Minero Malargüe. Si avanza la minería, su departamento será bendito.

La discusión en la Legislatura se adivina brava y poco amable. Ello ocurrirá después de que Impulsa SA que conduce Emilio Guiñazú mande la documentación ambiental de toda la zona minera -debe reunir la voluntad de casi 200 propietarios de derechos mineros en el sur- y la entregue a la Escribanía de Minas. Luego, la Dirección de Minería que conduce Jerónimo Shantal debe armar la resolución ambiental, que el ministerio transformará en Declaración de Impacto Ambiental conjunta para ser ratificada en la Legislatura. Todo este proceso debería llevar casi dos meses. Pero Cornejo está apretando mucho hacia adentro para que se resuelva en semanas.

guillermo francos alfredo cornejo.jpg Ministro Guillermo Francos y gobernador Alfredo Cornejo.

El Gobierno espera una discusión legislativa feroz por la aprobación ambiental del Distrito Minero Malargüe con ultra ambientalistas militantes del “No porque No…” y se aguarda resistencia de parte del peronismo, del demarchismo y del Partido Verde. Los legisladores del sur provincial votarían a favor de la DIA conjunta. Incluso los peronistas, por solidaridad con Jaque, y porque a Omar y Emir Felix les caben las generales de la ley: vienen de familia minera propietaria de explotaciones de manganeso y cuarzo en el sur. Sus legisladores votarán a favor. Por eso no es esperable que haya negociaciones del tipo “un poco de plata de Portezuelo” y obras, a cambio de votos por la minería. Mendoza ya no está como para esa ruleta rusa.

¿Caben especulaciones del tipo electoral en este acercamiento entre Milei y Cornejo? La lógica superficial es tentadora: Milei aprobó la adenda, Cornejo apoyó la Ley Bases. Hay mendocinos en el gobierno libertario -no es cornejista pero sí se reivindica como radical el ministro de defensa Luis Petri- y hay “buena onda” entre el Jefe de Estado y el gobernador. Milei le agradeció personalmente hace pocos días a Cornejo el apoyo a la primera media sanción de una ley que consiguió recién a los 142 días de gobierno.

Todo esto tiene nula proyección electoral. La tendría si votásemos en tres o cuatro meses. Pero no es el caso. Más bien, en el radicalismo mendocino piensan que la figura de Javier Milei llegará a un punto de “normalidad” y dejará de ser un fenómeno electoral.

Es muy temprano para hablar de acuerdo alguno, o de alianzas. Las elecciones del año que viene están tan frías como la Era del Hielo. Cornejo es el que mejor lo entiende. Simplemente aprovechó la brisa favorable que le permitirá ampliar con criterio político, económico, de rentabilidad y desarrollo; el uso de los 1.023 millones de dólares de Portezuelo del Viento, la última “joya de la abuela” de los mendocinos, y una vía rápida para empezar a crecer, antes de que alguien empiece a sacar cobre de verdad en Malargüe, dentro de unos años.